Σε ένα απίθανο παιχνίδι, η Σερβία πάλεψε έως το τέλος απέναντι στις ΗΠΑ όμως γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες με 95-91 και έμεινε εκτός του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις δηλώσεις του, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αναφέρθηκε στη διαιτησία, κάνοντας λόγο πως η Team USA δεν χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια για να κερδίσει.

«Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε εμείς με τους διαιτητές; Δεν προσπάθησαν να μας μιλήσουν, αλλά ΟΚ. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τέτοιου είδους βοήθεια εναντίον μας. Δεν την είχαμε εμείς όταν μας έπιαναν με τα δύο χέρια και όλα αυτά. Παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του γκαρντ των Ατλάντα Χοκς.

