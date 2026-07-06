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Ο Κριστιάνο δεν… ξεχνά: Προκάλεσε δημοσιογράφο που δεν τον συμπαθεί να του κάνει ερώτηση και απάντησε αναλόγως

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως την είχε… φυλαγμένη σε Βραζιλιάνο δημοσιογράφο

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Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέρει καλά ποιος γράφει και τι για τον ίδιο. Έτσι βλέποντας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τους «16» του Μουντιάλ τον Μαρσέλο Μπέχλερ, έναν Βραζιλιάνο που του έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο παρελθόν, δεν παρέλειψε να τον προκαλέσει.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ γύρισε και είπε στον υπεύθυνο Τύπου της εθνικής Πορτογαλίας: «Άφησέ τον να κάνει μια ερώτηση. Εκείνος εκεί, δεν με γουστάρει. Ναι, εσύ! Θέλω να ξέρω αν θα μου κάνει μια καλή ερώτηση».

Ο μάλλον σαστισμένος δημοσιογράφος τότε ρώτησε: «Ήθελα να μάθω ποιο είναι το πιο δύσκολο όταν παίζεις σε ένα Μουντιάλ στα 41 σου».

Η… πληρωμένη απάντηση του CR7 ήρθε αμέσως. «Το πιο δύσκολο; Είναι να μιλάω μαζί σας. Με κάποιους από σας, κυρίως αυτούς που δεν με γουστάρουν. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το ξέρω. Θυμάμαι καλά τα πρόσωπα», ανέφερε με ένα ψυχρό χαμόγελο ο Ρονάλντο.

«Το να παίζω στα 41 ήταν μια καλή εμπειρία γιατί για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα. Αυτό έκανα σε όλη μου την καριέρα. Προσαρμόζομαι ανάλογα με την ηλικία μου. Ξέρω ότι δεν είμαι πια ο ίδιος παίκτης που ήμουν παλιά. Αλλά συνεχίζω να σκοράρω. Ελπίζω να βάλω γκολ με την Ισπανία και αν δεν γίνει, ας βάλει ένας από τους συμπαίκτες μου και να προκριθούμε», πρόσθεσε.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026 Πορτογαλία Ισπανία
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