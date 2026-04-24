Η Κοβέσι, η Πυθία και η «ρωσική κατασκοπεία»

Η Κοβέσι και η Πυθία

Ουκ ολίγες φορές επικαλέστηκε την... Πυθία η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, συνομιλώντας με τον Παύλο Τσίμα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά και στην κατοπινή συνέντευξη Τύπου. Η κ. Κοβέσι ήταν εξόχως πληθωρική και δυναμική, κυριαρχώντας στον χώρο με το δηκτικό της χιούμορ και τις κόφτες απαντήσεις της. Ωστόσο, και επικεφαλής ευρωπαϊκής αρχής να είσαι (όχι υπηρεσία, το τόνισε), όταν μπλέκεσαι με Ελλάδες, Ουγγαρίες διαφθορά και γραφειοκρατίες χρειάζεσαι και τη βοήθεια των Θεών...

...Και η «ρωσική κατασκοπεία»

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας φορούσε στο πέτο του σακακιού της κονκάρδα με την ουκρανική σημαία. Ένας δημοσιογράφος δεν απέφυγε τον πειρασμό να ρωτήσει αν αυτό αποτελούσε έμμεση απάντηση στα «ψεκασμένα» σχόλια ορισμένων ότι με την άτεγκτη στάση της έναντι της Ελλάδας (κι όχι μόνο) λειτουργεί υπονομευτικά για το πολιτικό σύστημα και προς όφελος της Ρωσίας.

Δηλαδή λίγο έλειψε να κατηγορήσουν τη Ρουμάνα δικαστικό για κατασκοπεία. «Φοράω αυτή την κονκάρδα από την αρχή του πολέμου. Δείχνω την αλληλεγγύη μου τους συναδέλφους μου και για όλους τους Ουκρανούς που μάχονται σκληρά για να μας προστατέψουν» ήταν η κατηγορηματική απάντηση της.

Αλέξης σε mood τρολαρίσματος

Χαλαρός, με διάθεση για χιούμορ -και προσπαθώντας να αποφύγει τις «παγίδες»- εμφανίστηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όταν η συζήτηση έφτασε στο ερώτημα που καίει: το όνομα του νέου κόμματος.

Η Μαρία Νικόλτσιου προσπάθησε να τον αιφνιδιάσει, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός είχε έτοιμη την... αποσυμπιεστική απάντηση: «Όση ώρα μιλάμε, γιατί είναι εξαιρετική η συνέντευξη, με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε Μαρία... αλλά δεν θα το πούμε μάλλον Μαρία».

Η ατάκα προκάλεσε γέλια, αλλά και δεύτερες σκέψεις. Γιατί, όπως συχνά συμβαίνει, πίσω από το χιούμορ κάποιοι είδαν υπονοούμενα. Η ίδια η δημοσιογράφος, άλλωστε, δεν άφησε το σχόλιο να πέσει κάτω, εκτιμώντας ότι ίσως το «καρφί» πήγαινε αλλού - ανοίγοντας τη συζήτηση για άλλες κινήσεις στον χώρο.

Ο Τσίπρας, πάντως, δεν ακολούθησε: «Η φαντασία σας είναι πιο προχωρημένη από τη δική μου», απάντησε γελώντας, βάζοντας φρένο στα σενάρια και επιστρέφοντας σε πιο… θεσμικούς τόνους.

Το όνομα δεν αποκαλύφθηκε. Αλλά το παιχνίδι των εντυπώσεων - και των συμβολισμών - έχει ήδη ξεκινήσει.

«Οι γαμπροί της ευτυχίας» και ο πρόεδρος του ΣΕΒ

«Την κόρη μας δεν τη δίνουμε αν ο γαμπρός δεν είναι γιατρός, δικηγόρος μηχανικός, αυτό θα αλλάξει» επισήμανε για το παραγωγικό μοντέλο ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συνομιλώντας με τον Νίκο Φιλιππίδη στους Δελφούς.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των ΤΕΙ» δήλωσε κατόπιν, για να προσθέσει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ «για να έχουμε περισσότερους γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς!».

Στη χώρα μας μια θέση στο Δημόσιο και ένας «γαμπρός της ευτυχίας» για τη θυγατέρα ήταν ανέκαθεν «το ελληνικό όνειρο». Συχνά ήταν όνειρο θερινής νυκτός. Το αν αυτά τα... θέσφατα της ελληνικής κοινωνίας θα αλλάξουν όπως πιστεύει ο κ. Θεοδωρόπουλος, θα φανεί στη συνέχεια.

Ματιές των Big Oil εκτός Μέσης Ανατολής

Με το τοπίο στο Ιράν να παραμένει θολό, τις τιμές του πετρελαίου να παίρνουν την ανηφόρα και το Στενό του Ορμούζ να λειτουργεί περισσότερο ως απειλή παρά ως πέρασμα, οι μεγάλες πετρελαϊκές δεν περιμένουν.

Ψάχνουν αλλού. Από ώριμα κοιτάσματα που μπορούν να δώσουν άμεση ανάσα, μέχρι «ήσυχες» περιοχές που μέχρι χθες δεν ήταν στο προσκήνιο, οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτός Μέσης Ανατολής έχουν πάρει φωτιά.

Στην αγορά ενέργειας μιλούν ήδη για δυνητικά οφέλη που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 120 δισ. δολάρια, αν το νέο αυτό μοίρασμα της πίτας προχωρήσει χωρίς γεωπολιτικά απρόοπτα.

Οι πρώτες κινήσεις είναι ενδεικτικές: η επιστροφή της Chevron στη Βενεζουέλα και το σχέδιο-μαμούθ της ExxonMobil για επένδυση 24 δισ. στη Νιγηρία.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εκεί.

Στον χάρτη των νέων «ελπίδων» μπαίνουν -όχι τυχαία- η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ναμίμπια και η Γκαμπόν. Περιοχές που μέχρι πρόσφατα κινούνταν στο περιθώριο, τώρα αποκτούν άλλο βάρος.

Και μαζί τους, ανεβαίνει και η γεωπολιτική θερμοκρασία. Γιατί όπου κοιτάζουν οι Big Oil, σπάνια μένει ήσυχο το υπέδαφος. Και ποτέ το παρασκήνιο.

Πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους η Ελλάδα

Μετά το υπερπλεόνασμα, έρχονται κι άλλα καλά νέα. Αυτή τη φορά με τη σφραγίδα της Eurostat. Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Και μάλιστα με διαφορά.

Από τα υψηλότερα ποσοστά χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη -υπερδιπλάσιο του μέσου όρου- καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση.

Συγκεκριμένα, το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 67%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης δεν φτάνει καν το 10%. Στη δεύτερη θέση, με αισθητή αλλά μικρότερη επίδοση, η Κύπρος, με μείωση 62,5%.

Την ίδια ώρα, οκτώ χώρες κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, αυξάνοντας το χρέος τους από το 2022 και μετά, ενώ παραδοσιακές «ατμομηχανές» όπως η Γερμανία και η Γαλλία περιορίζονται σε οριακές μειώσεις.

Η εικόνα αλλάζει, αλλά όχι παντού με τον ίδιο ρυθμό. Το θέμα είναι αν αυτή η βελτίωση θα είναι διατηρήσιμη.

Πηγή: skai.gr

