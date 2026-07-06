Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των νεοεκλεγέντων μελών του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ομόφωνα αποφασίστηκε η σύνθεση του νέου προεδρείου, έπειτα από πρόταση του προέδρου Παντελή Μόσχου. Πρόεδρος της ομοσπονδίας επανεκλέχτηκε ο Παντελής Μόσχος, γενικός γραμματέας ο Θεόδωρος Γαβρήλος, ταμίας ο Χρήστος Δανιήλογλου, αντιπρόεδροι οι Γεώργιος Κληρονόμος και Αντώνιος Νίκου, αναπληρωτής γραμματέας ο Διονύσης Γαβαθάς και εκπρόσωπος του στον Φορέα Λαϊκών Αγορών ο Ηλίας Νιάρρος.

Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Γεώργιος Μπενέκος, Γεώργιος Θανάσαινας, Αλέξανδρος Βακάκης, Αργύριος Κατσιφής, Αντώνης Τσιμπίδης και Δημήτρης Καστάνης.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την παραίτηση του Νικόλαου Παυλίδη από το ΔΣ, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωτής, Δημήτρης Καστάνης.

Η ομοσπονδία, στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τον κ. Παυλίδη για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή και την προσφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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