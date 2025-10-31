Better SAFE than sorry

Είχε δεν είχε, τα πέρασε τα μηνύματά του για το πρόγραμμα SAFE ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω τα "προβλήματα του παρελθόντος" που σχετίζονται με την προμήθεια αμυντικών προϊόντων και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα».

«Η Τουρκία και η Γερμανία διαθέτουν υψηλό δυναμικό συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά έργα», επανέλαβε εμφατικά, γιατί καλά μεν τα Eurofighter, αλλά (ας μην ξεχνιόμαστε) ο πακτωλός των ευρωπαϊκών κονδυλίων του αμυντικού προγράμματος ακόμη καλύτερος...

Αλλά προσώρας πρόγραμμα SAFE γιοκ, λόγω Αθήνας, παρά τις πιέσεις του Βερολίνου. Θα έλεγε κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί το δόγμα... better SAFE than sorry όσον αφορά την Τουρκία.

Σε ελεύθερη μετάφραση ο φόβος φυλάει τα έρμα.

Οι απουσίες στο Πεντάγωνο που δεν πέρασαν απαρατήρητες

Στα δικά μας τώρα.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα και έστειλε και μήνυμα ενότητας, όπως είπαμε - αλλά υπήρξαν και αρκετές ηχηρές απουσίες.

Συνολικά οκτώ υπουργοί δεν έδωσαν το «παρών» στο Πεντάγωνο, γεγονός που σχολιάστηκε, διακριτικά βέβαια, στους κυβερνητικούς διαδρόμους, παρότι όλοι οι απόντες επικαλέστηκαν προγραμματισμένες υποχρεώσεις.

Μεταξύ αυτών, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (ο οποίος αναχώρησε για το Ιράκ), η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη (που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη Φλωρεντία), ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι περισσότερες απουσίες, όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές, δεν είχαν πολιτικό υπόβαθρο, αλλά συμπτωματικά χρονικά «μπλοκαρίσματα» λόγω ταξιδιών και διεθνών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, στους πιο... παρατηρητικούς, το «κενό κάδρου» στο Πεντάγωνο δεν πέρασε απαρατήρητο - ούτε ασχολίαστο.

Το επιστημονικό «στρατηγείο» του Ινστιτούτου Τσίπρα

Εν τω μεταξύ, δημοσιοποιήθηκε -επιτέλους- εχθές η πλήρης σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναλαμβάνει να υποστηρίξει το ερευνητικό και πολιτικό έργο του Ιδρύματος το επόμενο διάστημα.

Η συγκρότηση του οργάνου, σύμφωνα με τους γνώστες, απασχόλησε επί μακρόν τους επιτελείς του Ινστιτούτου, καθώς ο στόχος… φιλόδοξος: να επιτευχθεί αντιπροσωπευτικότητα και επιστημονικό κύρος, αλλά και να αποτυπωθεί η πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να παραγάγει πολιτικό λόγο με τεχνοκρατική βάση και διεθνή αναφορά.

Στα μέλη του νέου συμβουλίου, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου

ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος

ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος

ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης

ο πολιτικός επιστήμονας Νίκος Μαραντζίδης

η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Η παρουσία προσώπων από διαφορετικά πεδία -από την εκπαίδευση και την οικονομία έως την ασφάλεια- θεωρείται ενδεικτική της πρόθεσης Τσίπρα να διευρύνει το αποτύπωμα του Ινστιτούτου και να το καταστήσει σημείο αναφοράς για την προοδευτική σκέψη και τον σύγχρονο δημόσιο διάλογο.

Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η σύνθεση του Συμβουλίου στέλνει μήνυμα «σοβαρότητας και βάθους» - αλλά και διακριτής απόστασης από τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ.

Οι κακές γλώσσες πάντως, λένε ότι ορισμένοι δυσανασχέτησαν με την επιλογή κάποιων «παλιών» γνώριμων.

Κλείνει η ψαλίδα με την Ευρώπη

Μετά από αρκετά χρόνια, η ανεργία στην Ελλάδα όχι μόνο μειώνεται αλλά και προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 8,2% (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 6% και στην ευρωζώνη 6,3%.

Πλέον η Ελλάδα δεν είναι ουραγός στην απασχόληση και μάλιστα έχει μικρότερο ποσοστό ανεργίας όχι μόνο από την Ισπανία που «γράφει» διψήφιο ποσοστό, αλλά και από τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην Τσεχία και τη Μάλτα.

Ψώνια made in China

Η Κίνα, πάλι, έχει ρίξει γερά τα «δίχτυα» της στην Ευρώπη.

Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψώνισε από την Temu το 2024. Από ρούχα, καλλυντικά και παιχνίδια μέχρι ότι χωράει ο ανθρώπινος νους.

Με το αζημίωτο βέβαια, καθώς η εταιρεία το ίδιο διάστημα αύξησε κατακόρυφα τα κέρδη της, κατά 171%.

Και αυτό με μόνο 8 υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ναι καλά ακούσατε, μόλις οχτώ. Τόσοι λίγοι που αν ξέραμε τα ονόματά τους ίσως και να τα μαθαίναμε απ' έξω.

Κι αυτό την ίδια ώρα, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το παραθυράκι εισαγωγής δεμάτων κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή δασμών για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Σιγά μην του ξέφευγαν τα μακαρόνια

Ίσως πρέπει να πάρει μαθήματα από τον μετρ… Ποιος είναι ο μετρ; Ο Τραμπ φυσικά.

Γιατί εκεί που λες δεν γίνεται να βάλει άλλους δασμούς, τσουπ πετιέται και σου κλείνει πονηρά το μάτι.

Ο πρόεδρος απειλεί με δασμούς 100% τους Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών.

Φυσικά για άλλη μια φορά η δικαιολογία είναι μία. Η στήριξη των ντόπιων παραγωγών.

Τους Αμερικανούς λάτρεις των αυθεντικών σπαγγέτι τους ρώτησε όμως ο πρόεδρος; Γιατί αν ισχύσουν οι δασμοί, φινίτο η καρμπονάρα.

Μπέργκερ και πάλι μπέργκερ.



