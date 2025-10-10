Ο Τραμπ και οι… 8 πόλεμοι της ειρήνης

Είχαμε μείνει στους έξι, έγιναν επτά, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι έχει ήδη φτάσει στο… οκτάρι. Το νέο του «τρόπαιο», λέει, είναι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας — παρότι ακόμη εκκρεμεί το επίσημο «ναι» από το Ισραήλ και δεν έχουν πέσει οι υπογραφές.

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ διακήρυξε ότι δεν έδωσε τέλος σε οκτώ πολέμους για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, που απονέμεται σήμερα.

«Κανείς στην ιστορία δεν έχει σταματήσει οκτώ πολέμους σε εννέα μήνες. Εγώ το έκανα. Δεν το έκανα για το Νόμπελ, το έκανα γιατί έσωσα ζωές», είπε με τη γνωστή αυτοπεποίθησή του.

Οι «οκτώ πόλεμοι» που καταμετρά ο Τραμπ είναι οι εξής:

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ρουάντα

Ισραήλ – Ιράν

Ινδία – Πακιστάν

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Σερβία – Κόσοβο (μερική συμφωνία από την πρώτη του θητεία)

Και, πλέον, Ισραήλ – Χαμάς, ως το πιο πρόσφατο «τρόπαιο».

Ακόμα κι αν αρκετοί διπλωμάτες ξύνουν το κεφάλι τους για το πού και πότε έγιναν όλοι αυτοί οι… «πόλεμοι», ο πρόεδρος δεν δείχνει να πτοείται. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως παγκόσμιος ειρηνοποιός, ποντάροντας στο αφήγημα του «ισχυρού που φέρνει σταθερότητα».

Στο επιτελείο του μάλιστα, κάποιοι ήδη μιλούν για «συμβολική δικαίωση», αν και ο ίδιος —όπως είπε— «δεν το έκανε για τα βραβεία».

Απλώς, όπως σχολίαζε διπλωμάτης στο περιθώριο της δήλωσης, «αν σταμάτησε 8 πολέμους, τότε ο Πύργος του Άιφελ είναι το εξοχικό του».

Από τα spreads στα… non-human lives

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή», ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνέχισαν το βράδυ τους με μια πιο αισθητική στάση: επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives».

Τους υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Γρέγου, οι οποίες ανέλαβαν να ξεναγήσουν τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στα έργα που εξερευνούν τη σχέση ανθρώπου – ζώου, μέσα από τη ματιά της σύγχρονης τέχνης.

Όπως σχολίαζαν παρόντες, ο συνδυασμός Πατέλης και ΕΜΣΤ την ίδια βραδιά δεν ήταν καθόλου τυχαίος: η «επιστροφή» της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τη μια, και η προβολή μιας πιο προοδευτικής, πολιτισμικά ευαίσθητης εικόνας της χώρας από την άλλη.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, η Μαρέβα Μητσοτάκη συνομίλησε με δημιουργούς και επιμελητές της έκθεσης, ενώ ο πρωθυπουργός, όπως μετέφεραν οι άνθρωποι του μουσείου, έδειξε ενδιαφέρον για τη θεματική των δικαιωμάτων των ζώων, συνδέοντάς τη με τη σύγχρονη περιβαλλοντική ατζέντα.

Μονά ζυγά σε τάξη

Τέλος από την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, η ελεύθερη μετακίνηση των οδηγών στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκ περιτροπής κυκλοφορία με τα μονά - ζυγά θα συνεχιστεί και φέτος και ο πέλεκυς για όσους παραβιάζουν τον δακτύλιο θα είναι βαρύς.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, τα πρόστιμα θα ανέρχονται στα 150 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εντολές της τροχαίας, οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος.

Ελεύθερη πρόσβαση θα έχουν οι οδηγοί υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων και όσοι έχουν οχήματα με χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Λάτρης του καλού ουίσκι ο πρόεδρος

Δασμοί εδώ, δασμοί εκεί, δασμοί παντού. Δεν έχει αφήσει τίποτα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Αλλά τώρα σκέφτεται να κάνει μια εξαίρεση. Και αυτή η εξαίρεση αφορά το ουίσκι. Το μπέρμπον συγκεκριμένα.

Μια τέτοια διαφοροποίηση θα ωφελούσε και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τις ΗΠΑ.

Και αυτό γιατί η Αμερική εξάγει μεταχειρισμένα βαρέλια στους παραγωγούς σκοτσέζικου μπέρμπον.

Το 60% των βαρελιών προέρχεται από το Κεντάκι, ενώ η αξία των συναλλαγών φτάνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ανεβάζει στροφές το Iris

Από τον επόμενο μήνα όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω Ιris μέσω QR κωδικού.

Αυτό θα ισχύει τόσο για τα φυσικά καταστήματα όσο και για τα e-shops.

Στόχος είναι να πραγματοποιούνται πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς συναλλαγές, ενώ παράλληλα θα υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια.

Το πρώτο οκτάμηνο του έτους οι συναλλαγές μέσω Iris έφτασαν τα 68 εκατομμύρια από λιγότερο από 800.000 πέντε χρόνια πριν, απόδειξη της αποδοχής των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.