Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκλεψε την παράσταση στο άλμα επί κοντώ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη διαδοχική φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, ο Ντουμπλάντις κατάφερε να σημειώσει ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αθλητής-φαινόμενο έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, περνώντας από τα 6.25μ. με την τρίτη προσπάθεια.

Ο Σουηδός υπεραθλητής μετά από μία απαιτητική χρονιά θα ξεκινήσει από σήμερα τις διακοπές του και μάλιστα στη χώρα μας. Με το μετάλλιο στο στήθος ρωτήθηκε αν θα έρθει στην Ελλάδα και με πολύ καλή διάθεση απάντησε: «Ναι, θα έρθω Ελλάδα», όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Καραλής αποκάλυψε ότι αυτός ήταν που κανόνισε να «κλείσει» τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο Καραλής, με τον οποίο είναι παιδικοί φίλοι, φρόντισε, μάλιστα, ώστε ο Ντουπλάντις και η σύντροφός, Desiré Inglander, να πάνε στη Σαντορίνη.

Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο αθλητές; Οι δύο τους έχουν περάσει μαζί από όλα τα πρωταθλήματα των μικρών ηλικιών και έχουν «χτίσει» μια δυνατή φιλία, που φάνηκε και στο Παρίσι. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι ό,τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο άλλα ό,τι παραμένει έξω από αυτόν.

