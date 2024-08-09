Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βεζένκοβ και Αταμάν είδαν δίπλα-δίπλα τη ματσάρα ΗΠΑ-Σερβία

Σάσα Βεζένκοβ και Εργκίν Αταμάν κάθισαν σε κολλητές θέσεις στο «Παλέ Ντε Μπερσί», παρακολουθώντας το θρίλερ στο ΗΠΑ-Σερβία

Σάσα Βεζένκοφ Εργκίν Αταμάν

ΗΠΑ και Σερβία προσέφεραν στο κοινό μία τρομερή μονομαχία με απίστευτο φινάλε στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η ομάδα του Κερ λύγισε εκείνη του Πέσιτς, επικρατώντας 95-91 στο «Παλέ Ντε Μπερσί», όπου ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο Σάσα Βεζένκοβ, αλλά και ο Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, ο άσος του Ολυμπιακού και ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR κάθισαν σε κολλητές θέσεις, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το παρακάτω στιγμιότυπο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BasketNews (@basketnews)

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάσα Βεζένκοφ Εργκίν Αταμάν ΗΠΑ Σερβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark