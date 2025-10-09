Η χειραψία στην πρώτη σειρά και η απουσία Σαμαρά

Χειραψία στην πρώτη σειρά

Η χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη μπορεί να ήταν λογοτεχνική αφορμή, αλλά εξελίχθηκε σε ένα μικρό πολιτικό στιγμιότυπο εξουσίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών», ο Κώστας Καραμανλής επίσης. Τα βλέμματα αλλά και τα φλας ήταν στραμμένα στη μεταξύ τους χειραψία: όχι ό,τι πιο θερμό έχουμε δει.

Πάντως, η εικόνα των δύο τους –του σημερινού πρωθυπουργού και ενός πρώην– σχεδόν δίπλα δίπλα, έκανε αρκετούς να μιλούν για «σήμα θεσμικής ισορροπίας» στη ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός πάντως, την πέταξε την... μπηχτή, λέγοντας σε δημοσιογράφους: «Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω».

Σαμαράς: Απών, αλλά… παρών στη συζήτηση

Όμως, όσο θερμή ήταν η παρουσία του ενός, τόσο ψυχρή ήταν η απουσία του άλλου.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν εμφανίστηκε, παρότι το όνομά του ακουγόταν μέχρι τελευταία στιγμή για την εκδήλωση.

Συνεργάτες του μιλούν για «προσωπική επιλογή» και εύχονται «κάθε επιτυχία» στον Στυλιανίδη – μια φράση που, για όσους διαβάζουν πίσω από τις λέξεις, θυμίζει περισσότερο ευγενική αποστασιοποίηση παρά ουδέτερη ευχή.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, στενός φίλος και πολιτικός συνοδοιπόρος του Καραμανλή, είδε στην αίθουσα πρόσωπα από όλο το φάσμα της ΝΔ – αλλά όχι εκείνον που, αν και πρώην πρωθυπουργός, βρίσκεται πλέον εκτός του κόμματος.

Ένα κενό που δεν πέρασε απαρατήρητο, ειδικά από τους πιο «θερμούς» σαμαρικούς που σχολίαζαν πως «ορισμένες καρέκλες αδειάζουν για να φαίνονται πιο βαριές».

Στην ουσία, η χθεσινή βραδιά λειτούργησε σαν μικρή ακτινογραφία της δεξιάς πολυκατοικίας:

Καραμανλής – θεσμική συνέχεια

Μητσοτάκης – κυβερνητική σταθερότητα

Σαμαράς – η σιωπή που παραμένει… πολιτική τοποθέτηση.

Όρος επιβίωσης

Δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που «ματώνουν» από το ενεργειακό κόστος· και η βιομηχανία χτυπά καμπανάκι — ξανά. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έκρουσε την Τρίτη τον κώδωνα του κινδύνου για την έκρηξη στις τιμές της ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις χώρες με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην ΕΕ, κάτι που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Όπως είπε, για τη βιομηχανία —και ειδικά για την ενεργοβόρο— η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης.

Ο ίδιος εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της εγχώριας παραγωγής. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να μην μείνει ο διάλογος... στα πρακτικά.

Μικρή ανάσα... στο καλάθι

Την ίδια στιγμή πάντως, οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ κατέγραψαν πτώση 0,76% τον Σεπτέμβριο συγκριτικά με τον Αύγουστο. Αυτό μας λέει ο ΙΕΛΚΑ στη μηνιαία έρευνά του, προσθέτοντας πως καταγράφεται μια τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης.

Βέβαια, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες κατά 0,76%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφουν τα φρούτα και λαχανικά, τα απορρυπαντικά και τα τρόφιμα παντοπωλείου, ενώ αυξήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στα φρέσκα κρέατα, τις σοκολάτες και τα είδη πρωινού και ροφήματα.

Μπορεί η ένταση να «πέφτει», αλλά το καλάθι εξακολουθεί να κοστίζει αισθητά περισσότερο από πέρυσι.

Μαύρη πρωτιά

Ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ελλάδα δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό φτάνει το 20,9% — υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 10,8%.

Εκτός από την Ελλάδα, υψηλά ποσοστά υπερεργασίας καταγράφει και η Κύπρος (16,6%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Βουλγαρία με μόλις 2,5% και η Λετονία με 4,1%.

Αντίθετα, στην ημιαπασχόληση και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους που εργάζονται έως 19 ώρες εβδομαδιαίως— η Ελλάδα εμφανίζει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μόλις 6,1%.

Έξτρα μπόνους και το ’26

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα συνεχίσουν να «μετράνε» και το 2026. Το υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνει για ένα έτος τουλάχιστον την έκπτωση του 30% των ηλεκτρονικών αποδείξεων από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι και του ποσού των 5.000 ευρώ.

Θα υπάρχει, όμως, και το κίνητρο του έξτρα μπόνους: οι δαπάνες σε συγκεκριμένους κλάδους θα μετρούν διπλά. Ανάμεσά τους γιατροί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνίτες, ταξί και κομμωτήρια — δηλαδή επαγγέλματα που θεωρούνται πιο «ευάλωτα» στη φοροδιαφυγή.

Η ψηφιακή απόδειξη, εκτός από εργαλείο ελέγχου, εξελίσσεται και σε… φορολογικό μπόνους.

