Η Βεγγάζη «τουρκική πύλη» για την Αφρική;

Την ώρα που τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην κρίση στη Μέση Ανατολή η τουρκική οικονομική ενεργοποίηση στην ανατολική Λιβύη εντείνεται, καθώς η Άγκυρα εξετάζει εδώ και καιρό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το λιμάνι της Βεγγάζης ως logistics hub για εξαγωγές προς χώρες της Κεντρικής Αφρικής.

Τα σχετικά ρεπορτάζ ακολούθησαν αρκετές επισκέψεις στην Άγκυρα του γιου του Χαλίφα Χαφτάρ, δηλαδή του άλλοτε «εχθρού» της Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα και οι αρχές της ανατολικής Λιβύης συνεχίζουν να επεκτείνουν την πολιτική και οικονομική τους συνεργασία.

Χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Βεγγάζης ως διαμετακομιστικό κέντρο και εκμεταλλευόμενη τα οδικά δίκτυα που κατασκευάζονται προς το εσωτερικό της ηπείρου, η Άγκυρα επιδιώκει να διοχετεύσει τουρκικά προϊόντα στην Κεντρική Αφρική (π.χ. Τσαντ, Νίγηρας) παρακάμπτοντας έτσι πιο χρονοβόρες θαλάσσιες διαδρομές.

Πάντως, ο μεγάλος στόχος της Άγκυρας πίσω από αυτή την οικονομική διείσδυση παραμένει η νομιμοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για τις θαλάσσιες ζώνες. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ (που ελέγχεται από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης) απορρίπτει τη συμφωνία αυτή. Η Άγκυρα ευελπιστεί ότι μέσω της οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τον Χαφτάρ, θα καταφέρει τελικά να αποσπάσει το «πράσινο φως» ή μια μορφή αναγνώρισης των θαλάσσιων διεκδικήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που θίγει ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Όσο για τις παλιές αντιπαλότητες με τον στρατάρχη; Νερό και αλάτι..

Ο Πλεύρης «τραβάει το αυτί» στην Κρήτη για το μεταναστευτικό

Φουντώνει το παρασκήνιο γύρω από το μεταναστευτικό στην Κρήτη, με την κυβέρνηση να αναζητά επειγόντως λύση πριν οι καλοκαιρινές αφίξεις μετατρέψουν το νησί σε νέο πεδίο πολιτικής και αυτοδιοικητικής σύγκρουσης.

Ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, είχε τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, με βασικό θέμα τη δημιουργία προσωρινού χώρου κράτησης στο Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών έχουν αρχίσει να προκαλούν νευρικότητα τόσο στο Μαξίμου όσο και στους τοπικούς παράγοντες.

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, αφήνουν σαφείς αιχμές για τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής όλοι απορρίπτουν τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς όμως να βάζουν στο τραπέζι καμία σοβαρή εναλλακτική. «Το εύκολο είναι να λες μόνο “όχι”», σχολίαζαν με νόημα στελέχη της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι στην Αθήνα έχει αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή απέναντι στις τοπικές αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στο υπουργείο το μήνυμα προς την Κρήτη παραμένει σταθερό, με πηγές να επιμένουν ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μεταφέρεται αποκλειστικά στην Αθήνα και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης. Την ίδια ώρα, διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται ζήτημα μόνιμων δομών τύπου hotspot, αλλά προσωρινών χώρων ταυτοποίησης και διαχείρισης. Στο παρασκήνιο, δεν λείπουν και οι αναφορές στο μοντέλο των Χανίων, το οποίο σε ορισμένους κύκλους προβάλλεται ως πιθανό σημείο αναφοράς και για άλλες περιοχές του νησιού

Νέα λιμανίσια κόντρα

Στο παρασκήνιο των μεγάλων λιμανιών φαίνεται πως έχει ανοίξει για τα καλά ένα νέο μέτωπο με πρωταγωνιστές τη Διεθνή Ναυτική Ένωση Ελλάδος (ΔΝΕ) και τους Πλοιοκτήτες Ρυμουλκών. Επισήμως, η σύγκρουση αφορά τους νέους κανονισμούς ασφαλούς πρόσδεσης και απόδεσης πλοίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Στην πράξη όμως, όσοι γνωρίζουν καλά τη λιμενική αγορά μιλούν για μια πολύ βαθύτερη μάχη επιρροής γύρω από το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στη νέα αρχιτεκτονική των λιμενικών υπηρεσιών.

Η σπίθα άναψε με αφορμή τις δημόσιες ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Η ΔΝΕ επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι διαχρονικά υποστήριζε την εφαρμογή του Π.Δ. 83/2022, αρκεί οι κανονισμοί να κινούνται εντός ελληνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου. Παράλληλα απάντησε στις αιχμές περί αυξημένου κόστους στον Πειραιά, επιμένοντας ότι για τα μεγάλα containerships δεν προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, ειδικά καθώς τα περισσότερα πλοία διαθέτουν thrusters. Μάλιστα έκανε λόγο για «πομπώδεις εκφράσεις» και «καταστροφολογία» από ιδιωτικούς φορείς.

Η απάντηση των ρυμουλκάδων μόνο ήπια δεν ήταν. Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών κατηγόρησε ευθέως τη ΔΝΕ για αντιφατική στάση, θυμίζοντας ότι κατά την εφαρμογή του κανονισμού στον ΟΛΘ η Ένωση προειδοποιούσε για αύξηση κόστους και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Σήμερα όμως εμφανίζεται πολύ πιο θετική απέναντι στον νέο κανονισμό του ΟΛΠ, παρότι -κατά τους ίδιους- προβλέπει ακόμη και περισσότερες απαιτήσεις ρυμούλκησης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πίσω από τους τεχνικούς πίνακες, η αγορά βλέπει μια σύγκρουση δύναμης. Οι ναυτιλιακές και οι χρήστες λιμένος πιέζουν για χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία. Οι εταιρείες ρυμούλκησης απαντούν ότι χωρίς αυστηρότερους κανόνες και αναβάθμιση στόλου δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια στα μεγάλα λιμάνια.

Και κάπως έτσι, η συζήτηση για το πόσα ρυμουλκά χρειάζεται ένα containership εξελίσσεται σε ακόμη μία σκληρή παρτίδα.

AI boom με... φρένο στις προσδοκίες

Μπορεί η Nvidia να ανακοίνωσε ακόμη ένα τρίμηνο-ρεκόρ, με έσοδα που εκτοξεύτηκαν στα $81,6 δισ. και τα κέρδη να υπερτριπλασιάζονται, όμως η αντίδραση της αγοράς δεν είχε καμία σχέση με τον ενθουσιασμό των αριθμών.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο -με κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα $5,3 τρισ.- εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της AI επανάστασης, τροφοδοτώντας κολοσσούς όπως η OpenAI και η Meta. Κι όμως, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της υποχώρησε, έστω και οριακά.

Το αφήγημα της «αέναης ανάπτυξης» φαίνεται πως αρχίζει να δοκιμάζεται από την ίδια του την επιτυχία. Οι επενδυτές, λένε αναλυτές, έχουν συνηθίσει σε τόσο εντυπωσιακά νούμερα, που πλέον δεν αρκεί ένα ακόμη ρεκόρ για να αλλάξει το κλίμα. Όπως σχολιάζουν, η Nvidia έχει ήδη «τιμολογήσει» την τελειότητα στις προσδοκίες της αγοράς.

Πίσω από την εικόνα, όμως, υπάρχει και κάτι πιο δομικό: φόβοι για ενίσχυση του ανταγωνισμού, καθώς οι μεγάλοι πελάτες της αρχίζουν να αναπτύσσουν δικά τους chips, αλλά και η αίσθηση ότι η εκρηκτική φάση της AI μπορεί να μπαίνει σε πιο «ώριμο» στάδιο.

Ο ίδιος ο Jensen Huang επιμένει ότι «η ζήτηση έχει εκτοξευθεί» και ότι η εποχή της agentic AI μόλις ξεκινά. Η αγορά, όμως, δείχνει για πρώτη φορά ότι δεν αρκείται πια στις προβλέψεις -θέλει και νέα επιτάχυνση για να εντυπωσιαστεί.

