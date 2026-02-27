Οργή στην Άγκυρα για το «ευχαριστώ» του Νετανιάχου στους Ινδούς

Οργή προκάλεσε στην Άγκυρα το «ευχαριστώ» του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για τις μάχες κατά των οθωμανικών δυνάμεων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1918, Ινδοί ιππείς (που πολεμούσαν υπό τις διαταγές της Μεγάλης Βρετανίας) εξαπέλυσαν μια παράτολμη επίθεση και απελευθέρωσαν τη Χάιφα από τις οθωμανικές και γερμανικές δυνάμεις.

Για το Ισραήλ και την Ινδία, αυτό θεωρείται μια πράξη ηρωισμού, αλλά για την Τουρκία, η υπενθύμιση αυτής της ήττας θεωρείται προσβολή, ειδικά όταν προέρχεται από το στόμα του Νετανιάχου.

Το hashtag #Filistin (Παλαιστίνη) και #Osmanlı (Οθωμανοί) ήταν την Πέμπτη ψηλά στα trends του X, με πολλούς χρήστες να καλούν την κυβέρνηση Ερντογάν σε σκληρή διπλωματική απάντηση, κατηγορώντας το Ισραήλ για «θράσος» να γιορτάζει μια ήττα των μουσουλμάνων.

«Ενώθηκαν στο μίσος τους για την Οθωμανική Αυτοκρατορία!» είχε δηλώσει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ιμπραήμ Καραγκιούλ, ο οποίος ανήκει στον στενό κύκλο του Τούρκου προέδρου.

Η κίνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού να ευχαριστήσει δημόσια την Ινδία για την εκδίωξη των Οθωμανών στοχεύει αφενός στην ενίσχυση της συμμαχίας με το Νέο Δελχί, από κοινού με άλλες χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, αφετέρου στη σημερινή Τουρκία του Ερντογάν που επενδύει ιδιαίτερα στην κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ίσως περισσότερο από την κεμαλική.

Όταν η ιστορική μνήμη γίνεται «διπλωματικό όπλο» και «Αχίλλειος πτέρνα».

Το ψηφιακό «όπλο» της ΕΕΕΠ και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της

Ένα από τα νομοσχέδια του χθεσινού υπουργικού που ξεχώρισαν ήταν αυτό για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, το οποίο εισηγήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μιλάμε για μια παράνομη δραστηριότητα στην οποία έχουν εμπλακεί σχεδόν 800 χιλιάδες πολίτες. Μάλιστα, ο ΥΠΟΙΚ δεν έμεινε σε διακηρύξεις, αλλά παρουσίασε συγκεκριμένα εργαλεία. Πρώτο και βασικό: η θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε άμεσο take down παράνομου περιεχομένου. Έτσι, με ταχεία διοικητική διαδικασία, η Αρχή θα μπορεί να ζητά από πλατφόρμες και παρόχους την αφαίρεση πρόσβασης σε ιστοσελίδες και λογαριασμούς που συνδέονται με παράνομο στοίχημα, αλλά και να αιτείται στοιχεία ταυτοποίησης. Με απλά λόγια, λιγότερα «κρυφτούλια» στο διαδίκτυο. Το δεύτερο, εξίσου κρίσιμο σημείο αφορά την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕΕΠ, καθώς οι οργανικές της θέσεις αυξάνονται από 80 σε 110. Στους 72 υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα προστεθούν περίπου 40 ειδικοί επιστήμονες σε ανάλυση δεδομένων και ψηφιακή εποπτεία. Άρα δεν μιλάμε για μια απλή ποσοτική αναβάθμιση, αλλά για πραγματική ποιοτική ενίσχυση.

Στην ουρά για ρύθμιση στο ελβετικό φράγκο

Μεγάλη ανταπόκριση έχει λάβει από τους δανειολήπτες η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο.

Πάνω από 3.000 δανειολήπτες έχουν ήδη περάσει την «ψηφιακή πόρτα» του gov.gr από τις 19 Φεβρουαρίου, οπότε και άνοιξε η πλατφόρμα.

Η διορία για τη ρύθμιση λήγει στις 19 Αυγούστου.

Συνολικά, έχουν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια, ύψους άνω των 14 δισ. ελβετικών φράγκων.

Η ρύθμιση προβλέπει κούρεμα 15% έως 50%, σταθερό χαμηλό επιτόκιο και κυρίως ευρωποίηση της οφειλής. Δηλαδή, έξοδο από τον συναλλαγματικό εφιάλτη.

Γη της επαγγελίας η Ρουμανία

Σε σημαντικές αγορές για τις δραστηριότητες των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα μετατρέπονται τα Βαλκάνια.

Πρόκειται για μια αγορά που εμφανίζει τεράστιες προοπτικές και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις τριών μεγάλων ομίλων.

Ειδικότερα, η Ρουμανία αποτελεί πόλο έλξης τόσο για την Aktor, όσο και για την ΤΕΡΝΑ και την AΒΑΞ.

Η Aktor μετά τα πέντε μεγάλα οδικά έργα που έχει ολοκληρώσει στη Ρουμανία στοχεύει στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ανάπτυξης ακινήτων.

Η ΤΕΡΝΑ πρόσφατα ανακηρύχθηκε ανάδοχος για δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία ενώ ήδη τρέχει ένα μεγάλο έργο στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, ενώ η ΑΒΑΞ έχει αναλάβει ένα μεγάλο ενεργειακό έργο προϋπολογισμού άνω των 600 εκατομμυρίων στη Ρουμανία.

