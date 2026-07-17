Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ντόναλντ Τραμπ

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή μεταξύ της Ισπανίας και της κατόχου του τίτλου Αργεντινής, θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρεθεί την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της FIFA στον Trump Tower και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η παρουσία του Τραμπ είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα και θα απονείμουν το τρόπαιο στη νικήτρια ομάδα.

Η συμμετοχή αρχηγών κρατών στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, ενώ αρκετοί έχουν συμμετάσχει και στην τελετή απονομής, όπως έγινε και στις διοργανώσεις του Κατάρ το 2022 και της Ρωσίας το 2018.

Ο Τραμπ δεν παρακολούθησε φέτος άλλον αγώνα του Mουντιάλ

Μέχρι σήμερα, ούτε ο Τραμπ ούτε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν παρακολουθήσει ζωντανά κάποιον από τους αγώνες της φετινής διοργάνωσης, η οποία συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ωστόσο, μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν δώσει το «παρών» σε αγώνες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

«Η παρουσία του προέδρου θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που υπήρξε το πιο επιτυχημένο, ασφαλές και με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Αμερική», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρακολουθήσει ζωντανά τα τελευταία χρόνια αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Super Bowl, το US Open, το Ryder Cup, το Daytona 500 και διοργανώσεις του UFC. Το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου συμμετείχε στην απονομή του τροπαίου στην Τσέλσι.

Η σχέση του Τραμπ με τη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, παραμένει στενή, με τους δύο άνδρες να έχουν εμφανιστεί μαζί σε αρκετές εκδηλώσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.



Πηγή: skai.gr

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