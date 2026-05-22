Αλέξης Τσίπρας: Οι συμβολισμοί μιας φανέλας

Μπορεί συχνά να μιλάμε για «ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής», όμως ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο πολιτικό του εγχείρημα μεταβολίζει το κλισέ με θετικό τρόπο. Έτσι, μόνο τυχαία δεν είναι η ανάρτησή του με μια ποδοσφαιρική φανέλα στα μπλαουγκράνα (κυανέρυθρα) χρώματα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό «26». Πέραν του αριθμού, που παραπέμπει στις 26 Μαΐου, τα χρώματα φαίνεται να παραπέμπουν σε συγκεκριμένους συμβολισμούς.

Πέρα από το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη του ομάδα στο εξωτερικό, αποτελεί παραδοσιακά ένα παγκόσμιο σύμβολο με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Ιστορικά, η «Μπάρτσα» έχει ταυτιστεί με την αντίσταση ενάντια στο κατεστημένο και τον φρανκισμό (βλέπε Ρεάλ Μαδρίτης), ενώ θεωρείται «ομάδα του λαού» με διακριτή ταυτότητα (Καταλονία) και αριστερά/ δημοκρατικά ιδεώδη. Εξού και το εμβληματικό σλόγκαν «Més que un club» (Περισσότερο από ένα σύλλογο).

Παράλληλα, παρότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι γέννημα θρέμμα Αμπελοκηπιώτης, και γνωστός «βάζελος», πολιτικά και κοινωνικά διατηρεί στενούς δεσμούς με τα νότια προάστια και τα χρώματα της φανέλας θυμίζουν και Νέα Σμύρνη. Στη συνοικία έχει πραγματοποιήσει μερικές από τις πιο μεγάλες του προεκλογικές συγκεντρώσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Πανιώνιος συμβολίζει την προσφυγιά και την εργατική τάξη.

Δεδομένο πάντως είναι πως πριν (ξανά)μπει στην πολιτική αρένα ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει τους παίκτες/συνεργάτες που θα «ιδρώσουν τη φανέλα» -και με «μεταγραφές»- φαίνεται πως έχει βρει τα χρώματα της ομάδας, ενώ μάλλον έχει βρει μέχρι και τον ύμνο της ομάδας (ακούγεται Σταμάτης Κραουνάκης).

Θα δημιουργήσει… «més que un partit» με ανάλογα αγωνιστικά αποτελέσματα; Θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 20λογος της Μαρίας Καρυστιανού

(ή Είκοσι τρόποι να πεις «αλλαγή» χωρίς να πεις τίποτα)

Χθες βράδυ, στο κατάμεστο -αν και ενδεχομένως λιγότερο κατάμεστο απ' όσο ήλπιζαν- «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε επίσημα το νέο της κόμμα. Το όνομα; «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών – Μαρία Καρυστιανού». Και το επώνυμο μέσα, για να μην χαθεί η ταυτότητα του εγχειρήματος μέσα στη γενική ελπίδα.

Το έμβλημα είναι περιστέρι με κλαδί ελιάς...

Η ιδρυτική διακήρυξη βασίζεται σε 20 σημεία. Είκοσι. Όχι δέκα, όπως συνήθως αρκεί. Όχι δεκαπέντε, που θα ήταν ακόμα αρκετά φιλόδοξα. Είκοσι ολόκληρα σημεία, που καλύπτουν τα πάντα: δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, οικογένεια, συνταξιούχους, τράπεζες, εθνική κυριαρχία.

Στο σημείο 8 η κα Καρυστιανού μίλησε για «έλεγχο όλων των δημοσίων συμβάσεων». «Και των μνημονίων». Στο 9, έκανε λόγο περί «διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών». Η ίδια ακριβώς πρόταση υπάρχει, σε κάποια μορφή, σε προγράμματα τριάντα τουλάχιστον κομμάτων που έχουν έρθει και φύγει από το ελληνικό πολιτικό τοπίο.

Η εκδήλωση έκλεισε με στίχους του Κωστή Παλαμά. Γιατί αν κάτι δεν έχει δει αρκετά η ελληνική πολιτική σκηνή, είναι ποίηση σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίθηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης -παρουσία που πλέον λειτουργεί ως ένα είδος πιστοποιητικού «γνήσιου αντισυστημικού» εγχειρήματος- και ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου.

Η ίδια η κ. Καρυστιανού έφτασε συνοδευόμενη από την επικοινωνιακή της ομάδα. Γιατί κάθε κίνημα «από τα σπλάχνα της κοινωνίας» χρειάζεται επικοινωνιολόγο.

«Δεν σας καλώ να στηρίξετε ένα ακόμα κίνημα», είπε η ίδια. Και έπειτα παρουσίασε το κίνημα.

Το «υγιές κομμάτι της Ελλάδας», όπως ανέφερε, «έχει αφυπνιστεί». Είναι ίσως η μοναδική φράση που ενώνει σχεδόν όλο το φάσμα των κομμάτων που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια υποσχόμενα restart της χώρας.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» γεννήθηκε χθες, με είκοσι σημεία έναν 20λογο, ένα περιστέρι, τον Παλαμά και πολλές υποσχέσεις για αλλαγή. Το αν θα καταφέρει να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κινήματα που υποσχέθηκαν ακριβώς το ίδιο, είναι το 21ο και δυσκολότερο σημείο.

Η ΑΟΖ με Αλβανία και τα βλέμματα προς Άγκυρα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν διπλωματικοί κύκλοι την αποστολή του Νίκου Δένδια στα Τίρανα, καθώς πίσω από τη δημόσια ατζέντα περί άμυνας και περιφερειακής συνεργασίας φαίνεται πως επανέρχεται στο προσκήνιο ένα παλιό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο project: η επανεκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας Ελλάδας – Αλβανίας.

Στην Αθήνα θεωρούν ότι το timing είναι ίσως το καλύτερο των τελευταίων ετών. Η πρόσφατη κινητικότητα του Έντι Ράμα, η ευρωπαϊκή ατζέντα των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και η προσπάθεια της Ελλάδας να εμφανιστεί ως βασικός επιταχυντής της ενταξιακής διαδικασίας έχουν δημιουργήσει - όπως λένε αρμόδιες πηγές - ένα «παράθυρο ευκαιρίας» που δεν θέλουν να χαθεί.

Σύμφωνα με γνώστες του θέματος, και οι δύο πλευρές εμφανίζονται αυτή τη φορά θετικές στο να βρεθεί λύση και να ξαναμπεί στις ράγες η πορεία προς τη Χάγη, παρά τις γνωστές τεχνικές και πολιτικές δυσκολίες που είχαν παγώσει τη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, ανώτερος αξιωματούχος του ελληνικού ΥΠΕΞ φέρεται να σχολίαζε με νόημα πως «αν δεν μας δουλεύει ο Ράμα, μια πρόοδος στην ΑΟΖ με την Αλβανία θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο και για τις σχετικές συζητήσεις με την Τουρκία».

Η φράση αυτή αποτυπώνει και τη βαθύτερη σκέψη που φαίνεται να αναπτύσσεται στην Αθήνα: ότι μια επιτυχής παραπομπή Ελλάδας – Αλβανίας στη Χάγη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έμπρακτο προηγούμενο ειρηνικής επίλυσης διαφορών στην περιοχή - και ταυτόχρονα ως έμμεσο μήνυμα προς την Άγκυρα.

Στο παρασκήνιο, πάντως, αρκετοί κρατούν μικρό καλάθι. Η αλβανική πλευρά εξακολουθεί να εμφανίζεται διστακτική κυρίως λόγω τεχνικής ανεπάρκειας και εσωτερικών ισορροπιών, ενώ στην Αθήνα γνωρίζουν καλά ότι ο Έντι Ράμα συνηθίζει να κινείται με μεγάλη ευελιξία ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κινητικότητα αυτή συμπίπτει χρονικά με την περιοδεία που ετοιμάζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και με τις πιθανές επαφές του με τον Χακάν Φιντάν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου στα Τίρανα, στο περιθώριο της συνόδου για την Ουκρανία και την ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Και κάπως έτσι, μια τεχνική συζήτηση για θαλάσσιες ζώνες αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική σημασία - με αρκετούς στην Αθήνα να βλέπουν πίσω από τον αλβανικό φάκελο ένα πιθανό crash test για όσα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αργότερα και στο Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

