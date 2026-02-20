«Η Ελλάδα κύρια πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη», η Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ

Ως «κύρια πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη» παρουσιάζουν την Ελλάδα τα ινδικά ΜΜΕ στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού. Κυρίαρχο θέμα στην ανάλυση των ινδικών ειδήσεων είναι ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Όπως τονίζεται, με τη Βρετανία εκτός ΕΕ και τις παραδοσιακές διαδρομές να αντιμετωπίζουν γεωπολιτικές μετατοπίσεις, το Νέο Δελχί θεωρεί τα ελληνικά λιμάνια (όπως ο Πειραιάς) ως το πιο στρατηγικό σημείο εισόδου για τα ινδικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Η χώρα μας χαρακτηρίστηκε «απαραίτητος εταίρος» για την Ινδία στη Μεσόγειο, με αναλυτές να επισημαίνουν τη «σταθερή δυναμική» στη ναυτική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων διμερών ναυτικών ασκήσεων.

Παράλληλα, πέραν του στόχου που έθεσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ναρέντρα Μόντι για διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου έως το 2030, τα μέσα ενημέρωσης επισήμαναν την έναρξη των απευθείας πτήσεων (IndiGo και Aegean) στις αρχές του 2026, όσο και το «ινδικό τεχνολογικό ταλέντο» που μετεγκαθίσταται στην Ελλάδα, τις συνέργειες σε τεχνολογία και ΑΙ, αλλά και τη συμμετοχή του Ομίλου GMR στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου στην Κρήτη ως σύμβολο της «ινδικής μηχανικής ικανότητας» στην Ευρώπη.

Με την Άγκυρα να προωθεί ενεργά τη σύσφιξη των σχέσεων της με το Ισλαμαμπάντ η Αθήνα έχει ενεργοποιήσει το κατάλληλο «αντίβαρο» στη Νότια Ασία, και μάλιστα την πολυπληθέστερη χώρα στη Γη.

Φουλ του airbnb παρά τις απαγορεύσεις

Διψήφια αύξηση σημείωσε η βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο της Αθήνας το προηγούμενο έτος παρά την απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων.

Το εμπορικό τρίγωνο και το Κολωνάκι καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση που αγγίζει το 20%.

Πάνω από τον μέσο όρο είναι και η αύξηση των καταλυμάτων σε Κουκάκι και Ομόνοια.

Πώς μπορεί όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Ο λόγος είναι απλός.

Πολλοί ιδιοκτήτες έσπευσαν να βγάλουν αριθμό μητρώου ακινήτων ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιούσαν για βραχυχρόνια μίσθωση και μετά την έναρξη της απαγόρευσης αποφάσισαν να τα ρίξουν στην αγορά.

Είναι τέτοιο το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα που μπορεί να μετατρέψει μια απαγόρευση σε ευκαιρία.

Μετακομίζω και δεν χωρίζω

Ένα κράτος στην κεντρική Αμερική με λιγότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους με παρθένα τροπικά δάση έγινε πρόσφατα γνωστό για τα κοιτάσματα πετρελαίου.

Αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για να μετακομίσει κάποιος εκεί.

Όσο αδιανόητο και αν φαίνεται, η Γουιάνα είναι το μόνο αυτάρκες κράτος στον κόσμο.

Αυτή η μικρή χώρα των 830 χιλιάδων κατοίκων είναι σε θέση να θρέψει τον λαό της χωρίς να εξαρτάται από τον εξωτερικό παράγοντα για ό,τι της είναι απαραίτητο.

Μετακομίζω οικογενειακώς στη Γουιάνα άμεσα και δεν χρειάζεται να χωρίσω κιόλας...

