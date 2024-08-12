Πετρούνιας: «Η διαδρομή για το Λος Άντζελες ξεκινάει»

Τι και αν έγινε ο πρώτος αθλητής των κρίκων με τρία ολυμπιακά μετάλλια; Λίγες μέρες αφότου χάρισε στην Ελλάδα ένα χάλκινο μετάλλιο και λίγες ώρες αφότου έπεσε η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε να έχει στρέψει ήδη το βλέμμα του στην επόμενη διοργάνωση, το 2028 στο Λος Άντζελες.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν και επίσημα. Η τρίτη συμμετοχή μου έγινε με τον καλύτερο τρόπο! Νιώθω ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της φανταστικής Ολυμπιακής Ομάδας και τυχερός που έζησα για ακόμη μια φορά αυτήν την εμπειρία και εκπροσώπησα τη χώρα μου. Να κυνηγάτε πάντα τα όνειρά σας χωρίς να δίνετε σημασία στους επικριτές! Η διαδρομή για Λος Άντζελες ξεκινάει», έγραψε στο Instagram ο 33χρονος πρωταθλητής.

