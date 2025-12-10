Μια προσωπική στιγμή στη Βουλή

Μια από τις πιο φορτισμένες παρεμβάσεις που έχουν ακουστεί από υπουργικό στέλεχος τα τελευταία χρόνια έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος άφησε κατά μέρος το τεχνοκρατικό προφίλ και μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το δικό του δράμα στο Μάτι.

Όχι σε επίπεδο συμπάθειας, αλλά σε επίπεδο πραγματικού, άμεσου κινδύνου: η οικογένειά του βρισκόταν στην περιοχή όταν ξέσπασε η φωτιά, την ώρα που εκείνος ήταν στις Βρυξέλλες. Και, όπως αποκάλυψε, τα μέλη της σώθηκαν ύστερα από πολύωρη παραμονή στη θάλασσα.

Δεν είναι συνηθισμένο κυβερνητικός παράγοντας να σηκώνει τόσο προσωπικά το βάρος μιας τραγωδίας μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ο Πιερρακάκης το έκανε για να υπογραμμίσει —χωρίς περιστροφές— ότι η απόσταση από το γεγονός για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ.

«Όταν γνωρίζεις πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, σου επιβάλλεται η ευθύνη», είπε. Και θύμισε ότι η πρώτη του θεσμική πράξη ως υπουργού ήταν η απόσυρση των ενδίκων μέσων του Δημοσίου στις υποθέσεις του Ματιού και της Μάνδρας.

Με λόγο που δεν σήκωνε καμία πολιτική γαρνιτούρα, ο υπουργός σημείωσε ότι καμία αποζημίωση και καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει ανθρώπους πίσω, αλλά το ελάχιστο που οφείλει το κράτος είναι να μη δημιουργεί νέα αδικία πάνω στον παλιό πόνο. Και ότι για οκτώ ολόκληρα χρόνια οι πληγέντες περίμεναν κάτι βασικό: να εμφανιστεί η Πολιτεία.

Μια ομιλία που δεν ακούστηκε για να κάνει εντύπωση. Αλλά για να υπενθυμίσει πως πίσω από τους νόμους υπάρχουν τραύματα που δεν σβήνουν – και υποχρεώσεις που δεν παραγράφονται.

Τακτ, τακτικές και άτακτοι

«Δεν μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν τακτ» είπε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, όσον αφορά τη... «μάχη της Κρήτης» της Δευτέρας με οχτώ τραυματίες αστυνομικούς. Ο κ. Καλπάκης μίλησε για τακτ, κάποιος άλλος όμως θα μπορούσε να μιλήσει για αναπαραγωγή των ίδιων παλαιοκομματικών τακτικών της αντιπολίτευσης να «χαϊδεύει» οποιαδήποτε συμπεριφορά, οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας, για οποιοδήποτε αίτημα. Και εδώ δεν μιλάμε για το καθόλα θεμιτό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά για παραβατικές αγριότητες από άτακτες δυνάμεις που σίγουρα δεν εκπροσωπούν όλους τους αγρότες.

Μια ακόμη εκδοχή των γεγονότων

Για τα επεισόδια της Δευτέρας στην Κρήτη, αναγνώστης του skai.gr μάς μετέφερε την… προσωπική του περιπέτεια. Στο Ηράκλειο, λέει, «οι αγρότες έσπασαν 30–40 ΙΧ» και ο ίδιος, όταν σήκωσε το κινητό να τραβήξει φωτογραφίες, βρέθηκε — κατά δήλωσή του — να τρέχει για να γλιτώσει.

Και για όποιον δυσκολεύεται να το πιστέψει, ο αναγνώστης επιμένει: «Η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου μπορεί να το επιβεβαιώσει».

Τώρα, αν όντως μπορεί ή απλώς θα μπορούσε… αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.

Όταν τα μπλόκα έχουν… guest star

Πάντως, αυτή τη φορά τα μπλόκα των αγροτών είχαν και μια απρόσμενη νότα... glamour που ακούει στο όνομα "Κατερίνα Λιόλιου", η οποία όχι μόνο πήγε να στηρίξει τους αγρότες, αλλά ανέβασε και πρόγραμμα. Κυριολεκτικά. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται σε βίντεο να ερμηνεύει το «Νοικιάστηκε» ανάμεσα σε τρακτέρ, καπνογόνα και χειροκροτήματα, με τους αγρότες να την αποθεώνουν σαν να βρίσκονταν πρώτο τραπέζι πίστα – μόνο που το πίστα, σε αυτή την περίπτωση, ήταν η εθνική οδός.

Στο παρασκήνιο, λέγεται ότι η Λιόλιου έγινε δεκτή «με ενθουσιασμό» από τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι δεν έχασαν ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή. Η ίδια, χαμογελαστή και άνετη, έδωσε μια μίνι συναυλία στη μέση της κινητοποίησης, αποδεικνύοντας ότι τα μπλόκα φέτος έχουν από τρακτέρ… μέχρι και πρώτες φωνές.

Και κάπως έτσι, οι διαμαρτυρίες των αγροτών απέκτησαν (άλλο ένα) viral στιγμιότυπο.

Τι φέρνει η νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Η χώρα προχωρά σε μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, αυτή τη φορά περίπου 5,3 δισ. ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Δάνεια που, θεωρητικά, θα μας συνόδευαν μέχρι το μακρινό 2041.

Το άμεσο όφελος; 1,6 δισ. ευρώ λιγότεροι τόκοι. Όχι κι άσχημα για μια κίνηση “εκτός προγράμματος”.

Και για να γλυκαθεί ακόμη περισσότερο το χαρτί: ο προϋπολογισμός των επόμενων ετών ελαφρύνεται κατά 123 εκατ. ευρώ ετησίως. Μικρό ποσό για τη μεγάλη εικόνα, μεγάλο για μια κυβέρνηση που θέλει να δείχνει ότι “μαζεύει” το σπίτι.

Συμπέρασμα; Οι αριθμοί λένε πως κάτι κερδίζουμε.

Η Fed στο... τσακίρ κέφι;

Ώρα Fed — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απόψε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ βγάζει το τελευταίο της «πόρισμα» για το 2025 και ένα από τα τελευταίας κοπής για τον Τζερόμ Πάουελ, που πλησιάζει στο τέλος της θητείας του παρέα με ένα ταμπεραμέντο πιο απρόβλεπτο κι από τα γυρίσματα της Wall Street.

Στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, η Fed χαμήλωσε τον πήχη των επιτοκίων. Θα το κάνει και τρίτη φορά; Οι αναλυτές λένε «ναι», αλλά οι αναλυτές λένε πολλά μέχρι να εμφανιστεί ο Πάουελ στο βήμα. Ειδικά όταν ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης έχει αποδείξει ότι μπορεί να φωτίσει το τοπίο… ή να το κάνει πιο ομιχλώδες από ποτέ.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, όπως πάντα, θα είναι στο μετά: τι θα υπονοήσει, τι θα αφήσει στον αέρα, και αν θα ανοίξει παράθυρο για το 2026 ή θα μας στείλει όλους να μαντεύουμε ξανά. Στη Fed άλλωστε, το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Έξυπνες κάμερες, παλιά καχυποψία

Στήνονται σιγά-σιγά οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες στην Αττική και, όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, πριν από την τεχνολογία προηγείται η καχυποψία. Επισήμως, στόχος είναι η μείωση των τροχαίων — και πράγματι, οι πρώτες εγκαταστάσεις σε Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κηφισίας, Ποσειδώνος και Μαραθώνος δείχνουν πως το κράτος αποφάσισε να πάρει στα σοβαρά τη «ζώνη ασφαλείας» της πόλης.

Μέχρι το τέλος του έτους οι κάμερες θα είναι σε λειτουργία, ενώ ως το Πάσχα θα ενεργοποιηθεί και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με νέες προσθήκες από κεντρικούς οδικούς άξονες το 2026. Ένα φιλόδοξο project, που αν λειτουργήσει σωστά μπορεί να κάνει διαφορά — αν λειτουργήσει σωστά, βέβαια, γιατί στο μεταξύ θα ανοίξει και η κλασική συζήτηση περί επιτήρησης, προστίμων και «μας βλέπουν κι όταν δεν πρέπει».

Το ζητούμενο είναι να μειωθούν τα ατυχήματα και όχι απλώς να αυξηθούν τα ραβασάκια. Αλλά αυτό… μόνο οι κάμερες θα το δείξουν.

