Αναταράξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Εταιρεία από τις μεγαλύτερες του ασφαλιστικού κλάδου προχωρά με το «έτσι θέλω» σε μείωση προμηθειών των ασφαλιστών σε ήδη διαμορφωμένα χαρτοφυλάκια, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις: Επικαλούμενη τα αυξημένα κόστη νοσηλείας η εταιρεία μειώνει προμήθειες και είναι εμφανές πως αν και της φταίει... ο γάιδαρος, χτυπάει το σαμάρι.

Με άλλα λόγια δεν μπορεί να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες του χώρου της υγείας και προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της μειώνει τους «μισθούς» -θα μπορούσε να πει κανείς- των ασφαλιστών, παρά τα υπογεγραμμένα συμβόλαια...

Πάντως, η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) ήδη έχει διατυπώσει την αντίθεσή της και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται αντιδράσεις που δεν έχουν... προηγούμενο: Να σημειωθεί πως η ΕΑΔΕ, εκπροσωπεί το σύνολο των τριών κατηγοριών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων).

Τα «καρφιά» στον ΚΚ της Ραφήνας...

Στην κυβέρνηση μπορεί να αποφεύγουν τις ονομαστικές αναφορές, αλλά… δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φιλολογική ανάλυση για να καταλάβει κανείς σε ποιον απευθύνονταν τα χθεσινά «καρφιά». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να σηκώσει τους τόνους, φρόντισε να στείλει σαφές μήνυμα προς όσους –και όποιους– υποδεικνύουν μεγαλύτερη «ευαισθησία» προς τους αγρότες: ναι μεν ανοιχτός διάλογος, αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς και, κυρίως, χωρίς επιστροφή στις «παλιές συνήθειες» των πακέτων που μετά γυρνούσαν... με τόκο από τις Βρυξέλλες.

Στην Πειραιώς, άλλωστε, όλοι κατάλαβαν ότι η επίκληση του πρωθυπουργού στο «λάθος άλλων εποχών» δεν ειπώθηκε τυχαία. Το περιβόητο πακέτο του 2009, που ακόμη στοιχειώνει πολιτικά τη Ν.Δ., επανήλθε –έστω και έμμεσα– στο τραπέζι, δείχνοντας ότι οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν λεπτές σαν κλωστή πίσω από τα χαμόγελα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, χωρίς να αναφέρει ποτέ το όνομα Καραμανλή, μίλησε για το τέλος της λογικής «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και για τη νέα γραμμή: λεφτά μόνο εκεί που δικαιολογούνται, όχι «ό,τι να ’ναι» για να κλείνουν μέτωπα. Όσο για το μήνυμα προς τους ίδιους τους αγρότες, ήταν εξίσου καθαρό: «οι παράνομοι δεν θα πάρουν» – τελεία.

Στο παρασκήνιο, πάντως, σχολιάζεται ότι η ένταση μεταξύ του «παλιού» και του «νέου» σύμπαντος παίρνει πάλι φωτιά, αυτή τη φορά από το χωράφι. Και αν κάτι έδειξαν οι χθεσινές ατάκες, είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες υπαινικτικές διαφοροποιήσεις, όσο «θεσμικά» κι αν διατυπώνονται.

Συμπέρασμα; Οι αγρότες μπορεί να έχουν τα τρακτέρ, αλλά οι κινητικότερες μηχανές αυτές τις μέρες δουλεύουν στον εσωτερικό χάρτη της ΝΔ.

Κινητοποιήσεις, μπηχτές και τζόκερ

Και μια και πιάσαμε τους πρώην, ας δούμε λίγο και το σήριαλ Σαμαράς ο οποίος ξαναμπήκε στο κάδρο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και το έκανε το γνωστό, μελετημένο του... φλερτ προς το υπονοούμενο.

Προσερχόμενος σε εκδήλωση, άφησε να αιωρείται και μια σαφής μπηχτή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω δηλώσεων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Το σίγουρο είναι πως στα αγροτικά μπλόκα δεν είναι οι αγρότες που κάθε τόσο κερδίζουν το Τζόκερ», πέταξε, με εκείνο το ύφος “εγώ δεν είπα τίποτα, εσείς τι ακούσατε”.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν το ξεκίνησε χθες βέβαια;. Είχε ανοίξει το μέτωπο από την Κυριακή, υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία».

Η γερόντισσα των Αραμαϊκών και η αστρολόγος του Χάρβαρντ

Αν κάποιος πίστευε ότι η ελληνική δημόσια σκηνή δεν μπορεί πια να εκπλήξει, ο Νίκος Καραχάλιος φρόντισε να τον διαψεύσει. Με μια συνέντευξη που είχε όλα τα στοιχεία τηλεοπτικής μίνι σειράς — θρησκευτικό μυστικισμό, Αραμαϊκά, αστρολογικούς χάρτες και την προοπτική νέου κόμματος — περιέγραψε τη συνεργασία του με τη Μαρία Καρυστιανού το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πρώην σύμβουλος των Καραμανλή και Σαμαρά αποκάλυψε ότι η κ. Καρυστιανού δεν περιορίζεται σε πολιτικά επιτελεία και τεχνοκρατικά briefs: συμβουλεύεται, είπε, μια ερημίτισσα στη Συρία και μια νεαρή αστρολόγο – απόφοιτο Χάρβαρντ.

Όχι για τα προσωπικά της, όπως έσπευσε να διευκρινίσει. Για τη στρατηγική. Για το νέο κόμμα. Για το “πολιτικό σχέδιο”.

Και κάπου εδώ, στη στροφή προς τη Δαμασκηνή έρημο, ο Καραχάλιος δηλώνει ότι... έμεινε ενεός.

Το δεύτερο σοκ, όπως είπε, ήρθε όταν η αστρολόγος ζήτησε τα ζώδια όλων των μελών του επιτελείου. Εκείνος απάντησε πως έχει τρία — για να σώσει την κατάσταση με χιούμορ. Αλλά η άλλη επέμενε: είχε να φτιάξει χάρτες.

Δεν είναι σατιρικό κείμενο. Είναι δήλωση. Στην κάμερα.

Η «μεταφυσική κατεύθυνση» και τα… σωστά άστρα

Σύμφωνα με τον Καραχάλιο, πέρα από τις πολιτικές συναντήσεις, υπήρχε και μια «κατανυκτική ατμόσφαιρα» στο γραφείο. Ο Αρχάγγελος παρών στις συζητήσεις, η γερόντισσα δια των Αραμαϊκών, η αστρολόγος στο πλάι και το επιτελείο της Αθήνας να προσπαθεί να συνεννοηθεί με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο;

Άγνωστο.

Η μεθοδολογία;

Περίπλοκη.

O συνδυασμός;

«Off», όπως το έθεσε ο ίδιος.

Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτήν τη μυστικιστική κοσμογονία, ο Καραχάλιος καταθέτει το πολιτικό του άγχος:

«Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να χαράσσει στρατηγική μια γερόντισσα κι ένα κορίτσι που μελετά τα άστρα».

Το είπε. Το επανέλαβε. Και μετά το εξήγησε αναλυτικά.

Διότι, όπως φαίνεται, η συζήτηση έφτασε στο σημείο να μιλούν για το αν χρειάζεται να σταλεί το κομματικό «σκεπτικό»... στη Συρία. Για μετάφραση στα Αραμαϊκά. Για να ενημερωθεί η γερόντισσα — ή ο ανιψιός της που, όπως είπε, «βρισκόταν στην Αττική».

Το συμπέρασμα; Ένα επιτελείο σε αναζήτηση... σημάτων από πάνω.

Ο Καραχάλιος το έκλεισε όσο πιο κομψά μπορούσε: σεβόμενος, όπως είπε, την πίστη της κ. Καρυστιανού, αλλά κρατώντας αποστάσεις από το «κοκτέιλ» που περιέγραψε.

«Σήκωσα τα χέρια ψηλά», δήλωσε. Από την απορία και από την αγωνία για το αν η πολιτική στρατηγική μπορεί να βασιστεί σε αστρολογικούς χάρτες, θα πούμε εμείς.

Και κάπως έτσι, ένα καλοκαιρινό πολιτικό project κατέληξε — σύμφωνα με τον ίδιο — να κινείται ανάμεσα σε κατανυκτικές συνεδρίες, πνευματικές καθοδηγήσεις και ζώδια «που δεν έχουν χώρο στο τραπέζι της ανατροπής του Μητσοτάκη».

ΥΓ: Αν αυτό ήταν το prequel, δεν θέλουμε να φανταστούμε το season finale.

Γη της... συνταξιοδοτικής επαγγελίας

Αν ψάχνεις τη νέα «ήρεμη δύναμη» της ελληνικής οικονομίας, δεν θα τη βρεις ούτε σε startups ούτε σε πράσινες επενδύσεις. Θα τη βρεις σε λευκές τούφες, καλάθια λαϊκής και τραπεζάκια με θέα το πέλαγος.

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε γη της επαγγελίας για ξένους συνταξιούχους — και όχι μόνο επειδή τους κερδίζει ο ήλιος, το λάδι και το τάβλι. Αν και, μεταξύ μας, αυτά κάνουν πάντα τη μισή δουλειά.

Η άλλη μισή; Τα νούμερα.

Συνταξιούχοι από Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική, ανακαλύπτουν ότι εδώ η σύνταξή τους ξαφνικά μοιάζει πιο... γενναιώδορη. Με το κόστος ζωής έως και 20% χαμηλότερο σε σχέση με τις χώρες τους, τα έξοδα ετησίως μειώνονται ακόμη και κατά 5.000 ευρώ. Χωρίς κόπο και χωρίς ιδρώτα.

Γι’ αυτό και η χώρα μας αναδεικνύεται σε ζωντανό case study για το πώς μια συνταξιοδότηση μπορεί να γίνει upgrade σε lifestyle.

Επενδυτικό hot spot

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει αλλάξει level. Τυπικά συνέβη πρόσφατα με την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναδυόμενες αγορές.

Πρακτικά έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με την ολοένα και μεγαλύτερη στροφή στην Ελλάδα από επενδυτικά funds.

Τα καλά νέα όμως δεν τελειώνουν εδώ.

Και για το 2026 κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι και τράπεζες ψηφίζουν Ελλάδα, με κύριο επιχείρημα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ανάμεσα στους κολοσσούς που στηρίζουν Ελλάδα και το νέο έτος που έρχεται συγκαταλέγονται η Morgan Stanley, η UBS, η HSBC, η JPMorgan και η Bank of America.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.