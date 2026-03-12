Το βαρύ πυροβολικό των 400 εκατ. βαρελιών και μια αγορά χωρίς φρένα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει ξανά τις τιμές του πετρελαίου και όλοι παρακολουθούμε με ανησυχία.

Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, η εφοδιαστική αλυσίδα και η παγκόσμια αγορά ενέργειας κινούνται πάνω σε λεπτό πάγο.

Με την Τεχεράνη να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή και το Στενό του Ορμούζ να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός κανονικής λειτουργίας, η εξίσωση έγινε ξαφνικά πολύ απλή.

Χρειάστηκε μια κίνηση έκτακτης ανάγκης.

Και αυτή ήρθε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Οι 32 χώρες–μέλη συμφώνησαν στην αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, μια ποσότητα που ξεπερνά κατά πολύ εκείνη που είχε διοχετευθεί στην αγορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η κίνηση είναι ιστορική.

Και κυρίως αποκαλυπτική για το πόσο εύθραυστη έχει γίνει η ισορροπία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Για την ιστορία, είναι μόλις η πέμπτη φορά που ο οργανισμός ανοίγει τα στρατηγικά του αποθέματα. Μια κίνηση που λέει πολλά για την ένταση της κρίσης. Όχι όμως αρκετά για να φρενάρει την αγορά. Το πετρέλαιο συνέχισε απτόητο την άνοδό του. Και κάπως έτσι, ακόμη και τα στρατηγικά αποθέματα αποδείχθηκαν πολύ μικρά απέναντι στη νευρικότητα της αγοράς.

Στη μάχη το πλαφόν σε βενζίνη και σούπερ μάρκετ

Την ώρα που οι διεθνείς τιμές στην ενέργεια θυμίζουν τρελή κούρσα χωρίς φρένα, η κυβέρνηση επιστρατεύει το όπλο του πλαφόν σε βενζίνη και είδη πρώτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ανάμεσα στα προϊόντα που το περιθώριο κέρδους απαγορεύεται να ξεπεράσει αυτό του προηγούμενου έτους είναι το κρέας, τα γαλακτοκομικά, ορισμένα αλλαντικά και ψωμιά, ελαιόλαδο, μαργαρίνες, όσπρια, ρύζι, μακαρόνια, ψάρια και αυγά.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Αντίστοιχα και στο πετρέλαιο και τη βενζίνη, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μπαίνει τόσο για τα πρατήρια καυσίμων όσο και για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: κανείς δεν δικαιούται να κερδίσει σήμερα περισσότερα από όσα κέρδιζε πέρυσι τέτοια εποχή. Η απαγόρευση αφορά όλη τη διαδρομή του προϊόντος, από τη βιομηχανία και το χονδρεμπόριο μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ.

Και επειδή ο «φόβος φυλάει τα έρημα», το Μαξίμου συνοδεύει τα μέτρα με την απειλή προστίμων-μαμούθ που αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν οι έλεγχοι αποδειχθούν εξίσου αυστηροί με τις ανακοινώσεις, μένει να φανεί.

Το Βουκουρέστι μιλάει... ελληνικά στο θέμα του Ιράν

Την απόφαση να ανοίξει τις βάσεις της στις αμερικανικές δυνάμεις (αρχικά για 90 ημέρες) για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, εξοπλισμό παρακολούθησης, και δορυφορικές επικοινωνίες έλαβε την Τετάρτη η Βουλή της Ρουμανίας, μετά το «πράσινο φως» από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας (CSAT), το ρουμανικό ΚΥΣΕΑ.

Ελλάδα και Ρουμανία διαμορφώνονται σε «προκεχωρημένα φυλάκια» του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη εν μέσω της κρίσης της Μέσης Ανατολής, με τις ΗΠΑ να βλέπουν τα δύο κράτη ως αξιόπιστους συμμάχους στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Και μπορεί να λέμε ότι Έλληνες και Ιταλοί είναι «ούνα φάτσα ούνα ράτσα», αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό το γνωμικό ισχύει επίσης για τους Έλληνες και τους Ρουμάνους, τουλάχιστον όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς τα επιχειρήματα που ακούστηκαν από τη ρουμανική κυβέρνηση και οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης θύμιζαν... Ελλάδα.

Αθήνα και Βουκουρέστι ξεκαθαρίζουν ότι λειτουργούν αποκλειστικά ως κόμβος διοικητικής μέριμνας, αλλά δεν παύουν να αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διμερών, και πολυμερών, συμφωνιών που αλλάζουν τον χάρτη της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το «ιερό δισκοπότηρο» της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Σήμερα η Βουλή θα βάλει τη σφραγίδα της σε μια συμφωνία που, στα χαρτιά τουλάχιστον, αλλάζει τον χάρτη της χώρας. Με την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο Δημόσιο και την κοινοπραξία Chevron - HELLENiQ Energy, ο θαλάσσιος χώρος της Ελλάδας προς έρευνα και εκμετάλλευση ουσιαστικά διπλασιάζεται.

Από τη Νότια Κρήτη μέχρι τα ανοιχτά της Πελοποννήσου, τα τρυπάνια ετοιμάζονται να πιάσουν δουλειά, αναζητώντας το «ιερό δισκοπότηρο» των υδρογονανθράκων. Το διακύβευμα; Τεράστια οικονομικά οφέλη και ενεργειακή θωράκιση σε μια εποχή που η σταθερότητα κοστίζει ακριβά.

Θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας ο βυθός;

Πηγή: skai.gr

