Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν παρεμβάλλει εμπόδια στην επιστροφή της ηγετικής μορφής της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνας Ματσάδο στη Βενεζουέλα, όμως πρέπει να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αυτό, δήλωσε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος αρμόδιος για τη Λατινική Αμερική, ο Λουίς Μέντες.

«Δεν πρόκειται να εμποδίσουμε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο» να επιστρέψει στη χώρα, είπε το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Νομίζω ωστόσο ότι μένει ακόμη να γίνει δουλειά όσον αφορά τη Βενεζουέλα ώστε όταν επιστρέψει να μη συλληφθεί», πρόσθεσε ο κ. Μέντες, που εκφράστηκε ενώπιον υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων αρμόδια για τις υποθέσεις της Λατινικής Αμερικής.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο παραμένει στην εξορία από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έφυγε από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε.

Μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, αποπειράθηκε να γυρίσει στη χώρα, χωρίς επιτυχία, και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως την εμποδίζει.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στο Καράκας, πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, προκειμένου να επιστρέψει η δεξιά αντιπολιτευόμενη στη χώρα, ο κ. Μέντες απάντησε «ναι, το έχουμε γνωστοποιήσει με σαφήνεια στις υπηρεσιακές αρχές».

«Πρέπει να οργανωθούν εκλογές στη Βενεζουέλα», πρόσθεσε.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκεζ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, μετά την αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του μέχρι τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταγωγή και φυλάκισή του σε αμερικανικό έδαφος. Κυβερνά υπό πίεση της Ουάσιγκτον — ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει συχνά πως ο ίδιος κάνει κουμάντο στη Βενεζουέλα, χώρα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

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