Ο ΚΚ στην Παλαιά Βουλή

Ο Κώστας Καραμανλής επιστρέφει ξανά στο δημόσιο προσκήνιο — και μάλιστα με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος.

Σε ακριβώς μια εβδομάδα (15 Οκτωβρίου) ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη στην ιστορική Παλαιά Βουλή, στον ίδιο χώρο όπου γράφτηκαν σελίδες κοινοβουλευτικής ιστορίας.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής (το 2004, επί δικής του διακυβέρνησης), αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω του περιεχομένου της ομιλίας Καραμανλή: ποιότητα της Δημοκρατίας, λειτουργία των θεσμών και σύγχρονος κοινοβουλευτισμός.

Όσοι γνωρίζουν το πολιτικό του ύφος, περιμένουν «καραμανλικές» αιχμές με ήπιο τόνο — αλλά ευδιάκριτες αναφορές στη σημερινή πολιτική κατάσταση, ίσως και στη «θεσμική κόπωση» που πολλοί επισημαίνουν τα τελευταία χρόνια.

Στο πάνελ μαζί του θα βρεθούν:

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης,

Ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής Θόδωρος Φορτσάκης

Η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου,

με συντονίστρια τη Βίκυ Φλέσσα, που γνωρίζει όσο λίγοι πώς να αναδεικνύει τις θεσμικές αποχρώσεις μιας τέτοιας βραδιάς.

Το βλέμμα στη διπλανή καρέκλα

Από την Ηρώδου Αττικού δεν επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε διαψεύδουν — έως τώρα — τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αν τελικά βρεθεί στην Παλαιά Βουλή, η εικόνα των δύο πρωθυπουργών — του σημερινού και του πρώην — στον ίδιο χώρο, θα είναι θεσμικά βαρύνουσα και πολιτικά πολυσήμαντη.

Μια σπάνια «συνάντηση γενεών» της Νέας Δημοκρατίας που, έστω και σιωπηλά, θα δώσει το δικό της μήνυμα ενότητας – ή και απόστασης, ανάλογα με το πώς το διαβάσει κανείς.

Και κάπου εκεί πλανάται και το άλλο ερώτημα: θα εμφανιστεί και ο Αντώνης Σαμαράς;

Αν ναι, τότε η Παλαιά Βουλή θα ζήσει μια άτυπη «σύνοδο κορυφής» των τριών «Κ»: Καραμανλής – Κακλαμάνης – Κυριάκος (με υποσημείωση… Σαμαρά).

Αν όχι, η απουσία θα ερμηνευθεί εξίσου πολιτικά.

Η ουσία είναι ότι ο Καραμανλής ξαναμιλάει, και κάθε φορά που το κάνει, κάτι κινείται στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς.

Είτε θεσμικά είτε… ερμηνευτικά.

Η γόβα της Έλενας

Με μία φράση για τον Αλέξη Τσίπρα και με μια για μια… γόβα, η Έλενα Ακρίτα κατάφερε να μονοπωλήσει τη συζήτηση στα social και όχι μόνο.

Μιλώντας στο OPEN, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «έντιμο και καθαρό πολιτικό», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με την απόφασή του να παραιτηθεί από τη Βουλή.

«Αν τον γυρίσεις ανάποδα, δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ από τον Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά — μια φράση που λειτούργησε ταυτόχρονα ως υπεράσπιση του προσώπου και αιχμή για το timing της κίνησής του.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την επιθυμία της να είχε δει τον πρώην πρωθυπουργό πιο ενεργό στα μεγάλα κοινωνικά θέματα των τελευταίων μηνών:

«Θα ήθελα να τον έχω ακούσει στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε με νόημα, προσθέτοντας πως το κενό παρουσίας δεν καλύπτεται μόνο με δηλώσεις.

Η στιγμή όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν η «γόβα» — μια ατάκα που έγινε αμέσως viral στα social media.

«Τη γόβα δεν θα τη φορέσω αν δεν την βάλω στο πόδι μου», είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με νέο κόμμα του Τσίπρα, προσθέτοντας ότι θα το σκεφτεί μόνο αν δει πως “της κάνει” πολιτικά.

Και το πήγε ακόμη παραπέρα: «Αν είμαι μαζί στο shopping με τον Φάμελλο και τον Τσίπρα, ναι, τότε θα τη βάλω».

Πίσω από την τηλεοπτική φρεσκάδα, ωστόσο, υπήρχε και πολιτικό μήνυμα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο και εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω στο κόμμα, ειδικά τώρα που περνάει δύσκολες στιγμές. Θα σηκώσω τα μανίκια και θα είμαι δίπλα στον πρόεδρο».

Και κατέληξε με κάλεσμα για άμεση δράση και ενότητα:

«Αύριο κιόλας πρέπει να γίνει η σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δεν μπορούμε να καθόμαστε ακινητοποιημένοι. Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά».

Δύο στους τρεις… μετράνε μέρες και ευρώ

Δύο στα τρία νοικοκυριά στη χώρα ζορίζονται για να τα βγάλουν πέρα. Όχι, δεν πρόκειται για τίτλο δεκαετίας κρίσης — είναι τα στοιχεία Σεπτεμβρίου. Από το 59% του Ιουλίου, το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι τα φέρνουν δύσκολα πέρα ανέβηκε στο 65%.

Χαμηλά παραμένει και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τους Έλληνες να παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ. Μικρή μόνο παρηγοριά η υποχώρηση των αρνητικών προβλέψεων για τον επόμενο χρόνο.

Kάπως έτσι, πάντως, το «βγάζω τον μήνα» έχει γίνει το νέο εθνικό σπορ.



Ασταμάτητος Τραμπ

Έχει βάλει δασμούς σχεδόν σε ό,τι μπαίνει στην Αμερική. Από τρόφιμα και αυτοκίνητα, μέχρι έπιπλα και μέταλλα. Και τώρα, φαίνεται πως βάζει στο στόχαστρο και τον… κινηματογράφο.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ, θέλοντας να ενισχύσει τις εγχώριες παραγωγές.

Στην εμπορική συμφωνία του Ιουλίου με την ΕΕ, που προβλέπει δασμούς 15%, οι ταινίες δεν περιλαμβάνονταν. Και όμως, μόνο το 2023 οι ευρωπαϊκές παραγωγές συγκέντρωσαν 4,8 εκατ. προβολές στις αμερικανικές αίθουσες — ένα νούμερο που ο Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει… αφορολόγητο.

Το μόνο που μένει, είναι να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε.

Eurovision σε πολιτικό τέμπο

Η Eurovision αποκτά πολιτική χροιά — και μάλιστα βαριά. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξετάζει το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, εάν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε καταφατικά: η Γερμανία θα αποσυρθεί οικειοθελώς αν τεθεί εκτός το Ισραήλ. Η στάση του Μερτς έρχεται να προστεθεί σε ένα πολιτικά φορτισμένο σκηνικό για τον θεσμό, που θυμίζει περισσότερο διπλωματικό παζάρι παρά μουσικό διαγωνισμό.

Η Γερμανία είναι ένα από τα μέλη των «Big 5» μαζί με τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία — χώρες που εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στον τελικό. Η Ισπανία, μάλιστα, έγινε πρόσφατα η πρώτη από τις «Big 5» που ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αποσυρθεί, αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο: εάν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η Eurovision, από glitter και νότες, πάει ολοταχώς προς γεωπολιτικό θρίλερ.

