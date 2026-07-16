Σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προειδοποιώντας εναντίον της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν· σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενισχυθεί η διμερής «εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα ανάμεσα στην ΕΕ και την εμπόλεμη χώρα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες» και πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι.

Ο δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως είδε πολλές λάμψεις στους αιθέρες του Κιέβου, ακολουθούμενες από όχι λιγότερες από έξι εκρήξεις.

Ο συναγερμός στο Κίεβο κηρύχθηκε λήξας περίπου μια ώρα από την έναρξή του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Παράλληλα το Χάρκοβο, μεγάλη ουκρανική πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο υφίσταται συχνά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους, που εξαιτίας της υψηλής ταχύτητάς τους είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από άλλα οπλικά συστήματα. Συχνά γίνονται εκτοξεύσεις κατά κύματα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει με άδεια τέτοιους πυραύλους, χωρίς ωστόσο να έχει συζητήσει σχετικά με την κατασκευάστρια.

Ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει «ως το τέλος του 2026» αν όντως δινόταν τέτοια άδεια.

Πηγή: skai.gr

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