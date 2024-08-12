Εμμανουήλ Καραλής: Παιδί μου κερδίσαμε, του γράφει ο πατέρας του

Ένα συγκινητικό μήνυμα επιφύλασσε στον γιο του Εμμανουήλ Καραλή, ο πατέρας του Χάρης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και ανέλαβε τον ρόλο του σημαιοφόρου στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, κάνοντας περήφανη την Ελλάδα, αλλά και την οικογένειά του.

Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων ο Χάρης Καραλής, ανήρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στον γιο του στο Instagram, με τον ίδιο, την αδερφή και τη μητέρα του «Manolo», αλλά και τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι.



«Παιδί μου κερδίσαμε! Το μετάλλιο αυτό ανήκει στην οικογένεια μας! Είναι η δίκη μας ΝΙΚΗ! Δώσαμε μάχες και τις κερδίσαμε! Νικήσαμε τους φόβους μας, παλέψαμε με δαίμονες, νικήσαμε τον ρατσισμό και την άβυσσο που παραλίγο να μας καταπιεί! Και ΝΑΙ βγήκαμε ΝΙΚΗΤΕΣ! Γιε μου υπάρχει και καλύτερος κόσμος και ανήκεις σε αυτόν!!!».



Πηγή: skai.gr

