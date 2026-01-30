Παιχνίδι νεύρων με τις NAVTEX στο Αιγαίο

Στην Αθήνα σηκώνουν το φρύδι –αλλά όχι τον τόνο– απέναντι στη νέα παρτίδα NAVTEX από την Άγκυρα. Κυβερνητικές πηγές φέρονται να περιγράφουν την τουρκική πρακτική ως μια γνώριμη πλέον τακτική «κατάχρησης» ενός τεχνικού εργαλείου, που αντί να υπηρετεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επιστρατεύεται για να διαφημίζονται πάγιες και αμφισβητούμενες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο παρασκήνιο, το μήνυμα είναι σαφές: NAVTEX χωρίς συγκεκριμένο γεγονός, με απροσδιόριστη διάρκεια και σε τεράστιες θαλάσσιες ζώνες, δεν στέκουν ούτε τεχνικά ούτε νομικά. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, το σύστημα δεν σχεδιάστηκε για να «κλειδώνει» περιοχές επ’ αόριστον, αλλά για να προειδοποιεί για πραγματικούς κινδύνους – όχι για να υπηρετεί γεωπολιτικά αφηγήματα.

Η ελληνική πλευρά, χωρίς διάθεση κλιμάκωσης, έχει επιλέξει να απαντήσει θεσμικά: διαβήματα, ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων του ΙΜΟ και σαφείς αναφορές σε ευρωπαϊκά κείμενα, όπου η τουρκική πρακτική έχει ήδη καταγραφεί ως προβληματική. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπως άκουσα να λέγεται, θεωρούν ότι η επανάληψη τέτοιων κινήσεων περισσότερο αποκαλύπτει νευρικότητα παρά παράγει τετελεσμένα.

Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιμένει στη γνωστή γραμμή περί «θαλάσσιας δικαιοδοσίας», συντονισμού ερευνών και αποστρατιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι NAVTEX αυτές δεν έχουν ημερομηνία λήξης, καθώς εκφράζουν πάγιες θέσεις. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σχολιάζουν, ωστόσο, ότι το πρόβλημα δεν είναι η διάρκεια των ανακοινώσεων, αλλά το περιεχόμενό τους.

Στο τέλος της ημέρας και όπως μεταφέρεται, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο γνωστής ρητορικής, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στο πεδίο. Η Ελλάδα, λένε οι ίδιες πηγές, συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματά της, χωρίς να εγκλωβίζεται σε επικοινωνιακά παιχνίδια και χωρίς να «μετρά» προκλήσεις με το ημερολόγιο.

Στο Μογκαντίσου και… ακόμη παραπέρα (η Τουρκία)

Ποια Λιβύη; Η Άγκυρα ενισχύει την παρουσία της και στη Σομαλία, και μάλιστα έστειλε τρία μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο Μογκαντίσου, καθώς επεκτείνει τα φιλόδοξα ενεργειακά και... διαστημικά της πρότζεκτ στην αφρικανική χώρα.

Η ανάπτυξη δυνάμεων συνδέεται με σχέδια για υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου αργότερα φέτος, αλλά και ένα προτεινόμενο διαστημοδρόμιο βόρεια του Μογκαντίσου.

Πώς έλεγε ο αστροναύτης – παιχνίδι Μπαζ Λάιτγιαρ στις παιδικές ταινίες Toy Story; «Στο άπειρο και ακόμη παραπέρα». Στο Μογκαντίσου και... ακόμη παραπέρα η Τουρκία, η οποία συνεχίζει τα γεωπολιτικά παιχνίδια της.

Ανάμεσα στους μνηστήρες η Metlen

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πώληση του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου της Ευρώπης.

Έξι οι υποψήφιοι για την Aluminium Dunkerque.

Μόνο ένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και αυτός, σύμφωνα με τη Les Echos, είναι η Metlen.

Μετά την είσοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη συμφωνία-μαμούθ για το γάλλιο και τώρα το γαλλικό φλερτ, το στίγμα είναι σαφές: η Metlen δεν παίζει σε περιφερειακό επίπεδο.

Αν το φλερτ γίνει γάμος, η παραγωγή αλουμινίου της θα μπορούσε να αυξηθεί τουλάχιστον κατά δυόμισι φορές.

Και βέβαια, δεν μιλάμε για ένα απλό deal. Το τίμημα της εξαγοράς αγγίζει –ή και ξεπερνά– το 1 δισ. ευρώ.

Όχι κι άσχημα...

Η ανεργία θυμίζει 2008

Στο 7,5% υποχώρησε η ανεργία τον Δεκέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 18 ετών. Τόσο χαμηλά είχε να βρεθεί από τον Μάιο του 2008, όταν είχε αγγίξει το 7,3%.

Λίγο πριν όλα αλλάξουν.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταία πενταετία οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά περίπου 650.000, ενώ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 435.000.

Η πιο ενδιαφέρουσα –και ευχάριστη– εξέλιξη αφορά την ανεργία των γυναικών, που έπεσε πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό. Πριν από πέντε χρόνια ξεπερνούσε το 20%.

Σημαντική είναι και η υποχώρηση της ανεργίας των νέων, αν και εδώ τα «ψιλά γράμματα» παραμένουν πάντα κρίσιμα.

Τα νούμερα βελτιώνονται. Το ζητούμενο είναι πόσοι από αυτούς τους αριθμούς μεταφράζονται και σε σταθερές δουλειές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.