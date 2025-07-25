Ξεπρογραμματίστηκε ο Σκέρτσος;

Έκπληκτοι παρακολουθούσαν χθες στο Μαξίμου τον διαδικτυακό διαπληκτισμό – για να το θέσουμε ευγενικά – του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη.

Ο υπερβολικά κόσμιος κ. Σκέρτσος έχασε την ψυχραιμία του (πραγματικά απορίας άξιο) και απάντησε σε δηκτικό σχόλιο της κας Πυργιώτη κάτω από ανάρτησή του: «Αυτές τις εξυπνάδες εκεί που σας παίρνει και σας πληρώνουν για να τις λέτε, ως σύμβουλος μελών αυτής της κυβέρνησης. Το θράσος σας περισσεύει».

Με τη δημοσιογράφο να επανέρχεται: «Όπως νομίζετε και όπως αντιλαμβάνεστε το ρόλο ενός εκάστου».

Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε. Πήραν φωτιά τα πληκτρολόγια, τα social, τα πηγαδάκια.

Όχι και η πιο ευχάριστη εξέλιξη για το Μέγαρο Μαξίμου, λίγες μόλις ώρες μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ, όπου έψεγε τη λεγόμενη «διπλωματία του Twitter»: «Η διπλωματία του Twitter είναι εύκολη. Αυτοί που έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική και δεν έχουν να δείξουν αποτέλεσμα...» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Κ. Μητσοτάκη.

Τώρα, τι έγινε και ο Άκης Σκέρτσος ...ξεπρογραμματίστηκε; Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε.

Ίσως ήταν μια κακή μέρα. Ίσως κάτι περισσότερο.

Ένα είναι βέβαιο: το κλίμα στην κυβέρνηση δεν είναι ανέφελο. Και η πίεση – ειδικά μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕ – δεν κρύβεται.

Όπως άκουσα να ψιθυρίζεται, σε τοπική μέτρηση για τη Δυτική Αττική, τα ποσοστά της ΝΔ εμφανίστηκαν κατά δύο μονάδες χαμηλότερα από εκείνα του «κακού» Μαρτίου –όταν ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η ανάταξη μετά τα Τέμπη.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕ, λένε, πέταξε στα σκουπίδια ό,τι είχε χτιστεί σε τέσσερις μήνες.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον: στη μέτρηση αυτή, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου φιγουράρει δεύτερη και μάλιστα με διαφορά.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ; Στη Δυτική Αττική κάποτε μέτραγε. Τώρα, ούτε με κυάλι δεν φαίνεται.

Τι παίρνει (πάλι) ο Τραμπ και τι (νομίζουμε ότι) δίνει

Σπάνιες γαίες ήθελε ο Τραμπ;

Σπάνιες γαίες παίρνει.

Τη μία μέσω Ουκρανίας, την άλλη μέσω Κίνας.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ εισήγαγαν 46 τόνους σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Τον Ιούνιο; 353 τόνους.

Άνοδος 660%. Σε έναν μήνα.

Σαν αντάλλαγμα, η Nvidia ξαναστέλνει τσιπ στην Κίνα.

Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις.

Το θέμα είναι πως, όπως και με την Ουκρανία, ο Τραμπ παίρνει πάντα κάτι παραπάνω.

Το πόσα έδωσε - και ποιος ακριβώς τα πλήρωσε - είναι θέμα άλλης στήλης.

Κερδισμένος και ο έτερος Ντόναλντ

Μεγάλος κερδισμένος από το προσχέδιο του επόμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκε ο έτερος Ντόναλντ. Όχι ο Τραμπ — ο Πολωνός Τουσκ.

Από το νέο κονδύλι-μαμούθ ύψους 865 δισ. ευρώ, που συγχωνεύει γεωργικά, περιφερειακά και μεταναστευτικά ταμεία, και αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι των νέων σχεδίων προϋπολογισμού, η Πολωνία θα λάβει 123,3 δισ. ευρώ.

Δηλαδή:

- 33 δισ. περισσότερα από τη Γαλλία

- Σχεδόν τα διπλάσια από τη Γερμανία.

Καθόλου άσχημα για μια χώρα που μέχρι χθες η Ένωση τη... μάλωνε για το κράτος δικαίου.

Αλλά, τι να κάνουμε. Στην Ευρώπη, όπως και αλλού, άλλος παλεύει για τις αξίες κι άλλος... μετρά τα κονδύλια.

Όλα αυτά βέβαια, στην περίπτωση που τελικά περάσει το προσχέδιο για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Κι αν αναρωτιέστε πόσα θα πάρει η Ελλάδα, να ξέρετε πως θα λάβει ποσό 49,2 δισ.

Τι θα κάνει το Euronext;

Καμία συμφωνία (ακόμα) για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Euronext και ΕΧΑΕ συνεχίζονται, όμως - όπως διαρρέει η πλευρά της ΕΧΑΕ - κανένα deal δεν έχει κλείσει.

Η αρχική προσφορά των 6,90 ευρώ ανά μετοχή ήρθε με premium. Μόνο που την επόμενη μέρα, η μετοχή... προσπέρασε την προσφορά.

Σήμερα, μετά από 25 ημέρες, η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί περαιτέρω, στα 7,44 ευρώ. Με ένα αντίστοιχο premium 15%, μια εξαγορά με τα σημερινά δεδομένα, θα φάνταζε πιθανή σε μια τιμή γύρω από τα 8,50 ευρώ.

Που σημαίνει: Ή ανεβάζει το Euronext, ή χαιρετάει. Γιατί στο ταμπλό, όσο αργείς, πληρώνεις.

Πηγή: skai.gr

