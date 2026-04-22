Τα ψάρια του Αιγαίου και η τουρκική ψαριά

«Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του» λένε οι αντιεξουσιαστές. Για την Άγκυρα πάντως, το Αιγαίο σίγουρα δεν ανήκει στην Ελλάδα, είναι... Τουρκαιγαίο «TurkAegean» για να θυμηθούμε το γελοίο εμπορικό σήμα που επιχείρησαν να κατοχυρώσουν οι γείτονες.

Και η Τουρκία επικαλείται μάλιστα το Διεθνές Δίκαιο. Γελάνε και τα... ψάρια Αιγαίου και περιχώρων. Ο (νέος) λόγος που μανούριασε την Τρίτη η Άγκυρα είναι επιφανειακά οι χάρτες που έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, οι οποίοι προβλέπουν περιορισμούς στην αλιεία για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στο βάθος όμως, στον πυθμένα της υπόθεσης θα έλεγε κανείς, η κυβέρνηση Ερντογάν «ψήνεται σαν το ψάρι» με αφορμή την Τριμερή Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, αλλά και την παλαιότερη συμφωνία της Αθήνας με το Κάιρο.

Συμπερασματικά, η Άγκυρα ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Αλλά η ψαριά είναι άδεια.

Συναντήσεις και συμπάθειες στους διαδρόμους της Βουλής

Μία μέρα πριν από τη συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και στους διαδρόμους της Βουλής γίνονταν συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών. Στήριξη από έναν ανεξάρτητο βουλευτή βρήκε ο Χαράλαμπος Αθανασίου. Ο βουλευτής Λέσβου όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Βουλή και δείχνει πως δεν έχει θέμα να συζητάει για το ζήτημα της δικογραφίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής συναντώντας τον Χαράλαμπο Αθανασίου σταμάτησε για να του πει την άποψή του. «Εμπάθεια με τους γαλάζιους βουλευτές έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας Παπανδρέου. Διάβασα τη δικογραφία και δεν υπάρχει τίποτα, είναι για γέλια ειδικά στην περίπτωση σας και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις» σχολίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Με τον βουλευτή Λέσβου να απαντάει πως όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι για γέλια οι δικογραφίες και ότι ελπίζει να ξεμπερδέψει απο αυτη την υπόθεση πριν τις εκλογές. Μάλιστα, ο ελεγχόμενος βουλευτής ανέλυε για αρκετή ώρα τις απόψεις του με τον δεύτερο να τον παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον.

Οι «παλιές αγάπες» δεν ξεχνιούνται…

Μεγάλη «λατρεία» παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας για ανεξάρτητη βουλευτή, την οποία και ανέδειξε στις προηγούμενες εκλογές. Η βουλευτής βρέθηκε χθες στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη με τον πρώην πρωθυπουργό να συμμετέχει στο πάνελ για την παρουσίαση.

«Ήταν πολύ καλός» είπε με ένα πλατύ χαμόγελο αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό. Εξίσου, καλά ήταν και τα σχόλια για την παρουσία του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, αλλά και για τον δήμαρχο Πειραιά.

Όχι και τόσο καλές εντυπώσεις άφησε ο έτερος δήμαρχος του πάνελ.

Από τις «παλιές αγάπες»... στη βαριά καρδιά

Η άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων βουλευτών» είναι από τα θέματα που συζητούνται στους διαδρόμους της Βουλής, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και τη συμπολίτευση. «Με βαριά καρδιά θα ψηφίσω τις άρσεις σήμερα, αλλά αν έρθει άλλη τέτοια δικογραφία, θα καταψηφίσω», είπε προβληματισμένος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, συμπληρώνοντας ότι καλύτερο είναι να μην υπάρχει η βουλευτική ασυλία.

Ερχονται νέα μέτρα στήριξης

Με το βλέμμα στραμμένο στο πρωτογενές πλεόνασμα που θα ανακοινώσει σήμερα η Εurostat είναι η κυβέρνηση.

Αν τα νέα είναι καλά -υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι- θα ανακοινωθούν άμεσα, νέα μέτρα στήριξης.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το τοπίο να μην ξεκαθαρίζει στον ορατό ορίζοντα, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων και ο πληθωρισμός που ανεβαίνει ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Τα μέτρα που εξετάζονται είναι η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο, η συνέχιση της κρατικής ενίσχυσης στα λιπάσματα, καθώς και ένας νέος γύρος fuel pass.

Τα πάντα όμως εξαρτώνται από το πρωτογενές πλεόνασμα και τον χώρο που θα αφήνει για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Οι αναρτήσεις του Τραμπ εμπόδιο στη συμφωνία με το Ιράν

Ο αυθορμητισμός του Αμερικανού προέδρου και η αλλαγή στάσης ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα είναι γνωστά.

Όπως γνωστή είναι και η αγάπη του για τα social media, με τις αναρτήσεις του να βάζουν φωτιά στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ενώ στενοί του συνεργάτες τον συμβουλεύουν να μην διαπραγματεύεται δημόσια, αυτός εξακολουθεί να το κάνει.

Τα πρόσφατα τιτιβίσματά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, φαίνεται να είναι και ο λόγος που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Οι δηλώσεις του περί συμφωνίας και παράδοσης του εμπλουτισμένου ουρανίου φαίνεται ότι ενόχλησαν εντόνως την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

