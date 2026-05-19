Τα ήρεμα νερά και οι χάρτες πολέμου

Υπάρχουν στιγμές που η διπλωματία μοιάζει με ήρεμη θάλασσα. Και υπάρχουν κι εκείνες οι άλλες, όπου κάτω από την επιφάνεια κινούνται ήδη τα υποβρύχια.

Στην Αθήνα παρακολουθούν τις τελευταίες ημέρες με ιδιαίτερη νευρικότητα τα σενάρια περί νομοθετικής κατοχύρωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Άγκυρα. Όχι επειδή ξαφνικά ανακάλυψαν τι πιστεύει η Τουρκία για το Αιγαίο. Αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Αλλά γιατί για πρώτη φορά φαίνεται να επιχειρείται προσπάθεια «θεσμοποίησης» των πάγιων αναθεωρητικών διεκδικήσεων της Άγκυρας.

Και όσοι ξέρουν πώς λειτουργεί η τουρκική στρατηγική, επιμένουν σε μια φράση: «μην κοιτάτε μόνο τι ισχύει νομικά, κοιτάξτε τι μένει πολιτικά».

Το παράδειγμα του τουρκολιβυκού μνημονίου επανέρχεται σχεδόν εμμονικά στις συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. «Δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά εξακολουθεί να παράγει θόρυβο και πίεση», σημειώνουν διπλωματικές πηγές. Το ίδιο, όπως σημειώνουν, ισχύει και για το casus belli του 1995 απέναντι στην Ελλάδα για την πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. «Δεν υπάρχει άλλο κοινοβούλιο στον πλανήτη που να έχει απειλήσει με πόλεμο γειτονική χώρα για την άσκηση νόμιμου δικαιώματός της. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ενεργό».

Γι’ αυτό και στην κυβέρνηση αποφεύγουν τις υπερβολικές δημόσιες αντιδράσεις. Μέχρι να δουν τι ακριβώς ετοιμάζεται στην Άγκυρα.

Πίσω όμως από τις προσεκτικές δηλώσεις, η ανησυχία υπάρχει. Κυρίως γιατί αρκετοί εκτιμούν πως η Τουρκία θεωρεί ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή διεθνών συσχετισμών, όπου το δίκαιο υποχωρεί μπροστά στην ισχύ και τις τετελεσμένες κινήσεις. Κι εκεί ακριβώς επιχειρεί να τοποθετηθεί εγκαίρως.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Άγκυρα φαίνεται να διαβάζουν πλέον και την ελληνική κινητικότητα διαφορετικά. Οι επαφές με Ισραήλ, ΗΠΑ, Ινδία και αραβικό κόσμο δεν περνούν απαρατήρητες. Ούτε οι κινήσεις για θαλάσσια πάρκα, ούτε ο χωροταξικός σχεδιασμός, ούτε η προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ρόλο «σταθερού παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κάπως έτσι, πίσω από τις θεωρίες περί «ήρεμων νερών», αρκετοί βλέπουν στην πραγματικότητα μια περίοδο αθόρυβης γεωπολιτικής προετοιμασίας και από τις δύο πλευρές. Κι όπως λένε, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι χάρτες σπάνια μένουν στο χαρτί. Και οι πιο ακριβές κρίσεις ξεκινούν συνήθως σε περιόδους «ήρεμων νερών».

Τουλούμπα εσπρέσο με άρωμα Μοσκόβου

«Η τουλούμπα εσπρέσο είναι το νέο viral γλυκό trend! Πρόκειται για ένα ευφάνταστο "food hack" όπου ένας κλασικός, πλούσιος καφές εσπρέσο σερβίρεται μέσα σε μια λαχταριστή, σιροπιαστή τουλούμπα (η οποία λειτουργεί ως βρώσιμο "φλιτζάνι"), συνδυάζοντας τον ζεστό, πικρό καφέ με τη γλυκιά τραγανή ζύμη».

Viral, όπως λένε και στη γραφική Κερατέα, έχει γίνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η νέα ελληνική έμπνευση (εφεύρεση;) μετά τον φραπέ ίσως και τον καπουτσίνο φρέντο.

Όχι όμως, δεν κάνετε λάθος, δεν διαβάζετε το cookout.gr. Γιατί εκεί που κανείς doom scrolling στα κοινωνικά μέσα πάνω βλέπεις την τουλούμπα εσπρέσο, ακριβώς από κάτω το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τανάπαλιν. Τι μπορεί να συμβαίνει; Τρελάθηκε ο αλγόριθμος;

Ακριβώς το αντίθετο, μάλλον ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Όπως ο εσπρέσο σερβίρεται μέσα σε μια τουλούμπα, το νέο κόμμα της κ. Καρυστιανού «σερβίρεται» μέσα σε τρυφερό ρωσικό πόντσικι (Пончики), καθώς σε αυτό συμμετέχουν ενεργά άνθρωποι που υποστηρίζουν την ελληνορωσική φιλία και επικρίνουν σφόδρα την κυβέρνηση για την φιλοουκρανική της στάση, γνωστότερος όλων ο ανταποκριτής των ελληνόφωνων ΜΜΕ στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός.

Με άλλα λόγια καυτή αντισυστημικότητα που τη γλυκαίνει λίγο η παραδοσιακή στη χώρα μας ρωσοφιλία. Ταιριαστός συνδυασμός που αναδεικνύει άρωμα Μοσκόβου με επίγευση διψήφιου ποσοστού; Την αξιολόγηση δεν θα την κάνει βέβαια το cookout.gr, αλλά η κάλπη.

«Θα τα κάνει όλα Κούγκι...»

Μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο εσωκομματικών στον ΣΥΡΙΖΑ με βολές Πολάκη προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από το κόμμα, ακούγονται ψίθυροι στους διαδρόμους της Βουλής για τις εξελίξεις στο κόμμα.

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπουν το μέλλον και στοιχηματίζουν σε μία «έκρηξη» του βουλευτή Χανίων στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. «Τον διέγραψε από το κόμμα, αλλά όχι από τα όργανα του κόμματος. Θα έρθει στην Πολιτική Γραμματεία και θα τα κάνει όλα κούγκι», ακούστηκε μεταξύ άλλων στα βουλευτικά πηγαδάκια.

Σίγουρα, τα βέλη Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελλο χαρακτηρίστηκαν ως λανθασμένη κίνηση του βουλευτή να τσακώνεται με τον πρόεδρο του κόμματος μέσα από αναρτήσεις. Ωστόσο, εξίσου λανθασμένη ανέφεραν πως ήταν και η κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον βουλευτή Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.