ΟΠΕΚΕΠΕ: Πονοκέφαλος που μεγαλώνει… και “σπρώχνει” ανασχηματισμό

Στο κυβερνητικό επιτελείο μπορεί να μετρούν αντίστροφα για το συνέδριο της ΝΔ, όμως ένας άλλος μετρητής χτυπάει πιο επίμονα: η δεύτερη, συμπληρωματική δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αν η πρώτη υπόθεση δημιούργησε αναταράξεις, η δεύτερη μοιάζει να απλώνει τη σκιά της πολύ πιο κεντρικά.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή ενός νυν υπουργού, δύο πρώην υπουργών και μίας πρώην υφυπουργού. Τίποτα δεν έχει αποσαφηνιστεί —γι’ αυτό και στο Μαξίμου δεν... κοιμούνται ήσυχοι— όμως η πιθανότητα πολιτικής εμπλοκής σε τέτοιο επίπεδο φέρνει τους γνωστούς πονοκεφάλους.

Και να οι δύσκολες ισορροπίες:

Αν, λέμε αν, επιβεβαιωθούν οι αναφορές, η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει την ίδια συνταγή που χρησιμοποίησε σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Ή, αλλιώς: παραίτηση... χωρίς πολλά-πολλά. Το έκανε με Βορίδη, με Χατζηβασιλείου, με Μπουκούρο, με όποιον βρέθηκε να “αγγίζει” την υπόθεση. Θα μπορούσε να μην το κάνει τώρα —και μάλιστα για εν ενεργεία υπουργό;

Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα χρειαστεί να ανακοινώσει ανασχηματισμό το Μαξίμου. Θα τον κάνει σιγά-σιγά το ίδιο το σκάνδαλο. ΟΠΕΚΕΠΕ by force.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη διάσταση:

Στη λίστα των φερόμενων εμπλεκόμενων υπάρχει και κομματικό στέλεχος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η πολιτική βαρύτητα. Είναι το timing. Γιατί με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να πλησιάζει, οι εξελίξεις αυτές δεν πέφτουν απλώς άσχημα — πέφτουν ασήκωτες.

Η συνέχεια, όπως πάντα σε τέτοιες ιστορίες, γράφεται αθόρυβα. Αλλά ο ήχος της ακούγεται παντού.

Ο «γάμος της χρονιάς» στον ασφαλιστικό κλάδο

Τα δαχτυλίδια είχαν περαστεί, χθες μπήκαν και τα στέφανα.

Μιλάμε για τον πολύκροτο «γάμο» της Τράπεζας Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη …χωρίς μπαλωθιές βέβαια (γιατί μην ξεχνιόμαστε, πλέον αποτελούν κακούργημα).

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την Πειραιώς να δίνει για τα «μάτια» της Εθνικής Ασφαλιστικής το ποσό των 600 εκατ. ευρώ.

Τα αξίζει βέβαια, καθώς έχει καλή «προίκα»: είναι η κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας και η μακροβιότερη του κλάδου (134 ετών παρακαλώ), με σύνολο ενεργητικού 4,1 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 0,4 δισ. ευρώ και δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 188% το 2024 (υψηλότερο από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις), ενώ το πρώτο δεκάμηνο φέτος πήγε «τρένο», διπλασιάζοντας τα κέρδη της.

Δεδομένου δε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει ακόμα πολύ ψωμί, η Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζει την ενίσχυση των κερδών της και κυρίως τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, άρα στρατηγικό πλεονέκτημα.

Κι αυτό είναι κάτι που αναμένεται να ταράξει τα νερά στον ασφαλιστικό κλάδο.

«Σβήνουν» τα κόκκινα δάνεια

Με ταχείς ρυθμούς «σβήνουν» τα κόκκινα δάνεια από τους ισολογισμούς τους οι τράπεζες, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν την «αχίλλειο πτέρνα» του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Εκεί που τους πρώτους εννέα μήνες πέρσι, ανέρχονταν στο 4% του συνολικού χαρτοφυλακίου τους, φέτος έχουν υποχωρήσει στο 2,9%.

Ποσοστό που βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στα επιχειρηματικά δάνεια.

Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν, καθώς «κόκκινα» δάνεια ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το «διαμάντι του στέμματος»

Στη «μεγάλη κατηγορία» του τομέα φιλοξενίας παγκοσμίως εισήλθε και επίσημα φέτος η Ελλάδα, καθώς το Four Seasons Astir Palace βρέθηκε ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου.

Το «διαμάντι» του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου απέσπασε την 17η θέση μεταξύ του top 50, αποδεικνύοντας ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν είναι πια «ανερχόμενη» - έχει ήδη ανέβει κατηγορία.

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει το Rosewood στο Χονγκ Κονγκ, ένα ξενοδοχείο με 413 δωμάτια.

Δεύτερο έρχεται το Four Seasons Bangkok, ενώ τρίτο το Capella Bangkok, αποδεικνύοντας ότι η Ταϊλάνδη παίζει δυνατά στην «πρώτη κατηγορία».

Όμως, και ο ήλιος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα λάμπει όλο και πιο δυνατά.

Αθήνα… υπό βροχήν αλλά αστραφτερή

Μπορεί ο ουρανός να ήταν μουντός, όμως η Αθήνα μπήκε επίσημα στο εορταστικό της mood το βράδυ της Τρίτης, όταν ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Υπό βροχή, με ομπρέλες να ανοίγουν συγχρονισμένα και με το Σύνταγμα να θυμίζει σκηνικό από χριστουγεννιάτικη ταινία της Ευρώπης του Βορρά, το 19μετρο έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας φωτίστηκε μέσα σε χειροκροτήματα και μικρές παιδικές φωνές.

Την έναρξη έκανε η Big Band του Δήμου Αθηναίων, ακολούθησε η Φιλαρμονική, και λίγο πριν ο δήμαρχος πατήσει το κουμπί, εμφανίστηκε στη σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης με ένα live που έριξε στη βροχή λίγη ακόμα… χρυσόσκονη.

Και το αποτέλεσμα;

168.000 λαμπιόνια να ζωγραφίζουν τη νύχτα της πόλης, κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτισμένα plexiglass στολίδια, λαμπερές αψίδες, οικείοι καρυοθραύστες στην Ερμού, φωτεινά αστέρια, μια φάτνη στη Μητροπόλεως και ένας επιδαπέδιος Άγιος Βασίλης που κέρδισε αμέσως χιλιάδες φωτογραφίες και stories.

Η πόλη ντύθηκε –και ντύθηκε καλά.

Και για όσους αναρωτιούνται τι θα γίνει το έλατο όταν σβήσουν τα φώτα; Θα συνεχίσει να «ζει» στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ως πρώτη ύλη για έργα ξυλογλυπτικής. Ένα μικρό happy ending, σχεδόν κινηματογραφικό.

Α, και κάτι τελευταίο: από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας μπαίνει σε mood Las Vegas με υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.



