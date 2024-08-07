Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρμάντ Ντουπλάντις: Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης θα πάει διακοπές με τη σύντροφό του στη Σαντορίνη - Ο Καραλής τα κανόνισε όλα…

Τις διακοπές του τις κανόνισε ο Εμμανουήλ Καραλής, που είναι παιδικός του φίλος

Αρμάντ Ντουπλάντις

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκλεψε την παράσταση στο άλμα επί κοντώ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη διαδοχική φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, ο Ντουμπλάντις κατάφερε να σημειώσει ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αθλητής-φαινόμενο έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, περνώντας από τα 6.25μ. με την τρίτη προσπάθεια.

Ντουπλάντις -Καραλής

Ο Σουηδός υπεραθλητής μετά από μία απαιτητική χρονιά θα ξεκινήσει από σήμερα τις διακοπές του και μάλιστα στη χώρα μας. Με το μετάλλιο στο στήθος ρωτήθηκε αν θα έρθει στην Ελλάδα και με πολύ καλή διάθεση απάντησε: «Ναι, θα έρθω Ελλάδα», όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ντουπλάντις -Καραλής

Ο Καραλής αποκάλυψε ότι αυτός ήταν που κανόνισε να «κλείσει» τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο Καραλής, με τον οποίο είναι παιδικοί φίλοι, φρόντισε, μάλιστα, ώστε ο Ντουπλάντις και η σύντροφός, Desiré Inglander, να πάνε στη Σαντορίνη.

Αρμάντ Ντουπλάντις

Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο αθλητές; Οι δύο τους έχουν περάσει μαζί από όλα τα πρωταθλήματα των μικρών ηλικιών και έχουν «χτίσει» μια δυνατή φιλία, που φάνηκε και στο Παρίσι. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι ό,τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο άλλα ό,τι παραμένει έξω από αυτόν.

Ντουπλάντις -Καραλής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Αρμάντ Ντουπλάντις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark