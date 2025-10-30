Η νέα μορφή του Άγνωστου Στρατιώτη …και το μήνυμα ενότητας

Μια είδηση με ιδιαίτερη βαρύτητα …και πολιτικό μήνυμα έκρυβε η ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κατά τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του ΥΠΕΘΑ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Δένδιας αποκάλυψε πως σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το Μνημείο δεν είναι απλώς μια λιθόκτιστη σύνθεση. Είναι αναφορά μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας».

Η πρωτοβουλία αυτή, που προετοιμάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει στόχο να αναδείξει την ιστορική και ηθική διάσταση του Μνημείου, αλλά και να επικαιροποιήσει τη σχέση του με τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα αφορά τόσο αρχιτεκτονικές και εικαστικές παρεμβάσεις όσο και ψηφιακή τεκμηρίωση και διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας του Μνημείου.

Στο περιβάλλον του ΥΠΕΘΑ, η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται κομβική για τον επαναπροσδιορισμό της δημόσιας ιστορικής μνήμης, καθώς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα ως το σημείο συνάντησης όλων των πολιτικών, στρατιωτικών και κοινωνικών δυνάμεων του έθνους.

Η ανακοίνωση του Νίκου Δένδια ερμηνεύεται όμως και ως πολιτικό μήνυμα ενότητας, σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση συχνά πολώνεται. Όπως σχολίαζε κυβερνητική πηγή μετά την εκδήλωση, «η ανανέωση του Μνημείου δεν αφορά την πέτρα ή το μάρμαρο, αλλά τη μνήμη και τη συνείδηση του έθνους».

«Ο στρατός τους φέρνει πιο κοντά»

Και το μήνυμα φαίνεται πώς ελήφθη.

Το «δίδυμο» που τράβηξε την Τετάρτη όλα τα βλέμματα στα αποκαλυπτήρια της νέας εντυπωσιακής βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -για να μην πούμε ότι έκλεψε την παράσταση- ήταν βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ότι δεν... αγγαρεύει τον κ. Δένδια με την ανάθεση της φροντίδας του. «Είναι τιμητικό καθήκον του Υπουργείου να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια, τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αυτό θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ' όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Συμπέρασμα; Μόνο... αγάπη και μηνύματα ενότητας μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια. Με τη στάση τους θέλησαν να καταδείξουν συμπόρευση χωρίς απόκλιση (και) στο θέμα της φροντίδας του Μνημείου.

«Ο στρατός τους φέρνει πιο κοντά», σχολίασε χιουμοριστικά κάποιος από τους παριστάμενους στην εκδήλωση. Μάλλον δεν έχει άδικο.

Κι άλλους τους …«ενώνει» το χιούμορ

Μια ακόμα μικρή, αλλά απολαυστική στιγμή πολιτικής αβρότητας εκτυλίχθηκε, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου.

Ο νυν υπουργός Νίκος Δένδιας και ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος είχαν μια απρόσμενη συνάντηση, που συνοδεύτηκε από έναν χαρακτηριστικό διάλογο, ο οποίος -όπως ήταν φυσικό- δεν πέρασε απαρατήρητος.

Καθώς οι δύο άνδρες πλησίασαν και αντάλλαξαν χειραψία, ο Νίκος Δένδιας, με εμφανή διάθεση χιούμορ, σχολίασε: «Δεν σε γνώρισα… δεν σε γνώρισα!»

Ο Πάνος Καμμένος, ανταποδίδοντας το πνεύμα, απάντησε γελώντας: «Μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ!»

Η ατάκα προκάλεσε χαμόγελα στους παρευρισκόμενους και απέδειξε ότι, παρά τις πολιτικές διαδρομές και τις παλιές εντάσεις, το χιούμορ παραμένει η καλύτερη «άμυνα» στο Πεντάγωνο.

Πατάει γκάζι …το μετρό

Φωτιά έχουν πάρει οι μετροπόντικες στην Αθήνα.

Τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Τέλος του 25 με αρχές του 26 θα έχει φτάσει ο μετροπόντικας από το Γουδή στον Ευαγγελισμό, ενώ ο αντίστοιχος από Γαλάτσι προς Ευαγγελισμό στα τέλη του 26 με αρχές του 27.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό στη Γλυφάδα και το Ελληνικό, ενώ στα σχέδια είναι και η επέκταση της γραμμής 2 από Ανθούπολη μέχρι και τις Αχαρνές.

Δύσκολη υπόθεση η αγορά σπιτιού

Ολοένα και πιο δύσκολη εξίσωση γίνεται η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια το τρίτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν, ως φυσικό επακόλουθο των πιο αυστηρών όρων χορήγησης.

Μείωση είχε παρατηρηθεί και το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, οι αιτήσεις για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν, ως απόρροια της ανάγκης των νοικοκυριών να «μπαλώσουν» τρύπες.

Χοντρές επιταγές για ένα... παιδί

Στη Νότια Κορέα που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα οι εταιρείες προσφέρουν απλόχερα μεγάλα ποσά σε όσους κάνουν παιδί. Ακόμα και 72.000 δολάρια για τη γέννηση ενός παιδιού.

Μπορεί να φαίνεται εξωφρενικό αλλά η Νότια Κορέα βρίσκεται στον πάτο των γεννήσεων παγκοσμίως. Μόλις 0,75 γεννήσεις ανά γυναίκα με τις εκτιμήσεις να λένε ότι αν το δημογραφικό πρόβλημα συνεχιστεί, η χώρα θα χάσει το ένα τρίτο του πληθυσμού της σε λιγότερο από 50 χρόνια.

Αλήθεια, πόσο είπαμε είναι το επίδομα γέννησης στη χώρα μας, που επίσης μαστίζεται από υπογεννητικότητα;



