Με μία ειδικά σχεδιασμένη θήκη της Louis Vuitton θα μεταφερθεί το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο στάδιο MetLife της Νέας Υόρκης - Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.

Ο γαλλικός οίκος πολυτελείας αναλαμβάνει για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση τον σχεδιασμό της αποκλειστικής θήκης μεταφοράς του πιο διάσημου τροπαίου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η χειροποίητη θήκη φέρει στο μπροστινό μέρος ένα χρυσό γράμμα «V», που παραπέμπει τόσο στη λέξη «Victory» (Νίκη) όσο και στο όνομα «Vuitton». Διακοσμείται με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα της Louis Vuitton, ενώ διαθέτει επιχρυσωμένες μεταλλικές γωνίες και εσωτερική επένδυση από μπεζ δέρμα. Στο εσωτερικό υπάρχει επίσης ειδική αναμνηστική επιγραφή που τιμά τη συνεργασία του οίκου με τη FIFA.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη φορά που η Louis Vuitton δημιουργεί τη θήκη μεταφοράς του τροπαίου, μετά τις διοργανώσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2010, 2014, 2018 και 2022.

«Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η Louis Vuitton και η FIFA μοιράζονται μια σταθερή δέσμευση στην αριστεία και την κοινή πεποίθηση ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton, Πιέτρο Μπεκαρί.

Η παρουσία κορυφαίων οίκων πολυτελείας στον χώρο του αθλητισμού δεν είναι νέα. Η Tiffany & Co. κατασκευάζει από το 1967 το τρόπαιο του Super Bowl, ενώ η Louis Vuitton σχεδιάζει επίσης ειδικές θήκες μεταφοράς για τα τρόπαια της Formula 1 στο πλαίσιο πολυετούς συνεργασίας με το κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέχει ξεχωριστή θέση, καθώς υπάρχει μόνο ένα αυθεντικό αντίτυπο, το οποίο φυλάσσεται συνήθως στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη. Για τον λόγο αυτό, η δημιουργία της αποκλειστικής θήκης μεταφοράς του θεωρείται ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον γαλλικό οίκο.

Louis Vuitton crafts its fifth consecutive World Cup trophy trunk, featuring a golden ‘V’ for victory and the brand's iconic monogram design https://t.co/iXFYRJfLsx pic.twitter.com/68pYWRNSZt — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.