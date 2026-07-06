Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης

Μια νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των οδηγών θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων.

Πρόκειται για το Parkout, μια εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο αναζήτησης πάρκινγκ αλλά και την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετων υποδομών ή αισθητήρων.

Πώς λειτουργεί το Parkout

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, ο οδηγός που πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση στάθμευσής του μπορεί να το δηλώσει μέσω της εφαρμογής, στην πλατφόρμα letsparkout.com. Την ίδια στιγμή, όσοι αναζητούν διαθέσιμη θέση ενημερώνονται άμεσα για τα σημεία που απελευθερώνονται κοντά τους, ώστε να κατευθυνθούν εκεί.

Το Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS. Όταν ένας χρήστης ενημερώσει ότι αποχωρεί από τη θέση που χρησιμοποιεί, οι υπόλοιποι οδηγοί μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται και να οδηγούνται σε αυτές.

Η νέα εφαρμογή του Δήμου της Αθήνας, Parkout

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε ότι το Parkout φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αθήνας, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, επισήμανε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν στηρίζονται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών, τονίζοντας πως στόχος του Δήμου είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Οι περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η εφαρμογή

Η εφαρμογή καλύπτει περιοχές του Δήμου Αθηναίων στις οποίες δεν εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Προμπονάς, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, καθώς και τα Άνω και Κάτω Πετράλωνα.

Αντίθετα, η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται στις περιοχές Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

Τα οφέλη για οδηγούς και πόλη

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η χρήση του Parkout προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τους οδηγούς, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χάρη στον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας, η δωρεάν πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της μείωσης του άγχους που προκαλεί η αναζήτηση διαθέσιμης θέσης στάθμευσης.



Πηγή: skai.gr

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