Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουρκία και Αίγυπτος υπέγραψαν δύο επιστολές προθέσεων για στρατιωτική και αμυντική συνεργασία, σηματοδοτώντας την εμβάθυνση των διμερών σχέσεών τους μετά την εξομάλυνση.

Η επίσκεψη του Αιγύπτιου υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα οδήγησε στη θεσμοθέτηση νέων μηχανισμών συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Γιασάρ Γκιουλέρ και Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, υπέγραψαν την επιστολή προθέσεων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στην Άγκυρα.

Στην υπογραφή δύο επιστολών προθέσεων για τη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία προχώρησαν Τουρκία και Αίγυπτος. Σύμφωνα με ανακοινώσεις των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών και δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων μετά την εξομάλυνσή τους.

Η επίσκεψη του Αιγύπτιου υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα σηματοδότησε τη θεσμοθέτηση νέων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με επίκεντρο τόσο τις ένοπλες δυνάμεις όσο και τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου, αντιστράτηγος Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για τη στρατιωτική συνεργασία, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αιγύπτιου αξιωματούχου στην Άγκυρα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ ανώτατων στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών, με αντικείμενο, σύμφωνα με αιγυπτιακή ανακοίνωση, τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων σε διάφορους τομείς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας..

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν δεύτερη επιστολή προθέσεων, η οποία προβλέπει τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών ακολουθεί τη Συμφωνία-Πλαίσιο Στρατιωτικής Συνεργασίας που υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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