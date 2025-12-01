Ο Άδωνις, το alter ego του, το Λάτιο, η Ιθάκη και η Κάρμεν Ρουγγέρη

Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, τον συμπαθείς ή τον αντιπαθείς, ένα είναι βέβαιο: ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι... δίποδη πηγή παραπολιτικών και ατακών. Ο υπουργός Υγείας το απέδειξε αυτό για πολλοστή φορά στην one man show παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη». Ο υπουργός υποσχέθηκε ότι όποιος έρθει δεν θα βαρεθεί, και με τον γνωστό χειμαρρώδη τρόπο του τήρησε τα υπεσχημένα. Αν μαρτυρούσαμε ό,τι... juicy είπε το Σάββατο ο κ. Γεωργιάδης θα γράφαμε νέο βιβλίο.

Εννοείται ότι ο υπουργός δεν ξέχασε το βιβλίο του «ανταγωνιστή» του κ. Τσίπρα. «Η Ιθάκη έχει κάνει τελευταία ντόρο, αλλά χωρίς ίχνος αλαζονείας, είναι πολύ χρησιμότερο να διαβάσει κάποιος το βιβλίο αυτό (Ρώμη). Γιατί πραγματεύεται πώς μια μικρή ασήμαντη πόλη, το Λάτιο που έγινε η Ρώμη, κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο, ενώ το βιβλίο Ιθάκη, με τρόπο αυτοαναφορικό, πραγματεύεται πώς μια ομάδα τυχάρπαστων ανθρώπων παρά λίγο να καταστρέψει τη χώρα» δήλωσε καυστικά.

Ξεχωριστό θερμό χειροκρότημα στην κατάμεστη αίθουσα απέσπασε η ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και συγγραφέας Κάρμεν Ρουγγέρη. «Η Κάρμεν Ρουγγέρη μας μαθαίνει τη μυθολογία και την ελληνική ιστορία με τρόπο μοναδικό» επισήμανε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος παρεμπιπτόντως αποκάλεσε «alter ego του» τη Ματίνα Παγώνη.

Η Ρώμη… χτίστηκε σε ένα βράδυ

Πάντως, στο Caravel, η Ρώμη του Γεωργιάδη είχε την ανταπόκριση που φαινόταν να περίμενε ο ίδιος. Πλήθος κόσμου, φωτογραφίες, χειροκροτήματα και ένα ακροατήριο που θα ζήλευε οποιοσδήποτε εκδότης.

Στα πρώτα καθίσματα:

ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης,

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,

η Νίκη Κεραμέως,

ο Νίκος Παπαθανάσης,

οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου, Ιάσων Φωτήλας

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους, εκτός από τη Ματίνα Παγώνη, ήταν και ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων, στελέχη της «Ομάδας Αλήθειας» και φυσικά ο γνωστός φανατικός πυρήνας υποστηρικτών του υπουργού.

Με άλλα λόγια: και υπουργικό συμβούλιο να συγκαλούσε, λιγότερη προσέλευση μπορεί να είχε.

Εάν πάντως συνεχίσουν έτσι οι βιβλιοπαρουσιάσεις, στο τέλος θα χρειαστεί να βγει… πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις πλευρές.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη και το νέο πολιτικό του χρωματολόγιο

Με νέα χρωματική παλέτα, μοντέρνα γραμματοσειρά και τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα σε κεντρική θέση κυκλοφόρησε η αφίσα της παρουσίασης της Ιθάκης. Κι όσοι την είδαν, δεν έμειναν μόνο στη γραφιστική φρεσκάδα: διάβασαν πίσω από τις επιλογές το στίγμα των επόμενων κινήσεων του πρώην Πρωθυπουργού.

Απόσταση από το κόκκινο και το μοβ – χρώματα ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – και ένα καινούργιο τρίπτυχο: λευκό, μπλε, πορτοκαλί. Μινιμαλιστικό, φωτεινό, σχεδόν… κεντρώο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μίλησαν για «πολιτικό rebranding». Άλλοι, για γαλλικές επιρροές στο επικοινωνιακό υλικό, καθώς το επιτελείο Τσίπρα δείχνει να κινείται με αισθητική και ακρίβεια που παραπέμπουν στην άλλη πλευρά του Ρήνου.

Το μήνυμα πάντως διαβάζεται καθαρά: απόσταση από το παλιό, εισαγωγή στο νέο. Και η Ιθάκη, όπως όλα δείχνουν, δεν είναι μόνο βιβλίο — είναι και δήλωση κατεύθυνσης.

Χωρίς επιστροφές στο χθες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλέξης στην ομιλία του θα σταθεί στο σήμερα: προκλήσεις, συσχετισμοί, διακυβεύματα. Θα μιλήσει για την τρέχουσα πολιτική στιγμή, αλλά θα αποφύγει επιμελώς τις βουτιές στο προσωπικό του παρελθόν. Το «τι έγινε» έχει ήδη γραφτεί —και κλειδωθεί— στις σελίδες της Ιθάκης. Η γραμμή με το χθες μπαίνει καθαρά.

Γι’ αυτό και δεν αναμένονται αποκαλυπτικές αναδρομές στη διακυβέρνησή του ή στα εσωτερικά του κόμματος. Η βιβλιοπαρουσίαση θα κάνει τη δουλειά της: αποσπάσματα θα ακουστούν, αλλά από άλλους. Ο ίδιος θα μιλήσει για το αύριο.

Η ουσία της εκδήλωσης, όπως μαθαίνω, δεν είναι το βιβλίο. Είναι η επάνοδος. Στόχος: να δοθεί ένα πρώτο καθαρό σήμα για τον ρόλο που προτίθεται να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας στο προοδευτικό στρατόπεδο. Όχι ως σχολιαστής του παρελθόντος, αλλά ως παίκτης του σήμερα.

Μετά το Παλλάς, θα ακολουθήσουν περιοδείες ανά την Ελλάδα — άλλο ένα δείγμα ότι η σχέση του με το προοδευτικό ακροατήριο θέλει (και ίσως χρειάζεται) αναθερμαντήρα.

Στο βήμα πριν τον Τσίπρα θα ανέβουν τρεις ακαδημαϊκοί και ένα πρόσωπο με βαριά οικονομική υπογραφή της περιόδου 2015–2019:

η Ιωάννα Λαλιώτου

ο Αντώνης Λιάκος

η Ευγενία Φωτονιάτα

ο Γιώργος Χουλιαράκης

Εκείνοι θα αναλύσουν το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα της Ιθάκης. Εκείνοι θα μιλήσουν για το ποιος ήταν ο Τσίπρας. Για το ποιος θέλει να είναι, θα μιλήσει ο ίδιος.

Έτσι, όταν τελικά πάρει τη σκυτάλη, θα επιχειρήσει να περιγράψει όχι την επιστροφή, αλλά τον προορισμό: το σύγχρονο πολιτικό τοπίο, τους νέους συσχετισμούς, τη θέση των προοδευτικών δυνάμεων και το δικό του πολιτικό σχέδιο — ή όπως σχολιάζουν οι πιο μυημένοι, τις νέες Ιθάκες της πορείας του.

Το αν θα φτάσει ως εκεί, μένει να φανεί. Προς το παρόν, η αφίσα φρόντισε να στείλει ήδη το πρώτο μήνυμα: ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει ξανά μπροστά. Με άλλο ύφος. Με άλλα χρώματα. Και πιθανόν με άλλες φιλοδοξίες.

Κληρώνει για Πιερρακάκη

Στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του Εurogroup. Οι υποψήφιοι δύο, ο Έλληνας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πέτεχεμ. Και οι δυο ανήκουν στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος θα πρέπει να λάβει απλή πλειοψηφία. Δηλαδή 11 ψήφους.

Την εκλογή όπως όλα δείχνουν θα κρίνουν οι επτά σοσιαλιστές υπουργοί, αφού μετά την απόφαση του Ισπανού Κάρλος Κουέρπο να μη δηλώσει υποψηφιότητα, αυτοί οι επτά ψήφοι θεωρούνται "ορφανοί".

Ενδεχόμενη εκλογή Πιερρακάκη θεωρείται σημαντική, για την Ελλάδα, έστω και εκ της πλαγίας οδού, θα συμμετέχει σε συνεδριάσεις όπως του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της G7 και της G20, ενώ μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποχωρεί κι άλλο ο υγρός χρυσός

Μετά τον χειμώνα του 2023 που η μέση τιμή παραγωγού κυμαινόταν στα 8 ευρώ το λίτρο και σε ορισμένες περιπτώσεις στα 10, πέρσι μειώθηκαν στα κάτω από 7 ευρώ.

Φέτος, οι πρώτες δημοπρασίες στην Ελλάδα δείχνουν υποχώρηση κάτω από τα 5 ευρώ.

Την ίδια στιγμή πτώση υπάρχει και στις τιμές στα ράφια, ένας σημαντικός παράγοντας για την μείωση του πληθωρισμού, καθώς το ελαιόλαδο είναι απαραίτητο για κάθε νοικοκυριό.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν πλέον από τα περίπου 6,50 ευρώ και ανεβαίνουν αναλόγως την ποιότητα.

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές έχουν υποχωρήσει κοντά στα επίπεδα πριν το 2023 και τη μεγάλη έκρηξη στο κόστος του ελαιολάδου.

Παράταση στις πληρωμές οφειλών

Την Παρασκευή έπεσαν τα συστήματα αρκετών τραπεζών.

Η υπερφόρτωση από την καταβολή μισθών και επιδομάτων συν τις αυξημένες ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω Black Friday, δεν επέτρεψαν σε πολλούς πολίτες να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που έληγαν στις 28 Νοεμβρίου.

Για αυτόν τον λόγο δόθηκε παράταση μέχρι και σήμερα για όσους δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς.

Μάλιστα, τυχόν προσαυξήσεις που ενδεχομένως υπολογιστούν, θα διαγραφούν.

