Αργεντινή: Βετεράνοι πολέμου καλούν φιλάθλους να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο

Ομοσπονδία βετεράνων πολέμου της Αργεντινής κάλεσε τους φιλάθλους να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο ενόψει του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία και να μη χρησιμοποιήσουν τον αγώνα ως πλατφόρμα για την προβολή διεκδικήσεων κυριαρχίας επί νησιών του Νότιου Ατλαντικού.

Η Αργεντινή και η Βρετανία ενεπλάκησαν το 1982 σε μια σύντομη πολεμική σύγκρουση για τα νησιά, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες. Στον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 649 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιωτικοί.

Η οργάνωση ανέφερε τη Δευτέρα (13/7) ότι ο αγώνας «δεν αποτελεί ένοπλη ρεβάνς ούτε ιστορική αποζημίωση», καλώντας τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινή γνώμη να τιμήσουν τη μνήμη των Αργεντινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, χωρίς να προωθούν το μίσος ή την ξενοφοβία.

«Η κυριαρχία υπερασπίζεται στα διεθνή φόρουμ, μέσω της διπλωματίας, της ιστορικής αλήθειας και της ειρηνικής, αδιαπραγμάτευτης διεκδίκησης που κατοχυρώνεται στο εθνικό μας Σύνταγμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βετεράνων Πολέμου της 2ας Απριλίου.

«Θεωρούμε απαραίτητο να χαραχθεί μια σαφής και αδιαπραγμάτευτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αθλητικό πάθος και την εθνική υπόθεση.

«Η μπάλα κυλά, η υπερηφάνεια για τα χρώματά μας πολλαπλασιάζεται, αλλά η μνήμη παραμένει άθικτη».

Η Βρετανία υποστηρίζει ότι έχει την κυριαρχία επί των νησιών και διατηρεί στρατιωτική παρουσία εκεί, ενώ η Αργεντινή συνεχίζει να προωθεί τη διεκδίκησή της μέσω της διπλωματικής οδού και διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φίλαθλοι και παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν ένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά, στον Ντιέγκο Μαραντόνα και στην προσπάθεια του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του κατακτώντας ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της Αργεντινής, πάντως, επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους τόνους γύρω από την αντιπαλότητα ενόψει του αγώνα της Τετάρτης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λιονέλ Σκαλόνι να δηλώνει ότι στη συνάντηση των δύο ομάδων στην Ατλάντα δεν θα διακυβεύεται τίποτε περισσότερο από το ποδόσφαιρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε τη Δευτέρα και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος χαρακτήρισε τον ημιτελικό «απλώς έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».

«Είναι δύο περήφανα έθνη. Το ποδόσφαιρο θα μιλήσει από μόνο του», δήλωσε ο Πίκφορντ στους δημοσιογράφους.

Η Αργεντινή και η Αγγλία έχουν μία από τις πιο ιστορικές αντιπαλότητες στο διεθνές ποδόσφαιρο, η οποία έχει σημαδευτεί από αρκετές σπουδαίες αναμετρήσεις σε Παγκόσμια Κύπελλα, μεταξύ των οποίων και ο προημιτελικός του 1986 με το περίφημο γκολ του Μαραντόνα που ονομάστηκε το «Χέρι του Θεού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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