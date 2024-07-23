Οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας που φρουρούν χώρους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αναχαιτίζουν κατά μέσο όρο έξι drones την ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αγώνων έχει ξεκινήσει και τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Τα μικροσκοπικά drones μερικές φορές τα χειρίζονται «ιδιώτες, ίσως τουρίστες που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες», είπε ο Ατάλ.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους τους κανόνες. Υπάρχει απαγόρευση να πετούν drones», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αεροπορική βάση Velizy-Villacoublay έξω από το Παρίσι.

«Τα συστήματα είναι σε θέση να μας επιτρέψουν να αναχαιτίσουμε πολύ γρήγορα (drones) και να συλλάβουμε τους χειριστές του», είπε ο Ατάλ. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε τίποτα να μας ξεφύγει».

«Οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο drone θα μπλοκαριστεί», δήλωσε ο Stephane Groen, στρατηγός της Γαλλίας, υπεύθυνος για την αεράμυνα.

Η δουλειά των αμυντικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς πρέπει να αποφύγουν την αναχαίτιση drone ενώ διεξάγεται ένα αθλητικό γεγονός.

Ωστόσο, «αν υπάρχει αμφιβολία, πάντα μπλοκάρουμε» ένα drone, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Sebastien Lecornu .

Εκτός από τις άμυνες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπάρχουν και άλλες μορφές αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από τους Ολυμπιακούς χώρους.

Περίπου 18.000 Γάλλοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να διασφαλιστεί ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα και με απόλυτη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Για πρώτη φορά στη Γαλλία, ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων (93 μίλια) γύρω από το Παρίσι θα κλείσει εντελώς την Παρασκευή το βράδυ κατά την τελετή έναρξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.