Ουκρανία: Ενέργεια, αλλά όχι μόνο...

Σε πρώτο πλάνο βρέθηκε κατά την επίσκεψη – αστραπή του Ζελένσκι την Κυριακή η ενέργεια και η συμφωνία (δήλωση προθέσεων για να είμαστε ακριβείς) μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Αλλά τα ενεργειακά, δεν είναι το μόνο θέμα που ενδιαφέρει την Αθήνα.

Μετά από σχετική αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνοντας ότι τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς και η Ελλάδα.

Και είναι διεθνώς γνωστό πως οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναλάβουν πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας.

Το κοσκίνισμα με τις γαλάζιες λίστες

Με το που μπαίνει το νέο έτος, στο Μαξίμου και στην Πειραιώς αλλάζει το ημερολόγιο και αλλάζουν και... ταχύτητες. Ο Θανάσης Νέζης —ο άνθρωπος που βλέπει τα δεδομένα πριν καν δημιουργηθούν— μαζί με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα, πιάνουν δουλειά από νωρίς: το πρώτο σοβαρό κοσκίνισμα βιογραφικών για τις νέες «γαλάζιες» υποψηφιότητες.

Τυπικά, αυτό παρουσιάζεται ως μια ωραία άσκηση «ανανέωσης». Νέοι άνθρωποι, νέο αίμα, νέα πρόσωπα που θα φέρουν φρέσκο αέρα, και άλλα τέτοια που γράφονται για να γράφονται.

Αλλά, μεταξύ μας τώρα: όταν σε ένα κόμμα αρχίζουν να κοιτάζουν βιογραφικά, λίστες, περιφέρειες και “κενά” στα ψηφοδέλτια, αυτό πώς ακριβώς λέγεται; Lifestyle ανανέωση; Ή αρχή εκλογικής μηχανής;

Και επειδή ζούμε σε χώρα όπου αν ρωτήσεις το προφανές μπορεί να σε πουν «προβοκάτορα», κρατάμε το ερώτημα διακριτικά: μήπως η περίφημη “ανανέωση” είναι το κομψό όνομα για «η προεκλογική προθέρμανση ξεκίνησε»;

Όχι ότι το παραδέχεται κανείς — προς Θεού. Αλλά με Νέζη, Σκρέκα και επιτελικό manual ανοικτό στο κεφάλαιο «Υποψήφιοι 2027», άντε τώρα να μας πείσουν ότι απλώς… οργανώνονται.

Όταν πληρώνουμε “θέα θάλασσα” ακόμα κι αν βλέπουμε μάντρα

Υπερτιμημένη η ελληνική αγορά κατοικίας, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, σοβαρά; Δεν το είχαμε υποψιαστεί, ειδικά όταν μια γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο Παγκράτι κοστίζει όσο διαμέρισμα με θέα στον Ρήνο.

Η Ελλάδα φιγουράρει τρίτη στην ΕΕ στη λίστα των πιο υπερτιμημένων αγορών – πίσω μόνο από την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Περίπου 20% πάνω από την πραγματική αξία.

Ή αλλιώς: το σπίτι που κάνει 200.000, κοστολογείται λες και περιέχει και ένα μετοχικό πακέτο της περιοχής.

Την ίδια ώρα, χώρες όπως η Ρουμανία, η Κύπρος και η Φινλανδία εμφανίζονται… υποτιμημένες. Δηλαδή εκεί πας να αγοράσεις σπίτι, όχι να σου αγοράσουν την ψυχή.

Και ποιοι φταίνε;

Κρατηθείτε:

Η βραχυχρόνια μίσθωση (έλααα…!)

Η πτώση της οικοδομής

Τα υψηλά επιτόκια

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση η Επιτροπή είναι ξεκάθαρη: ανέβασε τις τιμές, ειδικά στα “φιλέτα” των πόλεων. Με απλά λόγια: οι κάτοικοι ψάχνουν σπίτι, οι τουρίστες βρίσκουν σουίτα.

Η αγορά έχει γίνει σαν εκείνο το πάρτι που ξέφυγε: όλοι προσπαθούν να βρουν χώρο, αλλά η μουσική είναι τόσο δυνατή που δεν ακούγεται η αλήθεια — ότι οι τιμές δεν είναι απλώς υψηλές. Είναι σε δικό τους σύμπαν.

Εντέλει, καταλήγουμε στο ότι η Ελλάδα δεν έχει στεγαστικό πρόβλημα.

Έχει στεγαστικό… attitude.

Και μέχρι να αλλάξει, θα πληρώνουμε “θέα θάλασσα” ακόμα κι αν βλέπουμε μάντρα.

Φθηνότερο ρεύμα, αλλά μην το λες δυνατά

Φθηνότερο ρεύμα και φυσικό αέριο στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ, λέει η Eurostat. Ωραία. Επιτέλους μια είδηση που δεν χρειάζεται αντικαταθλιπτικό.

Για τις 100 κιλοβατώρες πληρώνουμε 22,6 ευρώ, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη η μέση τιμή είναι 28,7 ευρώ.

Και κάπου στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στη Δανία κοιτάνε τους λογαριασμούς και αναρωτιούνται αν τους χρεώνουν και... συνδρομή.

Από την άλλη, Ουγγαρία, Μάλτα και Βουλγαρία πληρώνουν ακόμη λιγότερα — αλλά εκεί έχεις και άλλα να πληρώσεις για να φτάσεις στο «ευρωπαϊκό πακέτο».

Και στο φυσικό αέριο;

Πάλι κάτω από τον μέσο όρο: 8,6 ευρώ οι 100 κιλοβατώρες, αντί για 11,4 ευρώ στην ΕΕ.

Και κάπου εδώ, ένας Έλληνας καταναλωτής ανασηκώνει φρύδι:

«Μισό. Εγώ γιατί δεν το νιώθω;»

Μια συνάντηση… σερβίς στο ΜΜ

Μπορεί να ήταν «θεσμική», μπορεί να ήταν «προγραμματισμένη», αλλά όσοι ξέρουν από παρασκήνιο συμφωνούν σε κάτι:

ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν συναντήθηκαν απλώς — βρήκαν... μπάλα. Τενιστική.

Ο πρωθυπουργός, γνωστός τενιστικός φαν (με τη ρακέτα του πάντα παρκαρισμένη κάπου ανάμεσα στα μπλε ντοσιέ), υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ΕΦΟΑ, Θοδωρή Γκλαβά.

Και μπορεί η επίσημη γραμμή να μιλά για «στρατηγική ανάπτυξη του ελληνικού τένις», αλλά το παρασκήνιο λέει ότι υπήρχε αμοιβαία συμπάθεια, χαλαρό κλίμα και... ειλικρινής θαυμασμός από όλες τις πλευρές.

Άλλωστε, ο Νόλε ζει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, πράγμα που διευκολύνει πολύ τέτοιες «ανεπίσημες–επίσημες» στάσεις στο Μαξίμου. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πως ο πρωθυπουργός τον καλωσόρισε «σαν παλιό φίλο που πέρασε για καφέ μετά την προπόνηση».

Το timing;

Απολύτως ταιριαστό: ο Μητσοτάκης είχε ήδη φροντίσει να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ, τόσο στον τελικό του ATP 250 όσο και στο παιχνίδι Τζόκοβιτς–Χάνφμαν την προπροηγούμενη Παρασκευή. Η εμφάνισή του στις κερκίδες μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε — και κάποιοι υπονόησαν πως ήταν πρόλογος για το ραντεβού της επόμενης ημέρας.

Συζήτησαν για ακαδημίες, για την αξιοποίηση της δυναμικής του τουρνουά, για το πώς η Ελλάδα μπορεί να βάλει για τα καλά την υπογραφή της στο διεθνές τενιστικό καλεντάρι.

Αλλά η λεπτομέρεια που κυκλοφόρησε στα διαδρόμους είναι άλλη: το κλίμα θύμιζε περισσότερο locker room μετά από νίκη, παρά πρωθυπουργικό γραφείο.

Και σε αυτό, όπως λένε όσοι ήταν παρόντες, έβαλε το χεράκι του και ο Τζόκοβιτς — χαλαρός, άνετος, με διάθεση για χιούμορ και αστείρευτη ενέργεια.

Αν το ελληνικό τένις ανέβει επίπεδο, να ξέρετε από πού ξεκίνησε: από ένα ραντεβού που έγινε με... καθαρό forehand.

Η Μεγάλη Επιστροφή του Κέβιν Σπέισι

Στο Monte Caputo της Λεμεσού, εκεί όπου συνήθως κυκλοφορούν μόνο γόβες Louboutin και επώνυμα πούρα, έκανε την «επανείσοδό» του ο Κέβιν Σπέισι — και δεν μιλάμε για απλή επιστροφή, αλλά για ολοκληρωμένο comeback tour με την επισημότητα μικρής τελετής στέψης.

Ο σούπερ σταρ κατέφτασε σε μαύρο VIP όχημα, κατέβηκε στο κόκκινο χαλί με ύφος «ναι, επέστρεψα, συνεχίστε να χειροκροτάτε» και το κοινό δεν έχασε δευτερόλεπτο: θερμή υποδοχή, παρατεταμένα χειροκροτήματα και ένα vibe σαν να έβλεπες live trailer για reboot καριέρας.

Στη σκηνή, ο Σπέισι έστησε μια παράσταση–κοκτέιλ: λίγη τζαζ, λίγη... Σινάτρα κομψότητα, λίγο Ντιν Μάρτιν χαμόγελο, και στο ενδιάμεσο ιστορίες από το Χόλιγουντ που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πόσες ζωές μπορεί να χωρέσει ένας άνθρωπος. Highlight; Η φωτογραφία με τη μητέρα του και η ιστορία με το μπουκάλι κέτσαπ που κρατούσε σαν Όσκαρ — κι όμως, εκείνος το έκανε πραγματικότητα δύο φορές.

Και επειδή μια επιστροφή δεν είναι ποτέ πλήρης χωρίς high-end perks, το PLATINUM VIP πακέτο περιλάμβανε κομψές σαμπάνιες, πιατέλες φρούτων και 30 λεπτά προσωπικής συνάντησης με τον ηθοποιό. Μιλάμε για treatment που θα ζήλευαν και οι πιο ακριβοθώρητες προσωπικότητες των Καννών.

Φυσικά, η βραδιά είχε και την υποδόρια ένταση. Ο Σπέισι εξακολουθεί να είναι μια φιγούρα που προκαλεί συζητήσεις — άλλοτε θαυμασμό για το ταλέντο του, άλλοτε αμηχανία λόγω των υποθέσεων που τον έχουν ακολουθήσει. Αλλά αν κρίνουμε από τη Λεμεσό, η επανεμφάνισή του βρήκε κοινό, κλίμα και διάθεση να τον ακούσει.

Και κάπως έτσι, ο Κέβιν Σπέισι έκανε το πιο «γεμάτο» βήμα επιστροφής του: μια performance που δεν θύμιζε «επιστροφή», αλλά δήλωση. Με φώτα, μουσική, ιστορίες και τη διακριτική αίσθηση ότι ο ίδιος ξέρει πολύ καλά πως όλες οι κάμερες τον παρακολουθούν για να δουν τι θα κάνει μετά.

