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Μωρά παπάκια διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Δείτε τα σε βίντεο

Εθελοντές διασώστες κατάφεραν χθες να εντοπίσουν και να σώσουν τέσσερα νεογέννητα παπάκια

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παπάκια

Οι πυρκαγιές δεν απειλούν μόνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά και χιλιάδες ζώα, δεσποζόμενα, αδέσποτα και άγρια.

Μέσα από τις στάχτες της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, που άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές, αναδύθηκε μια αχτίδα ελπίδας.

Εθελοντές διασώστες κατάφεραν χθες να εντοπίσουν και να σώσουν τέσσερα νεογέννητα παπάκια.

Τα βρήκαν καλυμμένα με καπνό και στάχτη, τους προσέφεραν νερό και τα οδήγησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να τα περιθάλψουν.

Η ζωή νίκησε!

Δείτε το βίντεο με τα παπάκια:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Ωραιόκαστρο
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