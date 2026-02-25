Η Ελλάδα «Αβύθιστο Αεροπλανοφόρο»

Σαν «Αβύθιστο Αεροπλανοφόρο» παρουσιάζουν τη χώρα μας διεθνή πρακτορεία μεταδίδοντας την άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο στη Σούδα. Η παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, USS Gerald Ford, ερμηνεύεται ως επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ στην περιοχή, ενόψει και της επαπειλούμενης επίθεσης στο Ιράν.

Τα διεθνή πρακτορεία υπογραμμίζουν ότι η Σούδα είναι η μόνη βάση στη Μεσόγειο που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πολεμικό πλοίο τέτοιου μεγέθους, μια πραγματική πλωτή πόλη, στην προβλήτα Κ-14.

Η Ελλάδα προβάλλεται ως ο επιμελητειακός κόμβος (logistical anchor) των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι από τη Σούδα, το αεροπλανοφόρο μπορεί να φτάσει στις ακτές του Ιράν ή της Ανατολικής Μεσογείου σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η παραμονή του πλοίου για 4 ημέρες στην Κρήτη ερμηνεύεται επίσης ως επιβεβαίωση της στενής αμυντικής σχέσης Αθήνας-Ουάσιγκτον υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα σημειώνουν ότι ενώ η Ελλάδα φιλοξενεί το Gerald Ford, η Τουρκία προχωρά στα σχέδια για το δικό της αεροπλανοφόρο, μήκους 300 μέτρων, σε συνεργασία με την Ισπανία, επιχειρώντας να αλλάξει τις εις βάρος της ισορροπίες όπως έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή.

«Μακάριες» αιχμές για Δένδια

Ρίγη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι δημόσιες αιχμές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Μακάριου Λαζαρίδη κατά του Νίκου Δένδια, με φόντο τις δηλώσεις του τελευταίου στο Αγρίνιο για τις δημοσκοπικές επιδόσεις και τη φυσιογνωμία του κόμματος.

Μιλώντας χθες στα Παραπολιτικά, ο κ. Λαζαρίδης δεν μάσησε τα λόγια του. «Αν είσαι πρωτοκλασάτος και δίνεις μάχες για την παράταξη, το συζητάς στα συλλογικά όργανα και δεν βγαίνεις στις κομματικές εκδηλώσεις. Εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις», σημείωσε με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται «εντός των τειχών».

Ακόμη πιο αιχμηρή θεωρήθηκε η φράση του «φαντάζομαι ότι ο κ. Δένδιας έχει κάνει την αυτοκριτική του», που ερμηνεύτηκε από κομματικούς κύκλους ως σαφής αιχμή ότι οι δημόσιες διαφοροποιήσεις δεν περνούν απαρατήρητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας, είχε εκφράσει «μεγάλη αγωνία» για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, λέγοντας πως «πολλές φορές μπροστά μπαίνουν κάτι δυάρια» και πως «δεν είναι αυτό που μας αξίζει», ζητώντας στο συνέδριο του Μαΐου μια ειλικρινή συζήτηση για το «τι δεν κάνουμε σωστά».

Οι πιο έμπειροι στη γαλάζια ανθρωπογεωγραφία σημειώνουν ότι η παρέμβαση Δένδια είχε σαφές πολιτικό βάρος και αποδέκτες. Η απάντηση Λαζαρίδη, από την άλλη, δείχνει πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει ευαισθησία σε κάθε δημόσια διαφοροποίηση που μπορεί να εκληφθεί ως αμφισβήτηση γραμμής.

Το βέβαιο είναι πως, ενόψει συνεδρίου, οι εσωκομματικές συζητήσεις δεν θα περιοριστούν στα πηγαδάκια. Και όπως σχολίαζε γαλάζιο στέλεχος: «Άλλο η αγωνία, άλλο η δημόσια πίεση».

Σκωτσέζικο ντουζ

Εκεί που πάει να συνέλθει να σου η κατραπακιά. Η "σφαλιάρα" που δέχτηκαν χθες οι τραπεζικές μετοχές ήταν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ήταν τόσο δυνατή που μπορεί να ακούστηκε μέχρι τo Άμστερνταμ (έδρα της Euronext).

Τρίτη σερί πτωτική συνεδρίαση για το ΧΑ με την παράσταση να κλέβει το τραπεζικό sell off.

Ευτυχώς που υπήρχαν και οι αντιστάσεις από Viohalco, Μotor Oil, ΟΤΕ, ΤΕΡΝΑ, Jumbo και Coca-Cola HBC, Cenergy και ElvalHalcor, αλλιώς η πτώση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη του 0,64%.

Στο κόκκινο εκτός από τις τραπεζικές μετοχές βρέθηκε και ο ΟΠΑΠ με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες άνω του 2% μέσα στον Φεβρουάριο.

Κάνουν ουρά

Με την τιμή της χρυσής λίρας να έχει ξεπεράσει τα 1.100 ευρώ, οι ουρές στην Τράπεζα της Ελλάδος μεγαλώνουν.

Όχι για να αγοράσουν. Για να πουλήσουν.

Η διαδικασία βέβαια δεν είναι «περνάω και τελειώνω». Χρειάζεται ραντεβού και μάλιστα με μεγάλη υπομονή. Η αναμονή αγγίζει πλέον τον ενάμιση μήνα, όταν μέχρι πρόσφατα δεν ξεπερνούσε τις δύο εβδομάδες.

Η τιμή είναι δελεαστική. Και ο φόβος μιας ενδεχόμενης πτώσης ακόμη πιο ισχυρός. Έτσι, όλο και περισσότεροι σπεύδουν να ρευστοποιήσουν ό,τι κάποτε θεωρούσαν «ασφαλές καταφύγιο».

Τα νούμερα λένε την ιστορία: το 2025 πουλήθηκαν περίπου 40.000 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν μόλις 7.500.

Κάπως έτσι, το καταφύγιο γίνεται έξοδος κινδύνου.

