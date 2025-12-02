Απόβαση στο Λονδίνο, μίνι ανασχηματισμός και ένας έρωτας στο Debate House

Απόβαση στο Λονδίνο: Οι Έλληνες, τα funds και τα μυστικά τετ-α-τετ

Λονδίνο, μέρες «απόβασης» για τις ελληνικές εισηγμένες – και όχι, δεν μιλάμε για τουρισμό. Το συνέδριο Morgan Stanley – ΕΧΑΕ έχει γεμίσει από μπλε κοστούμια, βαριές χειραψίες και ψιθύρους στους διαδρόμους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει επιπλέον πολιτικό βάρος στη διοργάνωση. Κάτι «ψήνεται», λένε όσοι κινούνται μεταξύ panels και private meetings, κι αν κρίνουμε από τις ουρές στα τραπέζια των ελληνικών εταιρειών, η φωτιά μάλλον είναι δυνατή.

Ενδεικτικό είναι το ενδιαφέρον επενδυτικών Οίκων, funds και Τραπεζών για την Eurobank, τα στελέχη της οποίας -όπως μαθαίνουμε- είχαν προγραμματίσει για αυτό το διήμερο 40 συναντήσεις. Οι ξένοι ρωτούν επίμονα για τα πάντα: την πιστωτική επέκταση, το μέρισμα που «γράφει» καλά στα διεθνή reports, τις πιθανές νέες εξαγορές, αλλά και τις κινήσεις της τράπεζας στο πεδίο των ασφαλειών, που φαίνεται να τραβούν ιδιαίτερα βλέμματα.

Φυσικά, κανείς δεν αφήνει εκτός κάδρου το μακρο-πλαίσιο. Οι αναλυτές θέλουν να ακούσουν και για την ελληνική οικονομία που παρουσιάζεται ως νέο success story: χρέος που υποχωρεί, ανάπτυξη που αντέχει, Ελλάδα-ενεργειακός κόμβος και τα λοιπά γνωστά που πλέον… δεν ακούγονται και τόσο γνωστά στους ξένους, όσο ελκυστικά.

Ατμόσφαιρα πάντως; Όχι ακριβώς «ήρθαμε να δούμε τι γίνεται», περισσότερο «ήρθαμε γιατί μάλλον κάτι γίνεται».

Ο πρώτος μίνι ανασχηματισμός... χωρίς βουνά και μοναξιές

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει συνδέσει τους μεγάλους ανασχηματισμούς με... υψόμετρο, όμως αυτή τη φορά δεν χρειάζεται ούτε Πίνδο ούτε Μέτσοβο. Ο μίνι ανασχηματισμός που έρχεται αφορά αποκλειστικά τους γενικούς γραμματείς — εκεί όπου η σκακιέρα κινείται χωρίς να τραντάζεται το υπουργικό συμβούλιο.

Ο λόγος;

Όσοι εκ των γενικών γραμματέων βλέπουν τον εαυτό τους στα ψηφοδέλτια της επόμενης κάλπης, πρέπει μέχρι 20 Δεκεμβρίου να έχουν καταθέσει την παραίτησή τους, λόγω του ορίου των 18 μηνών. Το Μαξίμου το ξέρει, το παρακολουθεί και ετοιμάζει το σχετικό «ξεκαθάρισμα».

Κι αυτό το ξεκαθάρισμα ανοίγει τον δρόμο και για τον επόμενο γύρο πολιτικών «ανακηρύξεων»: υπουργοί και υφυπουργοί που θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά δυνάμεις στη μάχη του σταυρού.

Οι μετακινήσεις που ψήνονται

– Μάριος Θεμιστοκλέους: Έτοιμος για Ανατολική Αττική, μια περιφέρεια-μπαλαντέρ, με ψηφοφόρους που δεν χαρίζονται εύκολα. Ήδη κάνει τα πρώτα «ζεστά» περάσματα.

– Σταύρος Παπασταύρου: Με τις μετοχές του στο ταμπλό της κυβέρνησης να είναι στο limit up λόγω ενεργειακών συμφωνιών, όλα δείχνουν… Νότιο Τομέα. Αν και δεν αποκλείεται το Επικρατείας — όπου η κυβέρνηση συνήθως τοποθετεί όσους θέλει να έχει σίγουρα στη Βουλή.

– Θωμάς Βαρβιτσιώτης: Αν το αποφασίσει, πάει κι εκείνος για Νότιο Τομέα. Η επιτυχημένη του συμβολή στην εκστρατεία του ’23 έχει αφήσει γερό αποτύπωμα — και το κόμμα το ξέρει.

– Νίκος Ρωμανός: Ο επικεφαλής της ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού ετοιμάζεται να μεταφέρει τη μάχη από τα social στο ψηφοδέλτιο του ίδιου τομέα.

– Θανάσης Κοντογεώργης: «Παίζει» για την Α’ Αθήνας, αλλά η τελική απόφαση δεν έχει πέσει στο τραπέζι — ακόμη.

– Αλεξάνδρα Σδούκου: Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κατεβαίνει στα Γρεβενά και θεωρείται ήδη «κλειδωμένη».

– Γιάννης Σμυρλής: Συζητείται έντονα η κάθοδός του στην Ανατολική Αττική, αλλά μένει να δούμε αν θα πατήσει το κουμπί.

Ένας έρωτας γεννιέται στο Debate House

Αν νομίζατε ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι μονίμως τοξική, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Πέτρος Παππάς ήρθαν να σας αποδείξουν ότι υπάρχει και η... ρομαντική της πλευρά. Τουλάχιστον όταν ο ένας λέει στον άλλο πόσο εργατικός, ακούραστος και σπουδαίος είναι.

Ο υπουργός Υγείας, που έχει ακούσει στη θητεία του ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Με ανάρτηση στο Χ έσπευσε να ευχαριστήσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τα κολακευτικά του σχόλια στο Debate House.

Για να το πούμε κομψά: ο Άδωνις δεν το περίμενε, αλλά του άρεσε. Πολύ.

«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι», έγραψε – και σχεδόν ακούστηκε από πίσω το soundtrack του Careless Whisper με το χαρακτηριστικό σαξόφωνο. Προχώρησε μάλιστα παραπέρα, παραδεχόμενος ότι επειδή στη ζωή του έχει «βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια» η καλή κουβέντα του Παππά «τον κέρδισε». Ναι, ο Άδωνις. Που δεν κερδίζεται εύκολα. Εκτός αν σε λένε Πέτρο και του λες ότι είναι «ο πιο εργατικός υπουργός».

Τι είπε ο Πέτρος και… έλιωσε ο Άδωνις

Στο Debate House, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο και είπε όσα δεν είπε ποτέ η αντιπολίτευση εδώ και χρόνια. Κυριολεκτικά:

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε».

«Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί είναι από τους πιο εργατικούς».

«Στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, έκανε ό,τι μπορούσε».

«Είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Κάπου εκεί ο συντονιστής έψαχνε νερό, ο κόσμος στο πάνελ κοιτούσε δεξιά–αριστερά μήπως γυρίζεται κάνα κρυφό prank show, ενώ ο Άδωνις... χαμογελούσε όπως χαμογελάει κάποιος που μόλις διάβασε διθυραμβική κριτική για το βιβλίο του.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, μετά από αυτό, στις επόμενες κοινοβουλευτικές κόντρες θα πέσουν ματιές που θα λένε πολλά.

Κι ας είναι πολιτικοί αντίπαλοι.

Όχι όμως και εχθροί.

Γεραπετρίτης – Δένδιας: Μαζί στο πάνελ, χώρια στα... νεύρα

Στις 15 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, δεν παρουσιάζεται απλώς ένα βιβλίο· παρουσιάζεται μια σπάνια πολιτική σύμπραξη, σχεδόν... συλλεκτική. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Νίκος Δένδιας θα καθίσουν δίπλα–δίπλα στην εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου «Τα αδημοσίευτα». Η είδηση και μόνο έκανε αρκετούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο να σηκώσουν φρύδι.

Διότι, ας μην κοροϊδευόμαστε: οι δύο υπουργοί μπορεί να υπηρετούν διαφορετικά πόστα, αλλά μέχρι πριν λίγες εβδομάδες υπηρετούσαν σίγουρα διαφορετικές διαγνώσεις για την εξωτερική πολιτική. Με δημόσιες αιχμές, υπόγεια σχόλια και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο... οικογενειακό τραπέζι με συγγενείς που δεν μιλάνε παρά συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Κι όμως, στη σκηνή θα βρεθούν μαζί. Όχι από σύμπτωση — τέτοια πάνελ δεν «τυχαίνουν». Το βιβλίο του πολύπειρου Χασαπόπουλου, που υπόσχεται παρασκήνιο σε δόσεις XXL, λειτουργεί ως τέλεια αφορμή για μια δημόσια, πολιτισμένη συνύπαρξη.

Το κοινό, βέβαια, θα περιμένει να δει αν θα υπάρξει βλεμματική επαφή ή αν θα περιοριστούν σε αυτό που στη διπλωματία ονομάζουμε «παγωμένη ευγένεια».

Στο πάνελ και ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο δημοσιογράφος Βασίλης Κανέλλης, σε ρόλο εξισορροπητή — γιατί με Γεραπετρίτη και Δένδια στο ίδιο τραπέζι, ποτέ δεν ξέρεις.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Παύλος Μαρινάκης, για να υπάρχει τουλάχιστον κάποια θεσμική βαρύτητα πριν αρχίσουν τα... υπονοούμενα.

Η ουσία;

Το πάνελ αυτό δεν είναι απλώς παρουσίαση βιβλίου· είναι τεστ συμβατότητας για δύο από τα πιο βαριά χαρτιά της κυβέρνησης.

Και πολλοί περιμένουν να δουν αν η «ανακωχή» θα κρατήσει μόνο όσο τα φλας των φωτογράφων.

Μια δεύτερη ευκαιρία

Δεύτερη ευκαιρία παίρνουν χιλιάδες ενοικιαστές που… είδαν στους λογαριασμούς τους επιστροφές ενοικίου που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραπέμπουν περισσότερο σε... χαρτζιλικάκι. Κάποιοι μάλιστα είδαν 10ευρα και 20ευρα να πιστώνονται, ποσά που δεν βγάζουν ούτε τον καφέ της εβδομάδας.

Το πρόβλημα; Το γνωστό – η κλασική παγίδα του Ε1: αρκετοί δήλωσαν κατά λάθος τη μηνιαία δαπάνη αντί για τη συνολική ετήσια. Ευτυχώς, όσοι την πάτησαν δεν είναι πολλοί – εκτιμάται κάτω από 1% – αλλά αρκετοί για να δημιουργηθεί μικρός πανικός.

Έτσι, το ΥΠΟΙΚ έδωσε παράταση για τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Και μάλιστα χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φόρο, όσο οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία του ενοικίου.

Οι ημερομηνίες, όμως, είναι δύο ταχυτήτων:

— Όσοι διορθώσουν μέχρι 12 Δεκεμβρίου θα δουν την «κανονική» επιστροφή τους πριν κλείσει η χρονιά.

— Όσοι το αφήσουν για μετά, μέχρι 30 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν μέχρι 15 Ιανουαρίου.

Με λίγα λόγια, η δεύτερη ευκαιρία υπάρχει. Αρκεί να μη χαθεί και αυτή στο… Ε1.

