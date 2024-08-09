Οι Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg και Billie Eilish θα τραγουδήσουν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η παράδοση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το Παρίσι στο Λος Άντζελες θα είναι εντυπωσιακή, καθώς οι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν από το Λος Άντζελες σε ένα μείγμα από μαγνητοσκοπημένες και ζωντανές εμφανίσεις.

Ο παραγωγός Μπεν Γουίνστον, ο οποίος δεν είναι ξένος στις εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής ως παραγωγός των βραβείων Grammy και του αφιερώματος «Adele: One Night Only» του 2021 του CBS, συντονίζεται με τους Γάλλους παραγωγούς της Τελετής Λήξης, σύμφωνα με το Variety.

BREAKING: These three artists will perform at Summer #Olympics Closing Ceremony (EXCLUSIVE)



The handoff of the Summer Olympic Games from Paris to Los Angeles just got a lot louder...



Read more: https://t.co/QWlU0Uv58h pic.twitter.com/LlKl0vJqmA — Variety Australia (@VarietyANZ) August 9, 2024

Η κατάσταση είναι τεταμένη όσον αφορά στις ζωντανές συναυλίες αυτή την εβδομάδα, αφού οι αρχές στην Αυστρία απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου τριήμερου εμφανίσεων της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη στο πλαίσιο της περιοδεία της «The Eras Tour».

Πηγές από τους διοργανωτές της συναυλίας-έκπληξη στο Λος Άντζελες είπαν ότι η ασφάλεια και ο έλεγχος του κοινού ήταν ένα σημείο ανησυχίας για τους τοπικούς αξιωματούχους της αστυνομίας ακόμη και πριν ενημερωθούν για τα δυσάρεστα νέα από τη Βιέννη.

Η ασφάλεια θα πρέπει να λάβει μέτρα για πιθανές απειλές από αέρος, από ξηρά και από θάλασσα στο Λος Άντζελες. Λόγω των έντονων φόβων, το Variety δεν αποκαλύπτει τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας.

Στο τέλος της Τελετής Λήξης την Κυριακή, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας θα παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα και θα την μεταφέρει στην πόλη, καθώς επιστρέφει από το Παρίσι. Από την επόμενη εβδομάδα, η πόλη του Λος Άντζελες θα έχει τρία χρόνια και 11 μήνες για να προετοιμαστεί για τους Θερινούς Αγώνες, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν από τις 14 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

