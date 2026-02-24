«Βόρειοι» και «νότιοι»... πονοκέφαλοι για τον Ερντογάν

Πέρασε σε γενικές γραμμές στα ψιλά στην ελληνική ειδησεογραφία, αλλά η είδηση έχει τη (μεγάλη) σημασία της. Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και ΕΕ συμφώνησαν στη χάραξη βόρειου διαδρόμου για τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο διάδρομος ουσιαστικά στοχεύει στο να συνδέσει τα λιμάνια της Ελλάδας (όπως η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη) με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την υπόλοιπη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Με την παράκαμψη των Στενών του Βοσπόρου ο διάδρομος θα επιτρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου και οδικών αξόνων, αποφεύγοντας την καθυστέρηση και το κόστος και μειώνοντας τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών για την Τουρκία.

Κι όλα αυτά στη σκιά της αδειοδότησης του αμερικανικού κολοσσού Chevron για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νότια της Κρήτης με τις ΗΠΑ (όχι απλώς την εταιρεία…) ουσιαστικά να αγνοούν τις τουρκικές αιτιάσεις. Συμπερασματικά, «βόρειοι» και «νότιοι» πονοκέφαλοι για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αιγαίο, Θράκη και στόχος τα 10 δισ. στο εμπόριο

Την ώρα που «βόρειοι» και «νότιοι» διάδρομοι περιορίζουν το στρατηγικό βάρος της Άγκυρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φροντίζει να υπενθυμίσει ότι στο Αιγαίο και τη Θράκη… τίποτα δεν θεωρείται λήξαν.

Σε επίσημη τοποθέτησή του χθες, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου, κάνοντας ειδική μνεία τόσο στα ελληνοτουρκικά ζητήματα όσο και στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Όπως δήλωσε, «στις 11 Φεβρουαρίου φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι «ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε», ενώ σημείωσε ότι μετέφερε στον Έλληνα πρωθυπουργό «τις προσδοκίες μας σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, ώστε να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, τονίζοντας ότι «επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια».

Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, παρά τις πάγιες διαφωνίες σε ζητήματα κυριαρχίας και μειονοτικών αναφορών, που παραμένουν ευαίσθητα για τις διμερείς σχέσεις.

Πολάκης vs Καρανίκα για τα μάτια του Αδώνιδος

Σε πεδίο ανοιχτής διαδικτυακής σύγκρουσης μετατράπηκαν τα social media, με τον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, με αφορμή τα επεισόδια κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η σπίθα άναψε όταν ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα υπερασπίστηκε δημόσια τον υπουργό, καταδικάζοντας τη βία και κάνοντας λόγο για «συνδικαλιστές τραμπούκους που δεν έχουν επιχειρήματα». Μια τοποθέτηση που, για πολλούς, ξάφνιασε, όχι τόσο για το περιεχόμενο, όσο για την πολιτική της στόχευση.

Η απάντηση Πολάκη ήταν άμεση και αιχμηρή. Σε σχόλιό του χαρακτήρισε τον Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο», κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Γεωργιάδη, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει υπαινιγμούς για την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ο Καρανίκας ανταπέδωσε, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά «γιατί είναι αριστερός». Παράλληλα, περιέγραψε τον Πολάκη ως «για λύπηση», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις προσωπικές αιχμές. Ο πρώην σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε σαφείς υπαινιγμούς για εσωκομματικές ισορροπίες, υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του.

Η διαδικτυακή μονομαχία δεν πέρασε απαρατήρητη από κομματικά στελέχη, που βλέπουν πίσω από τις βαριές εκφράσεις κάτι βαθύτερο: μια ανοιχτή συζήτηση - ή ρήξη - για τα όρια της αντιπολιτευτικής τακτικής και τη φυσιογνωμία της επόμενης ημέρας.

Ο διάδρομος που περνάει από Αθήνα

Η σύσφιξη σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας δεν είναι τυχαία: Πολλή κουβέντα γίνεται για τον India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) που δεν είναι ένα «απλός» εμπορικός διάδρομος. Δεν σχεδιάστηκε για να μεταφέρει απλώς κοντέινερ. Είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο γεωοικονομικό εγχείρημα καθώς φιλοδοξεί να συνδέσει τη δυτική ακτή της Ινδίας με τον Αραβικό Κόλπο και από εκεί, μέσω χερσαίων και θαλάσσιων αξόνων, με τις αγορές της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα άμεσο, πολυτροπικό κανάλι μεταφορών, ενέργειας και δεδομένων.

Πρόκειται επί της ουσίας για ένα στρατηγικό σχέδιο διασύνδεσης που περιλαμβάνει ναυτιλία, σιδηροδρομικές υποδομές, ενεργειακές ροές, αγροτικά προϊόντα και ψηφιακές συνδέσεις. Η βασική του φιλοσοφία είναι η δημιουργία ενός «απευθείας» εμπορικού καναλιού που επιτρέπει όχι μόνο διμερείς αλλά και συλλογικές εμπορικές σχέσεις σε μια περιοχή όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν αποσπασματικές συμφωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν ήταν τυχαία και η αναφορά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε στο «όραμά του» για την διαμόρφωση ενός «είδους εξαγώνου συμμαχιών» γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής, το οποίο θα περιλαμβάνει, πέραν του Ισραήλ, την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

Και όπως φαίνεται δεν ήταν τυχαία και η διείσδυση που επιχειρεί ολόκληρη την περασμένη χρονιά η Eurobank, λειτουργώντας ως καταλύτης επιχειρηματικής και τεχνολογικής διασύνδεσης ανάμεσα στη χώρα μας, την Ινδία και την Κύπρο. Ήδη, ο εγχώριος τραπεζικός οίκος έχει υλοποιήσει μέρος της στρατηγικής του, με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Indian Chamber of Commerce), τη συνίδρυση και έναρξη εργασιών στη Βομβάη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου (IGC), καθώς και τη διοργάνωση του 1ου Επιχειρηματικού Forum Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου στην Αθήνα, το οποίο ακολούθησε αντίστοιχη διοργάνωση στη Λεμεσό.

Η Τράπεζα στηρίζει τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την NPCI International για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας του ινδικού συστήματος πληρωμών UPI σε Ελλάδα και Κύπρο και έχει προχωρήσει στη δημιουργία Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία.

Επιπλέον, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (Reserve Bank of India), βρίσκεται σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στη Βομβάη, ενώ μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Fairfax Digital Services, η Eurobank συμμετέχει στο ευρύτερο οικοσύστημα του India Deep Tech Alliance, ενός industry-led σχήματος που στηρίζει την ανάπτυξη deep tech και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τη διασυνοριακή μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση με το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας.

Η αρχή έχει γίνει...

Εμπορικό αλαλούμ δια χειρός Τραμπ

Το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ως παράνομους τους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς του Αμερικανού προέδρου, ενώ λίγες ώρες αργότερα και πριν καν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της απόφασης, ο Τραμπ προανήγγειλε οριζόντιους δασμούς 10% υπό διαφορετική νομική βάση.

Την επόμενη κιόλας ημέρα ανέβασε τους νέους δασμούς σε 15%.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς ενώ η απόφαση του δικαστηρίου λήφθηκε την Παρασκευή, η είσπραξή τους συνεχίστηκε μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε αναβρασμό γιατί δεν ξέρουν τι θα ισχύσει, με ορισμένες να σκέφτονται να παγώσουν για ένα διάστημα τις παραγγελίες προς τις ΗΠΑ μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλαλούμ επικρατεί και για το αν θα υπάρξουν αποζημιώσεις για τους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί και εισπραχθεί.

Μια διαδικασία που μπορεί να τραβήξει για αρκετό καιρό, ίσως και χρόνια, νομικά.

Η όλη κατάσταση μόνο μπάχαλο θυμίζει και με την έως τώρα στάση του Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, πιθανότερο φαίνεται τα πράγματα να περιπλακούν ακόμα περισσότερο παρά να εξομαλυνθούν.

Το εξτραδάκι της Λαγκάρντ

Αναστάτωση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκάλεσε η αποκάλυψη για την έξτρα αμοιβή της επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ έλαβε αμοιβή 140.000 ευρώ από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.

Ορισμένοι μέσα από την ΕΚΤ υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο αντιτίθεται στον κανονισμό της κεντρικής τράπεζας για αμοιβές του προσωπικού της από τρίτους φορείς.

Η θέση της ΕΚΤ είναι ότι η Λαγκάρντ δεν είναι μέλος του προσωπικού της.

Για την ιστορία, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ και ο ομότιμός του στην Τράπεζα της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δεν διεκδικούν την αμοιβή τους από την ΒΙS, ενώ η αμοιβή του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας μοιράζεται ανάμεσα στον ίδιο και την τράπεζα.

