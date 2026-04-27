«Πολύ φοβάμαι…»: Οι εκτιμήσεις του Κωνσταντίνου Φλώρου για το Ιράν

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι δηλώσεις του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνου Φλώρου για το ιρανικό ζήτημα που έγιναν στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Η συντριπτική δύναμη των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατίσχυσε στρατιωτικά» επισήμανε ο απόστρατος στρατηγός, έσπευσε εντούτοις να συμπληρώσει ότι οι πολιτικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, και σίγουρα δεν έχει αλλάξει το καθεστώς όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πλήγματα σε στόχους υποδομής, μακάρι να κάνω λάθος... Η ειρηνευτική διαδικασία θα πάρει καιρό» εκτίμησε ο κ. Φλώρος, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη ομαλότητας σε περιοχές όπου παράγεται ενέργεια.

Ας ελπίσουμε ότι η δυσοίωνη πρόβλεψη του πολύπειρου πρώην ΑΓΕΕΘΑ δεν θα επαληθευτεί χάριν της διεθνούς σταθερότητας.

Ο Μακρόν βλέπει Toy Story

Με φόντο τις 9 συμφωνίες που υπεγράφησαν και τη σαφή επαναβεβαίωση στήριξης της Γαλλίας προς την Ελλάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν φρόντισε να δώσει και μια πιο... ανεπίσημη νότα στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος στις κοινές δηλώσεις μίλησε για στήριξη απέναντι σε «εν δυνάμει αντιπάλους και εχθρούς», επέλεξε λίγο αργότερα να περάσει το μήνυμα και με έναν πιο ευφάνταστο τρόπο.

Ανέβασε φωτογραφία των δύο ηγετών, ντυμένη μουσικά με το «You Got A Friend In Me» από το Toy Story -στην ελληνική εκδοχή που έχουν ερμηνεύσει ο Τζίμης Πανούσης και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

Και κάπως έτσι, η στρατηγική συνεργασία πέρασε από τα διπλωματικά ανακοινωθέντα στα social media, με ένα μήνυμα που δύσκολα παρερμηνεύεται:

Παρίσι και Αθήνα, «μαζί» -και μάλιστα με soundtrack.

Γιατί, πέρα από τα posts, οι σχέσεις χτίζονται και αλλιώς.

Αχώριστοι Πιερρακάκης - Λεσκίρ

Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Ρολάν Λεσκίρ.

Οι υπουργοί Οικονομικών Ελλάδας και Γαλλίας ήταν αχώριστοι όλο το Σάββατο. Ξεκίνησαν την ημέρα τους εγκαινιάζοντας το τεχνολογικό κέντρο της Euronext στην Αθήνα. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, από το οποίο αποχώρησαν με το ίδιο όχημα, με προορισμό το γεύμα που παρέθεσε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στις δύο αντιπροσωπείες.

Μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, Πιερρακάκης και Λεσκίρ αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν περίπατο στο κέντρο της Αθήνας, αποδεικνύοντας ότι η συνύπαρξή τους στο Eurogroup έχει οικοδομήσει μια ισχυρή φιλία, πέρα από τα στενά όρια των χαρτοφυλακίων τους.

Πόσα κερδίζουν οι CEOs στην Ελλάδα

Τις 659.000 ευρώ αγγίζει ο μέσος μισθός ενός διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας εισηγμένης στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ή μάλλον τόσα κέρδιζε το 2024, γιατί πλέον μπορεί να είναι και περισσότερα.

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton η υψηλότερη αμοιβή που δόθηκε το 2024 ήταν 9,45 εκατομμύρια ευρώ.

Ξεκινώντας από τα χαμηλά προς τα ψηλά, η μέση αμοιβή ενός διευθύνοντος συμβούλου μικρής εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο ήταν 100.000 ευρώ το 2024, των μεσαίων ανήλθε στα 260.000 ευρώ, των μεγάλων στα 540.000 ευρώ και των πολύ μεγάλων στο 1,62 εκατομμύρια ευρώ.

Ψίχουλα, δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να παίρνεις αποφάσεις για τους άλλους.

Από τα εκατομμύρια... στους «καλούς» μισθούς

Από τα εκατομμύρια των CEOs, ας κατέβουμε... λίγο πιο κάτω. Εκεί που κινούνται οι υπόλοιποι.

Στην Ελλάδα του 2024, υπάρχουν πράγματι κλάδοι που πληρώνουν «καλά». Δηλαδή, λίγο πάνω από τα 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο.

Συνολικά 46 κλάδοι ξεπερνούν τον μέσο μισθό, αλλά λίγοι κάνουν τη διαφορά. Στην κορυφή, τα χρηματοοικονομικά με περίπου 2.940 ευρώ. Ακολουθεί η ενέργεια με 2.613 ευρώ.

Οι άλλοι τρεις κλάδοι που πληρώνουν πάνω από 2.000 ευρώ είναι οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο κλάδος της έρευνας και ανάπτυξης και ο τομέας της φαρμακοβιομηχανίας.

Καθόλου άσχημα για τα ελληνικά δεδομένα.

Κι όμως, σχεδόν δύο στους τρεις εργαζόμενους παίρνουν λίγο πάνω από 1.000 ευρώ. Οπότε εντέλει το «καλά» είναι σχετικό.

ΑΜΚ μαμούθ από τη ΔΕΗ

Αφού μετρήσαμε μισθούς, μικρούς και... πολύ μεγάλους, πάμε τώρα και στα πραγματικά νούμερα.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του επόμενου μήνα, με τις πληροφορίες να μιλούν ήδη για ισχυρό ενδιαφέρον. Πρώτοι στη σειρά οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Κύριος σκοπός της ΑΜΚ η χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου που ξεπερνά τα 24 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη και σε άλλες αγορές ώστε να αυξηθεί περαιτέρω το αποτύπωμα της ΔΕΗ στο εξωτερικό και να γίνει ο νούμερο ένα παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση σε αγορές όπως η Ιταλία, η Κροατία και η Βουλγαρία, καθώς και η είσοδος στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Με λίγα λόγια: μεγάλα σχέδια, μεγάλα ποσά και μια αγορά που μαθαίνει να σκέφτεται σε άλλη κλίμακα.

