Πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να προκριθεί στα προημιτελικά των 74 κιλών της ελευθέρας πάλης ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης.
Ο 22χρονος πρωταθλητής ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με 8-2 από τον Βίκτορ Ρασάντιν από το Τατζικιστάν, μένοντας εκτός του μεγάλου ονείρου ενός χρυσού ή ασημένιου ολυμπιακού μεταλλίου.
Πλέον, ο νεαρός Έλληνας παλαιστής ελπίζει στη συμμετοχή του στα ρεπεσάζ του αγωνίσματος, ώστε να διεκδικήσει μέσω της δεύτερης ευκαιρίας ένα χάλκινο μετάλλιο.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο Ρασάντιν να φτάσει μέχρι τον τελικό της κατηγορίας ώστε να «τραβήξει» τον Κουγιουμτσίδη στα ρεπεσάζ.
