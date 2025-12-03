Παρουσίαση βιβλίου ή… επεισόδιο - πιλότος του νέου πολιτικού φορέα;

Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνει αυλαία για την «Ιθάκη» του — όχι την ομηρική, αλλά την εκδοτική — με μια πρεμιέρα που μόνο ταπεινή δεν θα είναι.

Η επιλογή του θεάτρου Παλλάς δεν έγινε τυχαία: ο χώρος δίνει την αίσθηση «μεγάλου γεγονότος» και, κυρίως, επιτρέπει να γεμίσει όχι μόνο η αίθουσα αλλά και ο πεζόδρομος απέξω. Με άλλα λόγια, η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη ώστε να θυμίζει λιγότερο παρουσίαση βιβλίου και περισσότερο πολιτική συγκέντρωση με φωτογραφικά καρέ για το μέλλον.

Στην πραγματικότητα, οι παρουσιάσεις της «Ιθάκης» λειτουργούν ως soft launch του νέου πολιτικού εγχειρήματος που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός. Άτυπη περιοδεία, αλλά με σαφή στόχευση: να ξαναμετρηθεί το κλίμα, να ξαναχτίσει πολιτικό momentum και να απλώσει το brand του πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Μετά την Αθήνα, το tour συνεχίζεται σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Άρτα και Γιάννενα — ένας χάρτης που θυμίζει προεκλογική εξόρμηση και όχι διαδρομή συγγραφέα.

Η «Ιθάκη», λοιπόν, ίσως δεν είναι τελικά ο προορισμός, αλλά το prequel.

Στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε ένα μήνα που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η μεταβλητότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών βγήκε αλώβητο.

Για την ακρίβεια όχι μόνο βγήκε αλώβητο, αλλά είχε την τέταρτη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως, πίσω μόνο από το ασήμι, τον δείκτη Bovespa της Βραζιλίας, και τον χρυσό.

Αντίθετα, δείκτες όπως ο Nasdq και ο Νikkei, μαζί με τις μετοχές της big tech ήταν από τους μεγάλους χαμένους.

Αλλά και συνολικά για το έτος μέχρι στιγμής, το ΧΑ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως πλάι στο ασήμι, τον χρυσό και τις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές.

Αλλάζει το τοπίο στα σούπερ μάρκετ

Το 2026 προμηνύεται έτος εξαγορών και συγχωνεύσεων για τα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, η συγκέντρωση θα συνεχίσει να μειώνεται λόγω της πίεσης από τα αυξημένα κόστη.

Από 67 αλυσίδες το 2010, σήμερα δραστηριοποιούνται 43 στην ελληνική αγορά.

Και το νούμερο θα μειωθεί κι άλλο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι το πιο βιώσιμο μοντέλο για τα σουπερμάρκετ είναι μειωθούν ακόμα περισσότερο οι αλυσίδες και να δραστηριοποιούνται μόνο τέσσερις μέχρι έξι.

Λίγο… σκληρό, λίγο… καυτό, αλλά έτσι αλλάζει το παιχνίδι.

Από το King George στο Ωδείο

Καθώς η χρονιά σιγά-σιγά κατεβάζει ρολά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανοίξει νέο «πολιτικό σεναριακό σύμπαν» για το 2026 – και για όσους πιστεύουν ότι το timeline του πηγαίνει και αρκετά παραπέρα. Και για να το κάνει, διάλεξε δύο σκηνικά που θυμίζουν περισσότερο curated events παρά απλές δημόσιες εμφανίσεις.

Πρώτη στάση: το King George, αυτή την Παρασκευή, όπου ο πρωθυπουργός θα κάνει δημόσια συζήτηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη, στο συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική». Μια εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και Το Βήμα — δηλαδή ένα line-up που εγγυάται πως η κουβέντα θα κινηθεί κάπου ανάμεσα σε γεωπολιτική, οικονομία και… καλοζυγισμένες σπόντες.

Δεύτερη στάση: το Ωδείο Αθηνών, την επόμενη Πέμπτη, όπου ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο της νέας σειράς «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα». Μια εκδήλωση που μυρίζει περισσότερο διανοητική επιμέλεια παρά πολιτική αντιπαράθεση — τοποθετώντας τον Μητσοτάκη σε ένα σκηνικό όπου η πολιτική συναντά την υψηλή αισθητική και το επιμελημένο αφήγημα.

Συνολικά, δύο εμφανίσεις που μοιάζουν να κλειδώνουν τη στρατηγική του ΜΜ: τέλος της χρονιάς με λίγο prestige, λίγη θεωρία, αρκετή επικοινωνία και μπόλικη προετοιμασία για το τι έρχεται τη νέα (προεκλογική) χρονιά.

Γιατί καλά τα Χριστούγεννα και τα φωτάκια, αλλά ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας δεν περιμένει.

Έχουμε οικολογική συνείδηση;

Στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν πάνω από 100.000 προϊόντα με οικολογικό σήμα.

Πώς συγκρίνεται, όμως, η χώρα μας;

Η Ιταλία κρατάει την πρωτιά με 19.000 προϊόντα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Ελλάδα από την πλευρά της τα πηγαίνει αρκετά καλά: πάνω από 5.000 οικολογικά προϊόντα, με 9η θέση στην Ευρώπη — ένας αξιοπρεπής αριθμός για χώρα μικρότερη σε μέγεθος και παραγωγή.

Ένα καλό πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας συνεπούς οικολογικής συνείδησης, σε χαλεπούς για το κλίμα καιρούς.

Για σύγκριση: Κροατία και Κύπρος διαθέτουν λιγότερα από 100 οικολογικά προϊόντα!

Η Βουλή… άναψε και επίσημα. Και όχι, δεν μιλάμε για τα μικρόφωνα

Χθες το βράδυ, η Βουλή των Ελλήνων φόρεσε τα γιορτινά της και μπήκε σε mood “Χριστούγεννα power edition”. Χιλιάδες λαμπιόνια τύλιξαν τα δέντρα γύρω από το κτίριο, σε σημείο που αν περνούσε ο Ρούντολφ θα νόμιζε ότι βρήκε το «North Pole–Αμαλίας».

Για πρώτη φορά δε, η περίφημη αροκαρία – το πιο διάσημο δέντρο που δεν έχει δικαίωμα ψήφου – φωταγωγήθηκε κι αυτή, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. Το γεγονός είναι ιστορικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι πέρυσι ήταν το μόνο πράσινο στην περιοχή που δεν είχε “μείνει από ρεύμα”.

Χρησιμοποιήθηκαν 6 ολόκληρα χιλιόμετρα γιρλάντες. Ναι, 6. Δηλαδή αρκετά για να στολίσεις τη Βουλή, τη μισή Πανεπιστημίου και το σπίτι της θείας που το παρακάνει κάθε χρόνο.

Και επειδή πάντα υπάρχει «η πρώτη φορά», για πρώτη φορά το παραδοσιακό δέντρο δεν πήγε στην είσοδο πάνω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Φέτος μετακόμισε έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, σε μια σκέψη του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη — πιθανώς για να το βλέπουν οι βουλευτές πριν μπουν να... “στολίσουν” ο ένας τον άλλο στη συζήτηση.

Το πανύψηλο δέντρο κατέφθασε από τους Ταξιάρχες Χαλκιδικής, που φαίνεται πως φέτος δεν έστειλαν μόνο κουραμπιέδες και μέλι, αλλά και εξοπλισμό για… πολιτικό Christmas spirit.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.