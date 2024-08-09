Σε μία απαιτητική κούρσα, κόντρα στα αντίθετα ρεύματα του Σηκουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης τερμάτισε στην ιδιαίτερα τιμητική δέκατη θέση στα 10 χιλιόμετρα της μαραθώνιας κολύμβησης ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής και αθλητής του Σπύρου Γιαννιώτη σημείωσε επίδοση 1:52:37.2 και πήρε την 10η θέση, σε σχέση με την 5η που είχε καταλάβει στους προηγούμενους Αγώνες του Τόκιο (1:49:29).

