Ιράν: Στρίβειν δια των… πυραύλων η Τουρκία;

«Να μετατρέπεις το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα» λέει ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κέιν, και τη συμβουλή του αυτή φαίνεται πως ακολουθεί η... Άγκυρα. Οι πύραυλοι που έριξε σε τουρκικό έδαφος το Ιράν (όσο κι αν το αρνείται) και η αυστηρή γλώσσα που χρησιμοποίησαν προς την Τεχεράνη ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Χακάν Φιντάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν πως η Τουρκία, με πρόσχημα τους πυραύλους, θέλει να κρατήσει εμφατικά αποστάσεις από τη σιιτική Τεχεράνη ενισχύοντας τη θέση της στην κυβέρνηση Τραμπ, παρότι απεύχεται πτώση του καθεστώτος, κάτι που θα σημάνει υποβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας της στην περιοχή. Όμως, η Άγκυρα έχει να κερδίσει πολλά, πάρα πολλά, από την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με τους F-35 ή το κουρδικό.

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από νατοϊκά συστήματα υπενθυμίζει στην Άγκυρα την εξάρτησή της από τη Συμμαχία, απόρροια προηγούμενων λανθασμένων εξοπλιστικών επιλογών.

Σταθερή «τριάδα» στο υπουργικό ranking

Αμετακίνητη φαίνεται να παραμένει η «τριάδα» των υπουργών που οι πολίτες αξιολογούν ως πιο επιτυχημένους στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίςα, βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ την τρίτη καταλαμβάνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στις αυθόρμητες αναφορές στο σύνολο των ψηφοφόρων, ο Δένδιας συγκεντρώνει 34%, ο Πιερρακάκης 16% και ο Γεωργιάδης 8%. Ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης με 5%, καθώς και οι Βασίλης Κικίλιας, Νίκη Κεραμέως και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3%.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν εξετάζονται οι απαντήσεις των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Δένδιας φτάνει στο 61%, ο Πιερρακάκης στο 43% και ο Γεωργιάδης στο 27%, με τον Χατζηδάκη να ακολουθεί στο 17%, ενώ Κεραμέως, Κικίλιας και Χρυσοχοΐδης κινούνται χαμηλότερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το 54%, ενώ ακολουθούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με 5%.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμφανίζει μικρή άνοδο δύο μονάδων στην αξιολόγηση σε σχέση με τον Νοέμβριο, φτάνοντας στο 23%.

Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και στις απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών. Παρότι μειώνεται ελαφρώς, παραμένει πολύ υψηλό το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι υπήρξε συγκάλυψη, από 72% σε 67%, ενώ το 73% εκτιμά ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν.

Τέλος, αυξάνεται –αν και παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα– το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όσα πρέπει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, από 7% στο 15%.

Χορεύουν στον ρυθμό του

Μια πάνω, δύο κάτω οι αγορές το τελευταίο διάστημα.

Πάνω που κατρακυλούν, ξαφνικά απογειώνονται και τούμπαλιν.

Το ίδιο και οι τιμές του πετρελαίου.

Αρκούσε μια κουβέντα του Τραμπ, ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν, για να πάρει φωτιά η αγορά. Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε και άγγιξε τα 120 δολάρια.

Λίγες ώρες αργότερα, μια πιο αισιόδοξη τοποθέτηση, ότι θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος με την Τεχεράνη, έριξε απότομα τις τιμές.

Γενικώς, όλοι μοιάζουν να χορεύουν στον ρυθμό του προέδρου. Και ειδικά οι αγορές.

Σαν μαέστρος δίνει τον τόνο, και οι υπόλοιποι ακολουθούν το τέμπο.

Μόνο που στην περίπτωση του Τραμπ, η παρτιτούρα αλλάζει συχνά μέσα στην ίδια μέρα.

Οι τυχεροί της... γήρανσης

Έρευνα γερμανικής εταιρείας ανελκυστήρων δείχνει ότι η ζήτηση για ασανσέρ αυξάνεται παγκοσμίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Μπορεί η κορύφωση να αργεί ακόμη, όμως η τάση είναι ξεκάθαρη: όσο ο πλανήτης γερνάει, τόσο πιο απαραίτητα γίνονται τα ασανσέρ.

Και κάπως έτσι, εκεί που άλλοι βλέπουν δημογραφικό πρόβλημα, κάποιοι βλέπουν... επιχειρηματική ευκαιρία.

Γιατί όσο ανεβαίνει η ηλικία του πληθυσμού, ανεβαίνουν και οι δουλειές για τους κατασκευαστές ανελκυστήρων.

Να λοιπόν ένα business plan με προοπτική.

Εταιρεία με ασανσέρ και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αμ πώς...

Οι... Δελφοί στο Μπακού

Σε μια από τις πιο τεταμένες περιόδους για τη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή να συνεχίζονται, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μεταφέρει την παρουσία του στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο ιδρυτής και πρόεδρός του, Συμεών Τσομώκος, θα συμμετάσχει στο Global Baku Forum, σε μια συζήτηση για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, μαζί με τον Ismail Serageldin του Nizami Ganjavi International Center, τον πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Jorge Quiroga και τη Simona Cojocaru από το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Και η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η επίθεση με drones στο Ναχιτσεβάν και οι εύθραυστες ισορροπίες με την αζέρικη μειονότητα στο Ιράν υπενθυμίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Έτσι, το Φόρουμ επιχειρεί να βρεθεί ξανά στο τραπέζι των διεθνών συζητήσεων. Όχι μόνο για να καταγράψει τις εξελίξεις, αλλά και ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πρωταγωνιστών της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας.

