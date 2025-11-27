Το πάγωμα του μπόνους δόμησης και η αγορά ακινήτων

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα συνεχίζει να βαραίνει τις τσέπες και τις προσδοκίες των πολιτών. Σε δεύτερο επίπεδο δε και ως ένα βαθμό πιέζει και το δημογραφικό.

Με βάση επίσημα στοιχεία, το πρώτο επτάμηνο του 2025, η οικοδομή κατέγραψε κατακόρυφη πτώση: από τις 28.000 οικοδομικές άδειες πέρυσι στις λιγότερες από 21.000 φέτος, σημειώνοντας μείωση 26,6%.

Ο βασικός… ύποπτος; Το πάγωμα του μπόνους δόμησης από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Ένας κλάδος που κάποτε ανθούσε, βρέθηκε αντιμέτωπος με αβεβαιότητα και καθυστερήσεις.

Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ΣτΕ: θα φέρει το πολυπόθητο ξεμπλοκάρισμα; Και μαζί, θα αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερα ακίνητα στην αγορά;

Η απάντηση θα καθορίσει όχι μόνο τα επόμενα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τις προοπτικές για όσους ψάχνουν σπίτι… και όσους σκέφτονται το μέλλον της οικοδομής.

Η τεχνολογία παγώνει… ή απλά μετακομίζει;

Μετά την κορύφωση της ζήτησης για τεχνολογικά ταλέντα, οι αγγελίες εργασίας σε ανεπτυγμένες οικονομίες αρχίζουν να χάνουν τον ανοδικό ρυθμό τους.

Οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν τις μεγαλύτερες μειώσεις, ενώ αντίθετα οι οικονομίες της Μέσης Ανατολής σημειώνουν ισχυρή ανάπτυξη.

Το Κατάρ ηγείται της αύξησης κατά 222%, ενώ αύξηση άνω του 100% έχουν δει οι αγγελίες στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δει τις μεγαλύτερες μειώσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η αιτία; Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει κλέψει την παράσταση, μειώνοντας την ανάγκη για προσλήψεις, κυρίως σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον τεχνολογικό τομέα, αλλάζοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα στην αγορά εργασίας.

Λέτε το τεχνολογικό «φλερτ» να αλλάζει προορισμό;

Από την Πάτρα η εκκίνηση του συνεδρίου

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τον Απρίλιο του 2026 έχει πλέον «κλειδώσει» και το γαλάζιο επιτελείο πατάει γκάζι. Η αυλαία της προσυνεδριακής διαδρομής ανοίγει στις 8 Δεκεμβρίου από την Πάτρα – όχι τυχαία, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι παρών για να δώσει προσωπικά το στίγμα της εκκίνησης.

Η επιλογή της αχαϊκής πρωτεύουσας ήταν λίγο-πολύ ειλημμένη από νωρίς. Τα νούμερα των πρόσφατων εσωκομματικών εκλογών μιλούν από μόνα τους: 18.000 νέες εγγραφές και επανεγγραφές, εκ των οποίων 11.520 διά ζώσης και 6.580 ηλεκτρονικά. Μια επίδοση που θύμισε εποχές μαζικής κομματικής κινητοποίησης και «έγερνε» εξαρχής την πλάστιγγα υπέρ της Πάτρας για το πρώτο προσυνέδριο.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχεται και το timing να «κουμπώσει» ιδανικά. Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται (επιτέλους) το τελευταίο τμήμα των 10 χιλιομέτρων του Πάτρα–Πύργος, κλείνοντας έναν πολύχρονο κύκλο καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας. Έτσι, η επίσκεψη του πρωθυπουργού λίγες μέρες αργότερα αποκτά διπλό πρόσημο: και πολιτικό, αλλά και έντονα συμβολικό, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συνδέσει το έργο με την οργανωτική προετοιμασία για το συνέδριο – και φυσικά με την εκλογική εξίσωση του 2027.

«Από το Μουσείο στην Κυψέλη» και Κώστας Μπακογιάννης

Επειδή εσχάτως υπάρχει... οργασμός νέων εκδοτικών προσπαθειών με γεωγραφικούς προσδιορισμούς, από την κατά Τσίπρα «Ιθάκη» μέχρι τη «Ρώμη» του Άδωνι Γεωργιάδη, την Τετάρτη μεταφερθήκαμε λίγο πιο... κοντά, «Από το Μουσείο στην Κυψέλη». Για το νέο βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου ο λόγος, (εκδόσεις Μεταίχμιο), που αποτελεί μια ακόμη κατάθεση ψυχής για την πρωτεύουσα,τις συνοικίες της, τα κτίρια και τους ανθρώπους της, που υπεραγαπά. Στην παρουσίαση του έγκριτου δημοσιογράφου της Καθημερινής βρέθηκε πολύς κόσμος, γνωστοί, λιγότερο γνωστοί κι άγνωστοι, ξεχώρισε όμως ο τέως δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος περίμενε υπομονετικά στην ουρά για να υπογράψει το βιβλίο του ο κ. Βατόπουλος. Ο τέως δήμαρχος αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον του για την πρωτεύουσα παραμένει αμείωτο, κι ας μην είναι πλέον ο «πρώτος δημότης».

Μια καρδιά για την Καιτούλα

Ρομαντισμό… αλφαδιάς πρόσφερε ο Διονύσης Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή, με μια κίνηση που θα ζήλευαν ακόμη και οι πιο έμπειροι των ρομαντικών.

Η τραγουδίστρια, που γιόρταζε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, αποκάλυψε στο Instagram την έκπληξη του συζύγου της:

ένα εντυπωσιακό μπουκέτο από κατακόκκινα τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς – λες και βγήκε από σκηνικό video clip των ’90s, αλλά σε updated εκδοχή του 2025.

Και η λεζάντα; Όσο Καίτη, τόσο και Διονύσης:

«Δύο καρδιές στη φωτογραφία, η μία από ατόφιο χρυσάφι και η άλλη από κατακόκκινα τριαντάφυλλα! Σ’ αγαπώ!»

Μια φράση που έκλεισε μέσα της όλο το vibe ενός ζευγαριού που ξέρει να κρατάει αναμμένο το φως – στη σκηνή, στη ζωή και τώρα και στο Instagram.

