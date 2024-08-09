Βεζένκοβ και Αταμάν είδαν δίπλα-δίπλα τη ματσάρα ΗΠΑ-Σερβία

ΗΠΑ και Σερβία προσέφεραν στο κοινό μία τρομερή μονομαχία με απίστευτο φινάλε στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Η ομάδα του Κερ λύγισε εκείνη του Πέσιτς, επικρατώντας 95-91 στο «Παλέ Ντε Μπερσί», όπου ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο Σάσα Βεζένκοβ, αλλά και ο Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, ο άσος του Ολυμπιακού και ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR κάθισαν σε κολλητές θέσεις, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το παρακάτω στιγμιότυπο.
Πηγή: sport-fm.gr
