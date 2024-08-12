Ελλάδα «πάτησαν» και τα τελευταία μέλη της Team Hellas από το Παρίσι! Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Κατερίνα Στεφανίδη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, που είχαν μείνει στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι και το φινάλε των Ολυμπιακών Αγώνων και ήταν το βράδυ της Κυριακής (11/08), φυσικά, στην τελετή λήξης, επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τούς περίμεναν δεκάδες δημοσιογράφοι, οι οικογένειές τους και φίλοι τους, οι οποίοι τους αγκάλιασαν και τους αποθέωσαν για την προσπάθειά τους στους Αγώνες.

Την παράσταση, πάντως, έκλεψε ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ! Κατά την άφιξή του, ο 32χρονος πρωταθλητής, φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στον λαιμό του, αποθεώθηκε από φίλους του και συναθλητές του, οι οποίοι, μάλιστα, τον σήκωσαν στον αέρα! Στη συνέχεια, δε, του έβαλαν και ένα δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.