Ζελένσκι… αστραπή στην Αθήνα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίσκεψη – «αστραπή» στη χώρα μας, πέρασε τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου και «κλείδωσε» τη συμφωνία «σταθμό» που θα επιτρέψει την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο, με την

εμπλοκή ΔΕΠΑ και Naftogaz.— και όλα αυτά πριν προλάβει να πει κανείς «παρόντες».

Και εκεί που η πολιτική και η ενέργεια συνωμοτούν… τα βλέμματα κλέβουν οι παρουσίες: Στο Μαξίμου βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός του Νίκος Τσάφος.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποδέχτηκε τον Ουκρανό Πρόεδρο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αποχαιρέτισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αεροδρόμιο -δίνοντας του μάλιστα και κάποιο σημείωμα στο χέρι- πριν εκείνος απογειωθεί με προορισμό το Παρίσι και τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο Μητσοτάκης, ο Μπέζος και η Ιθάκη

H συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Γιάννη Μπέζου, στο πλαίσιο συνεδρίου, μας έδωσε ένα πάνελ αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ο πρωθυπουργό βρέθηκε απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία διάθεση να χαϊδέψει αυτιά, και το δηλώνει από χιλιόμετρα: «εγώ δεν είμαι πολιτικά ορθός».

Αποτέλεσμα;

Ένας διάλογος που θύμιζε περισσότερο stand-up με πολιτική υποσημείωση παρά θεσμική συζήτηση: αυθόρμητος, άκρως αντισυμβατικός και —ας μην κοροϊδευόμαστε— πολύ πιο ανθρώπινος από ό,τι συνήθως επιτρέπεται.

Κάπου ανάμεσα στο “προφίλ του σύγχρονου Έλληνα” και το “πώς τελικά επιβιώνει κανείς στην πολιτική”, η κουβέντα έφτασε —κατά τρόπο σχεδόν αναπόφευκτο— στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Και εκεί ο ΚΜ έκανε αυτό που ξέρει καλά:

ένα χειρουργικά λεπτό σχόλιο, με την απαιτούμενη δόση σαρκασμού:

«Θα πληροφορηθώ το περιεχόμενο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ πολύ περισσότερο… Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνει παρέα στα βιβλία πάνω στο γραφείο μου».

Μετάφραση: “Ναι, θα μάθω τι λέει. Όχι, δεν θα το διαβάσω. Thank you. Next.”

Και ακριβώς τότε ο Γιάννης Μπέζος χτύπησε το χρυσό punchline της ημέρας — το είδος της ατάκας που κάνει και τον πιο έμπειρο πρωθυπουργικό σύμβουλο να πνίξει γέλιο:

«Στην Ελλάδα γράφουμε βιβλία αλλά δεν τα διαβάζουμε. Αυτό πρέπει κάποτε να τελειώσει.

Δεν το λέω για τον κύριο Τσίπρα — το λέω γενικότερα».

Ε, το είπε. Και όλη η αίθουσα ήξερε ότι το είπε και για τον κύριο Τσίπρα.

Ο Μητσοτάκης, πάντως, συνέχισε στο ίδιο τέμπο, ρίχνοντας μια κομψή μαχαιριά για τους πολιτικούς που ασχολούνται υπερβολικά με την υστεροφημία τους — και, χειρότερα, μιλάνε για τον εαυτό τους σε τρίτο πρόσωπο.

Με άλλα λόγια: «Όταν χρειάζεται να ξαναγράψεις την ιστορία σου, είναι συνήθως γιατί δεν σου άρεσε η πρώτη εκδοχή».

Κάπως έτσι, μια συζήτηση που ξεκίνησε για τον “σύγχρονο Έλληνα” έκλεισε… στο ράφι των απομνημονευμάτων.

Χαμηλές καρέκλες, υψηλοί τόνοι στο 7ο διαμέρισμα

Στην οδό Πανόρμου, εκεί όπου παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ μετράει σφυγμό και διαθέσεις, συνεδρίασε η Ολομέλεια των οργανώσεων του 7ου διαμερίσματος — του μεγαλύτερου και θεωρητικά πιο «ζωντανού» της Αθήνας. Μόνο που η ζωντάνια αυτή... δεν μεταφέρθηκε ιδιαίτερα στην αίθουσα: η συμμετοχή ήταν μάλλον ισχνή, παρότι παρόντες ήταν ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο μοναδικός βουλευτής της Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος.

Και μπορεί τα καθίσματα να ήταν λίγα, αλλά οι «ενστάσεις» πολλές.

Ο Γερουλάνος βρέθηκε στο επίκεντρο — όχι για τους γνωστούς, ήπιους τόνους του, αλλά για… το αντίθετο. Στον ανοιχτό διάλογο, αρκετά στελέχη τον κάλεσαν να δώσει εξηγήσεις για τις πρόσφατες παρεμβάσεις του, με αποκορύφωμα τη διάσημη πλέον «βελόνα» των δημοσκοπήσεων.

Η ενόχληση δεν κρυβόταν: Η κριτική ήταν πως αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις «δεν βοηθούν το κόμμα», ειδικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ ψάχνει σταθερότητα, αφήγημα και λίγη... πολιτική ηρεμία.

Ο Γερουλάνος προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα — αντιθέτως, όπως είπε, στόχος του ήταν να βοηθήσει το κόμμα να πάει καλύτερα.

Το αν έπεισε, είναι μια άλλη ιστορία.

Αλλά στο 7ο διαμέρισμα, εκείνο το βράδυ, η βελόνα φαίνεται πως... τσίμπησε περισσότερους απ’ όσους νόμιζε.

Κοινός παρονομαστής ο Αργυρός

Τι κοινό μπορεί να έχουν η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και η Άννα Διαμαντοπούλου;

Στα χαρτιά, τίποτα. Στο παρασκήνιο όμως… έναν Αργυρό.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, πρόλαβε μέσα σε λίγες εβδομάδες να γνωριστεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και να αποκτήσει μια αρκετά ζεστή κοινωνική σχέση. Από την άλλη, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει τον δικό της σύνδεσμο με τον δημοφιλή τραγουδιστή: τον γιο της, Χάρη Σαβαλάνο, που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο Σαβαλάνος έχει γράψει τους στίχους για τα «Ελεύθερος», «Αφού σε βρήκα, δε σ’ αφήνω» και «Σ' αγαπάω γιατί», ενώ υπογράφει και το «Το σπίτι μου είσαι εσύ» του Γιώργου Περρή.

Οπότε, αν ποτέ πετύχετε Γκίλφοιλ και Διαμαντοπούλου στον ίδιο χώρο, μην απορήσετε — το soundtrack το έχουν λύσει από πριν.

Ο Ντε Γκρες στον Σάκη και τη Νατάσσα

Το Σάββατο το βράδυ, την ώρα που το Έναστρον στην Πειραιώς έλαμπε υπό το combo Ρουβά–Θεοδωρίδου (η γνωστή συνταγή «όρθιο, φανταχτερό και μέχρι τελικής πτώσης»), ανάμεσα στα φλας, τις παγέτες και τις κολώνες με σαμπάνιες, ξεχώρισε μια πιο… πολιτικο-κοσμική νότα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες έκανε την εμφάνισή του στο κέντρο, χαλαρός, ευδιάθετος και αρκετά in tune με το vibe της βραδιάς. Δεν είναι ότι δεν τον περιμένεις πλέον σε τέτοια στέκια — είναι όμως ότι πάντα δημιουργεί ένα μικρό βζζζζ στον χώρο. Τύπου: «Να ’τος!».

Λένε μάλιστα πως πέρασε αρκετή ώρα πίσω από την μπάρα του VIP, όχι για να κρυφτεί, αλλά γιατί κάθε τόσο τον σταματούσαν για μια κουβέντα, μια selfie, μια μικρή πολιτικο-lifestyle ενημέρωση.

Στη σκηνή, ο Σάκης έκανε αυτά που κάνει ο Σάκης, η Νατάσσα έδινε το γνωστό της βελούδο, και ο Παύλος έδινε την αίσθηση ότι ξέρει να κινείται άνετα και στη νύχτα της Αθήνας — χωρίς υπερβολές, χωρίς στομφώδεις συνοδείες, αλλά με το low profile που τελικά… τραβάει ακόμα περισσότερα βλέμματα.

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πως «του πάει» το Έναστρον — άλλοι πως «θα τον ξαναδούμε σύντομα». Όπως και να ’χει, το πέρασμά του συζητήθηκε.

Όχι φωναχτά. Αλλά όσο φτάνει ο ψίθυρος στα μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης.

Κάνει πίσω ο Τραμπ

Τελικά ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω στους δασμούς.

Φυσικά όχι σε όλους. Μόνο σε ό,τι τον συμφέρει.

Με τον κίνδυνο του πληθωρισμού να παραμονεύει -επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμα λόγω του πρόσφατου shutdown - ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω σε μερικά προϊόντα που πιέζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Για αυτό και αποφάσισε να μειώσει τους δασμούς σε προϊόντα όπως ο καφές, το βοδινό, οι μπανάνες, το αβοκάντο, οι ντομάτες και οι ξηροί καρποί.

Όπως είναι κατανοητό οι πιθανές νέες συμφωνίες θα ωφελήσουν κυρίως τις οικονομίες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.

Φυσικά ο Τραμπ δεν το κάνει για να στηρίξει αυτές τις οικονομίες, αλλά για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό σε προϊόντα που η προσφορά των Αμερικανών παραγωγών δεν καλύπτει την ζήτηση.

Το καμπανάκι της Moody's

Έκθεση για τους μεγαλύτερους κινδύνους το 2026 δημοσίευσε η Moody's. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ενδεχόμενες διαταραχές στο εμπόριο είναι δύο βασικοί κίνδυνοι.

Εκεί όμως που εστιάζει είναι στις τεχνολογικές μετοχές, τις οποίες θεωρεί υπερτιμημένες.

Και για αυτό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανό sell off μεγαλύτερο και από τη φούσκα του dot com το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσμια οικονομία.

Στήριγμα για το εμπόριο

Με χαρά υποδέχτηκε ο εμπορικός κόσμος την επιβολή δασμών στα μικροδέματα από την Κίνα. Η απόφαση των Βρυξελλών για επιβολή τέλους σε δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ από το 2026 αντί το 2028, έχει φέρει χαμόγελα.

Σύσσωμοι οι εμπορικοί φορείς επεσήμαναν ουκ ολίγες φορές πώς τα φθηνά προϊόντα από κινεζικές εταιρείες, κυρίως Temu και Shein πλήττουν την ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ ο τζίρος μόνο των Temu και Shein υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ένα μέρος του οποίου θα μπορούσε να τονώσει τους τζίρους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τώρα με τα κινεζικά προϊόντα να γίνονται ακριβότερα -δεν έχει αποσαφηνιστεί το πόσο - μένει να φανεί πόσο αυτό θα επηρεάσει τους καταναλωτές και ποιο θα είναι το μέγεθος του θετικού αποτυπώματος στους τζίρους των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ακόμα και μετά την επιβολή δασμών όμως, τα κινεζικά προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι φθηνότερα, για αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία η απόφαση του Δεκεμβρίου για το ακριβές ύψος των δασμών, για να φανεί κατά πόσο μπορεί να κλείσει η ψαλίδα των τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση θα ενισχύσει με μια μικρή ένεση ρευστότητας και τον κρατικό κορβανά, καθώς οι απώλειες από την μη επιβολή δασμών υπολογίζονται σε περίπου 200 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.