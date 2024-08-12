Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποθέωση για την ελληνική αποστολή που επέστρεψε από το Παρίσι - Σήκωσαν στα χέρια τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ

Χαμός στο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την άφιξη και των τελευταίων μελών της ελληνικής αποστολής από το Παρίσι. Φίλοι και συναθλητές αποθέωσαν τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, σηκώνοντάς τον στα χέρια

Αθλητές Ελλάδας

Ελλάδα «πάτησαν» και τα τελευταία μέλη της Team Hellas από το Παρίσι! Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Κατερίνα Στεφανίδη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, που είχαν μείνει στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι και το φινάλε των Ολυμπιακών Αγώνων και ήταν το βράδυ της Κυριακής (11/08), φυσικά, στην τελετή λήξης, επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τούς περίμεναν δεκάδες δημοσιογράφοι, οι οικογένειές τους και φίλοι τους, οι οποίοι τους αγκάλιασαν και τους αποθέωσαν για την προσπάθειά τους στους Αγώνες.

Την παράσταση, πάντως, έκλεψε ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ! Κατά την άφιξή του, ο 32χρονος πρωταθλητής, φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στον λαιμό του, αποθεώθηκε από φίλους του και συναθλητές του, οι οποίοι, μάλιστα, τον σήκωσαν στον αέρα! Στη συνέχεια, δε, του έβαλαν και ένα δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Γαλλία εθνική Ελλάδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark