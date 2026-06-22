Μουντιάλ 2026: Καταιγίδα «απειλεί» τον αγώνα Γαλλία-Ιράκ

Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προακλέσουν πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα Γαλλία - Ιράκ, που θα διεξαχθεί (23/6, 00:00) στη Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, προβλέπονται καταιγίδες για αργά το απόγευμα στην αμερικανική πόλη, όπου έχει προγραμματισθεί η αναμέτρηση με τοπική ώρα έναρξης στις 17:00 το απόγευμα.

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, το ισχύον πρωτόκολλο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα για τον αγώνα, καθώς σε περίπτωση που εντοπισθούν βροντές κοντά στο στάδιο, οι κανονισμοί απαιτούν άμεση διακοπή του ματς, με την επανέναρξη να επιτρέπεται μόνο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και χωρίς περαιτέρω κεραυνούς στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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