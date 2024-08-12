Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πετρούνιας: «Η διαδρομή για το Λος Άντζελες ξεκινάει»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, με τρία ολυμπιακά μετάλλια έχει ήδη τη σκέψη του στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Να κυνηγάτε πάντα τα όνειρά σας»

Πετρούνιας

Τι και αν έγινε ο πρώτος αθλητής των κρίκων με τρία ολυμπιακά μετάλλια; Λίγες μέρες αφότου χάρισε στην Ελλάδα ένα χάλκινο μετάλλιο και λίγες ώρες αφότου έπεσε η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε να έχει στρέψει ήδη το βλέμμα του στην επόμενη διοργάνωση, το 2028 στο Λος Άντζελες.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν και επίσημα. Η τρίτη συμμετοχή μου έγινε με τον καλύτερο τρόπο! Νιώθω ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της φανταστικής Ολυμπιακής Ομάδας και τυχερός που έζησα για ακόμη μια φορά αυτήν την εμπειρία και εκπροσώπησα τη χώρα μου. Να κυνηγάτε πάντα τα όνειρά σας χωρίς να δίνετε σημασία στους επικριτές! Η διαδρομή για Λος Άντζελες ξεκινάει», έγραψε στο Instagram ο 33χρονος πρωταθλητής.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πετρούνιας Λος Άντζελες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark