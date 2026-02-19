Γαλάζια επίδειξη ισχύος στο Ψυχικό

Με εντυπωσιακή προσέλευση και κλίμα που θύμιζε περισσότερο προεκλογική συγκέντρωση παρά -απλώς- εγκαίνια πολιτικού γραφείου, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε το δικό του «restart» στον Βόρειο Τομέα, εγκαινιάζοντας το γραφείο του στο Ψυχικό.

Το παρών έδωσε σχεδόν ο μισός… κυβερνητικός κατάλογος, με κορυφαίους υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να στέλνουν σαφές μήνυμα στήριξης στον κυβερνητικό εκπρόσωπο - έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει και γραμματέας του κόμματος αλλά και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Η παρουσία, μάλιστα, ισχυρών «γαλάζιων» ονομάτων ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως ένδειξη εσωκομματικής εδραίωσης.

Ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης φρόντισε να ανεβάσει τον πολιτικό τόνο. Με αναφορές στην «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς» -σύνθημα που έχει ταυτιστεί με την πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη- και με επαναλαμβανόμενο μοτίβο το «Ψηλότερα για όλους» -λογικό, πάνω από 2 μέτρα ύψος έχει- έδωσε σαφές ιδεολογικό και εκλογικό στίγμα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του περί «μεγαλύτερου κύματος λαϊκισμού» που, όπως είπε, αντιμετωπίστηκε το προηγούμενο διάστημα, σε μια έμμεση -αλλά όχι δυσδιάκριτη- αναφορά στην πολιτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση. Οι παριστάμενοι, σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, το εξέλαβαν ως μήνυμα αντοχής και συσπείρωσης.

Το σύνθημα «Ψηλότερα για την πατρίδα, για την οικογένεια, για την παράταξη, για τον Βόρειο Τομέα», μόνο τυχαίο δεν θεωρήθηκε. Έμπειρα κομματικά στελέχη σχολίαζαν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνει να «χτίζει» σταθερά το προσωπικό του αποτύπωμα στην πιο απαιτητική εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, η μαζικότητα και ο πολιτικός συμβολισμός της εκδήλωσης επιβεβαιώνουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν περιορίζεται στον ρόλο του εκπροσώπου. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής που βρέθηκε στα εγκαίνια: «Δεν ήταν απλώς άνοιγμα γραφείου. Ήταν άνοιγμα κύκλου».

Τα τρόφιμα ...«τρώνε» το εισόδημα των νοικοκυριών

Σαν το γιοφύρι της Άρτας, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.

Τη μία βελτιώνεται η κατάσταση, την άλλη φτου κι από την αρχή.

Και μπορεί συνολικά ο πληθωρισμός να επιβραδύνθηκε έστω και ελάχιστα τον Φεβρουάριο, οι τιμές των τροφίμων όμως έχουν πάρει την ανιούσα και τσουρουφλίζουν τα νοικοκυριά, καθώς ροκανίζουν τα εισοδήματά τους.

Ο πληθωρισμός των τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,5%, έναντι 3,6% τον Δεκέμβριο, ενώ υπερδιπλασιάστηκε συγκριτικά με το σύνολο του 2025.

Κι ενώ τις τιμές του ελαιολάδου έχουν υποχωρήσει σημαντικά, αλλιώς θα μιλούσαμε τώρα για αύξηση άνω του 5%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Γενάρη σημειώθηκαν στο μοσχάρι, τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά.

Κι όλα αυτά παρότι οι τιμές των καυσίμων μειώνονται, γεγονός που μειώνει το μεταφορικό κόστος.

Δυναμικό comeback των αγοραστών στο ταμπό

Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από ένα τριήμερο πτωτικό σερί.

Μετά το sell off, οι αγοραστές επανήλθαν στο προσκήνιο και το Χρηματιστήριο ξεπέρασε εκ νέου τις 2.300 μονάδες.

Η χθεσινή άνοδος μάλιστα αποτελεί και ρεκόρ δεκαμήνου, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν και να τροφοδοτούν με καύσιμο την αγορά.

Κοντά στο 10% φτάνει η άνοδος για φέτος, ενώ μετά το χθεσινό μίνι ράλι σε θετικό πρόσημο επανήλθε συνολικά και ο Φεβρουάριος.



